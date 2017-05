La Setmana Blaugrana – vecka 18: Derbyseger, tränarfrågan och skumma uttalanden

I veckans La Setmana Blaugrana: Barça vann det katalanska derbyt och är fortsatt serieledare när säsongen nu går in i sitt absoluta slutskede. Klubben har fortfarande inte tagit beslut i tränarfrågan till nästa säsong. Barcelona anmäler Málaga efter skumma uttalanden inför den sista – och kanske avgörande – ligaomgången. Barça Legends besegrar Real Madrid Leyendas och alla Europacupäventyr är nu slut.



Barcelona tog sig an lokalrivalerna Espanyol i lördags och avgick med en välförtjänt, om än inte så snygg, seger. Los Pericos brukar göra allt de kan för att sätta käppar i hjulen för Barça, särskilt när ligatiteln står på spel. Nu hade Espanyol en gyllene chans att döda Barcelonas gulddrömmar efter att Real Madrid tidigare under eftermiddagen hade segrat mot Valencia och ryckt i tabelltoppen. Efter en lite grisig första halvlek såg det ut som om Espanyol skulle kunna störa Luis Enriques mannar, men tidigt i första halvlek bjöd Jurado Luis Suárez på en gratischans efter en horribel hemåtpassning som uruguayanen snappade upp. Luisito, som inte hade gjort mål på fem matcher, behöll kylan och gav Barça det oerhört viktiga ledningsmålet.Rakitic dubblade Blaugranas ledning efter ett fint anfall och i matchens slutminuter fick Luis Suárez återigen en gratismöjlighet när Aarón Martín misslyckades med en rensning. El Pistolero satte sista spiken i Espanyols kista och tre oerhört tunga poäng var ett faktum.Med tanke på Espanyols två bjudningar kan man fråga sig om Los Pericos kanske ville att ligabucklan skulle få stanna kvar i Katalonien trots allt.Segern innebär att Barça är fortsatt i topp i La Liga, men Real Madrid har fortfarande en match mindre spelad. Nu återstår bara tre ligamatcher – fyra för Madridlaget – och även om Luis Enriques manskap gör sitt jobb och vinner de återstående matcherna är man beroende av att Real Madrid tappar tre poäng för att man inte ska gå miste om ligaguldet.Barça har nu en veckas vila innan Villarreal besöker Camp Nou medan Real Madrid har en tuff veckomatch mot Atlético i CL innan de beger sig till Andalusien för ett möte med Granda, som redan är klara för nedflyttning och därmed inte har något att spela för förutom äran och hedern. Låt oss hoppas att Zidane underskattar El Granà, men med nio förluster och ett kryss i de senaste tio matcherna ska det till ett mirakel för att Granada ska kunna hjälpa Barça i guldstriden.De culés som väntar på att få veta vem som ska ta över efter Luis Enrique ser ut att få vänta länge. I förra veckan intervjuades Robert Fernández i RAC1 där han pratade om en mängd olika saker, däribland vem som blir klubbens nästa tränare.– Jag jobbar på det, sa Robert. Det viktigaste just nu är att vi avslutar säsongen på bästa möjliga sätt. Jag vill att Luis Enrique får lämna som liga- och cupmästare.– Vi vill inte ta fokus från säsongsavslutningen. Vi vet inte vem som kommer träna Barcelona nästa säsong och det är ingen brådska att anställa någon. När det är dags att ta ett beslut kommer vi att ta beslutet, fortsatte Robert.– Jag vill inte utesluta någon, svarade han på frågan om valet stod mellan Valverde och Unzue. Vi jobbar på det och kommer att meddela vårt beslut när det är dags. Jag kommer att presentera en lista med namn för ledningen och sedan får de ta det därifrån.– Angående en ny tränare med Barça DNA är det viktigaste att vi anställer en person som kan hantera omklädningsrummet, vilket inte är enkelt.– Vi har inte pratat med någon än. Ärligt talat vet vi inte vem nästa tränare kommer att bli.Vad ska man egentligen säga om Roberts ord? Om det han säger stämmer, att man inte pratat med någon än, känns det onekligen lite oroväckande. Med tanke på att Luis Enrique redan i februari meddelade sin avgång har klubben haft lång tid på sig att rekognosera bland potentiella ersättare. Det borde vara dags att planera inför nästa säsong, både vad gäller spelarköp och spelarförsäljningar, och det vore kanske bra om man redan hade en tränare klar, som får vara delaktig i dessa planer.Förhoppningsvis har Barça kommit betydligt längre i tränarfrågan än vad Robert gav sken av i intervjun, men med den här ledningen vet man aldrig.Kommer Málaga medvetet förlora mot Real Madrid i den sista omgången av La Liga med syfte att huvudstadsklubben ska vinna ligan? Ja, om man ska tro uttalanden från Málagas tränare och president är det precis vad Los Boquerones kommer göra om ligan inte redan är avgjord då.Det hela började när Málagas tränare Míchel, som spenderat hela sin spelarkarriär i Real Madrid, fick frågan om vad han skulle göra om ligan skulle hamna i en ”Tenerife-situation” inför avgörandet om några veckor. Det syftade på säsongerna 1991/1992 och 1992/1993 när Tenerife, tränade av den forna Real Madrid-spelaren Jorge Valdano, två säsonger i rad besegrade Real Madrid i den allra sista ligaomgången, vilket innebar att ligatiteln hamnade i Barcelona båda gångerna.Vad frågeställaren ville veta var alltså hur Míchel skulle ställa sig till matchen mellan Málaga och Real Madrid om en Málagaseger skulle innebära att Real Madrid förlorade titeln till Barcelona. Míchels svar? ”Jag är en mycket större madridista än Valdano”.Svaret tolkades såklart som att han medvetet skulle be sitt lag att förlora mot Real Madrid. Trots att han senare försökte släta över sina uttalanden genom att lova att han skulle respektera att det är en tävling och att hans lag alltid går för seger var skadan redan skedd och rubrikerna prydde varenda katalansk tidning.Värre blev det när Málagas president Abdullah Al-Tani gav sig in i soppan på Twitter och skrev, fritt översatt: ”Om gud vill kommer vi besegra Real Madrid, men de katalanska avskummen kommer inte ens få nosa på titeln efter lögnerna de spridit om Míchel.”Al-Tanis tweet spädde på teorierna om att Málaga medvetet skulle låta Real Madrid vinna på La Rosaleda, även om han sedan försökte förklara att han med ”avskummen från Katalonien” syftade på katalansk media snarare än på Barcelona.Oavsett om man tycker att detta är konspirationsteorier eller inte kvarstår det faktum att Míchel och Al-Tani uttryckt sig oerhört klumpigt och oprofessionellt. Barcelona har såklart inte undgått att se uttalandena, är givetvis upprörda och har officiellt gått ut och förkastat Al-Tanis uttalande. Klubben menar att Málagapresidentens tweet strider mot principerna om fair play och de etiska och juridiska föreskrifterna inom fotbollen. Därför har Barcelona anmält ärendet till en rad olika instanser i hopp om att den sista ligamatchen mellan Málaga och Real Madrid ska kontrolleras extra för att säkerställa att den spelas på ett ärligt och sportsligt manér.Hur det kommer gå i ärendet återstår att se, men när det gäller sådana här saker brukar de olika fotbollsorganen och instanserna inte direkt gynna Barcelona. Som culé hoppas man att ligan är avgjord innan sista omgången, eller åtminstone att Barça och Real Madrid ligger på samma antal poäng med lika många matcher spelade så att Barcelona har ligan i egna händer och inte är beroende av vad som händer på La Rosaleda i den sista omgången.Bara en knapp vecka efter att Barça intagit Santiago BernaLeo i den spanska huvudstaden och besegrat marängerna i ligaspelet var det återigen dags för Barcelona och Real Madrid att drabba samman. Denna gång var skådeplatsen Beirut, Libanon och för underhållningen stod Barça Legends och Real Madrid Leyendas.Barça Legends, med Ronaldinho i täten, upprepade Barcelonas bedrift när man återigen besegrade sina ärkerivaler med 3-2 efter en underhållande match. Ronnie gjorde sin första match i Barça Legends-tröjan och visade att han fortfarande kan trolla boll. Brassen spelade fram till Barcelonas alla mål, två signerade Giuly och ett signerat Simão.Nästa match för Barça Legends blir mot Manchester United Legends, som går av stapeln på Camp Nou 30 juni.Höjdpunkter och alla mål från veteranernas el Clásico kan ses här Det var inte bara Luis Enriques manskap som fick se sig besegrade och utslagna ur Europas finrum härom veckan. Barça Femení mötte PSG i semifinal, föll med 3-1 hemma i det första mötet och kunde inte uppbåda en remontada när returmötet gick av stapeln i Paris den gångna helgen.Trots ett spelövertag i första halvlek – och ett par vassa chanser – blev Barçadamerna nollade av fransyskorna. I andra halvlek satte PSG en straff och kort därefter stod Barça för ett självmål. Uttåget var ett faktum för Xavi Llorens damer, som trots att man föll på mållinjen till finalen gjorde sin bästa säsong någonsin i Europa.Även Juvenil A spelade semifinal i UEFA Youth League och det började bra för ungdomarna mot RD Salzburg. Redan efter tjugo minuters spel tog Barça ledningen via Jordi Mboula som gjorde sitt åttonde mål på lika många matcher i Europa den här säsongen. Därefter gick det dock inte riktigt lika bra för tonåringarna.I andra halvlek kvitterade Salzburg och började sätta rejäl press på katalanerna i jakt på finalplatsen. Med sju minuter kvar att spela kom också ledningsmålet för österrikarna. Barça lyckades inte få in något mer mål och säsongens Europaäventyr tog slut även för Gabris mannar.