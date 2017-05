La Setmana Blaugrana – vecka 19: Skepsis, självständighet och hängivenhet

Är Laurent Blanc rätt man för Barça? Vem är Carlos Naval? Det senaste i Neymar-gate?



Ask, and you shall recieve – nyhetssvepet tillhandahåller svaren.



Det är måndag, och dags för veckans La Setmana Blaugrana!

Laurent Blanc till Barça?Den före detta PSG-tränaren – tillika forne Barça-spelaren – är den senaste i raden av tränare att ryktas till Katalonien, och åtskilliga medier menar att det i skrivande stund finns en etablerad kontakt mellan de båda parterna.Huruvida dessa uppgifter stämmer är såklart omöjligt att veta. Men ponera att Laurent Blanc är mannen att efterträda Luis Enrique . Är fransmannen rätt man för jobbet?Nja, det vettefan. Han har förvisso sedan tidigare bevisat sin förmåga att hantera profilstarka spelare (läs: Zlatan), men i övrigt får Blanc betraktas som relativt oerfaren. Lägg därtill att hans PSG enbart skördade inhemska framgångar, så framstår valet långsökt.Att han har ett föflutet i Barça är en klen tröst. Blott en säsong hann Blanc med i Barçatröjan, och att tillskriva honom ”Barça-DNA” vore därför verklighetsfrånvänt.Nej, namnet Laurent Blanc får en knappast att salivera. Men skulle valet mot all förmodan falla på Blanc är det inte världens undergång. Skon klämmer nämligen någon annanstans.Valet av nästa tränare är inte oviktigt, men för Barcelona s kortsiktiga framtid är den sportsliga ledningens kompetens långt mycket viktigare. För tillfället famlar Robert Fernandez och kompani i mörkret, till synes utan någon riktig matchplan. Detta måste klubben få bukt med, om man vill genomföra den pågående generationsväxlingen utan att tappa alltför mycket mark…Balansgången mellan engagemang och oberoende fortsätter.Officiellt står klubben F.C Barcelona utanför den rådande, katalanska självständighetskampen, men i och med klubbens historia och enorma omspann är det nästintill omöjligt att bortse från klubbens roll i det politiska kammarspelet.När F.C Barcelona talar, så lyssnar man. Vare sig det handlar om estelada-flaggor i Champions League eller en spelare som tar ställning får det medialt genomslag. Med andra ord fungerar F.C Barcelona – nästan ofrivilligt – som Kataloniens främsta och största företrädare.När klubben i helgen uttalade sig i frågan var det därför många som lyssnade intensivt. Så sent som i lördags tog klubben till pennan, och kommenterade det senaste i den minst sagt utdragna självständighetsprocessen. Det vill säga det katalanska parlamentets arbete för en legitim folkomröstning angående Kataloniens politiska framtid.Något tydligt ställningstagande var det dock aldrig tal om. Istället fortsätter klubben att balansera på mittlinjen. Detta genom att officiellt ställa sig bakom en eventuell folkomröstning, men utan att på något sätt markera sympatier.Här följer ett utdrag från klubbens uttalande:“FC Barcelona informs that they have joined the National Referendum, a campaign to gather the support of institutions, entities, elected congressman and individuals from inside and outside Catalonia for the holding of a referendum on the political future of the region.”Carlos Naval. Ringer det någon klocka?Inte? Nåväl, det är väl inte så konstigt när allt kommer omkring. Han syns ju knappt, Naval.Och ändå finns han alltid där. I 30 års tid har han befunnit sig vid sidan av planen, redo att hantera allt från domare till utsvävande spelare. En trotjänare i bakgrunden, kort och gott.Jag talar naturligtvis om mannen med bindeln, och kostymen, Ni vet, den äldre herren som titt som tätt fångas av kamerorna på Camp Nou, men vars roll knappast är uppenbar. Jag talar naturligtvis om F.C Barcelonas matchdelegat!Helgens match mot Villarreal markerade 30 år för Naval, och inför drabbningen fick han ta emot såväl publikens jubel som jubileumsgåvor. Dessutom var Naval på förhand omedveten om hyllningarna, vilket gör det hela än mer gripande.Keep it up, Carlos!Skattehärvor och avstängningar. De senaste säsongerna har kantats av både det ena och det andra, och oftare än inte har det varit superstjärnorna Neymar och Leo Messi som stått i centrum.Ena sekunden kallade till rätten för skattebrott, den andra bestraffade med omfattande avstängningar. Livet är inte enkelt, om man heter Messi eller Neymar…Och i veckan skrevs ytterligare kapitel av spelarnas respektive följetonger.För Neymars del tog konflikten ny fart. Som bekant har brassen under loppet av de senaste åren legat i öppen konflikt det brasilianska investmentbolaget DIS, som hävdar sin rätt till en del av transfersumman i samband med brassens övergång från Santos 2013.Turerna fram och tillbaka har varit många, och nu står det klart att Neymar återigen ska infinna sig i rätten. Detta meddelade spansk domstol i veckan.För Leo Messis del fick sagan ett lyckligt slut. Och nej, då syftar jag inte på Messis egna ”skattebekymmer”. Jag syftar på det faktum att argentinarens fyra matcher långa avstängning i landslaget i veckan upphävdes.Knappast en Barça-nyhet, jag vet. Men vem av oss är inte sugen på att se världens bäste spela VM?Barcelona fortsätter att ösa in mål.I helgens seger mot Villarreal kom ytterligare fyra, och i vanlig ordning innebar målskörden någon typ av milstolpe eller rekord.Inte bara betydde Messis dubbelmacka att argentinaren för femte gången på de senaste sju säsongerna gjort över 50 mål, i och med Neymars och Suárez respektive mål har ”MSN” återigen mäktat med 100 mål sinsemellan under en och samma säsong.Fantastiska facit, såklart. Nämnvärt är dessutom att Messi nu står på 35 gjorda mål i ligan, vilket innebär att han är leder racet för såväl pichichin som den europeiska guldskon.Det sistnämnda priset har argentinaren inte vunnit sedan säsongen 2012/2013.marca.com, sport.es, fcbarcelona.com, dn.se, as.com