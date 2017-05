Adiós Lucho, Adiós Liga.

La Setmana Blaugrana – vecka 21: Adiós Liga

Ligasäsongen är över och det blev ingen titel för Barças del. Barça B har inlett kvalet till Segunda División, men det började inte direkt lysande för ungdomarna. Bartomeu har hållit ett försvarstal inför en samling av klubbens äldsta medlemmar. Efter en mycket fin debutsäsong i Barcelona står det klart att Marlon blir kvar i Katalonien. Dessutom kikar vi på vad som med största sannolikhet är nästa säsongs tröjor.



Allt detta tar vi upp mer om i veckans nyhetssvep!





Adiós Liga



Ligaavslutningen blev aldrig riktigt spännande. När antagonisterna från huvudstaden tog ledningen i sin match redan efter två minuter och Eibar sedan tog ledningen på Camp Nou övergav hoppet nog de flesta culés, trots att PSG-matchen alltid kommer att vara en symbol för att man aldrig någonsin ska ge upp hoppet. Men det är en sak att tro på något när man själv har kontroll över hur situationen kan falla ut. Det är en helt annan sak när man är beroende av någon annan.



Förutom några stunder av briljans var det en rätt trist tillställning på Camp Nou som fick avrunda den här säsongen och kanske var det så att spelarna inte heller trodde att det var möjligt att kamma hem ligaguldet. Kanske var det här bara en transportsträcka till cupfinalen nästa vecka och därefter landslagssamlingar och sedan semester för spelarna.



Hur som helst var det nog inte såhär Luis Enrique ville ta farväl av Camp Nou, även om det blev en seger efter mycket om och men.



Ironiskt nog är det just matcher som den likt mot Eibar som har avgjort säsongen till Barcelonas nackdel, även om det som sagt blev tre poäng till sist. Dålig inställning, dålig skärpa framför mål, dåligt försvarsspel och motståndare som gör mål på sina chanser. Vi har sett det gång på gång den här säsongen och även om Luis Enrique är ytterst ansvarig för hur laget spelar är det inte bara han som ska bära hundhuvudet för att säsongen gick dom den gick. Spelarna ska ha sin beskärda del av kritiken de också. Men framför allt: Barcelonas ledning är som en pest som har spridit sig till vartenda organ inom klubben och så länge de kostymklädda nissarna med Bartomeu i spetsen styr vår klubb kommer vi att fortsätta tappa vår identitet bit för bit. Och ärligt talat kan inga titlar i världen rädda det.



Det går givetvis att peka på domarmisstag – stora som små – för att förklara ligans utgång och att de vitklädda stod som segrare efter ligans sista omgång. Man ska inte sticka under stol med att den här säsongen har kantats av rejäla blunders från domarna. Det går att dra det så långt som att säga att domarna har avgjort den här säsongen, men det är faktiskt inte hela sanningen. Till syvende och sist är det Barcelonas ojämna spel som gör att man inte tar hem ligatiteln för tredje året i rad.



Bottennappen mot Alavés, Deportivo och Málaga blev mycket kostsamma och hade Barça gjort sitt jobb i dessa tre matcher, eller åtminstone i någon av dem, hade guldet firats på Barcelonas gator i natt. Nu blev det inte så och Barça har därmed bara sig själva att skylla.



Med det sagt är det ändå bara att tacka spelarna och Luis Enrique för den här säsongen. Det var nära att vi kom tillbaka från att ha varit uträknade och det hade varit så underbart att plocka ligatiteln framför marängernas näsa när de känt sig så säkra på guldet så länge. Efter klassikern på BernaLeo väcktes hoppet på riktigt, men det höll tyvärr inte hela vägen. Besvikelsen var påtaglig hos Barçaspelarna efter slutsignalen, men publiken hyllade dem för att de kom tillbaka mot Eibar och gjorde vad de kunde för att försöka få ligapokalen att stanna i Katalonien ännu ett år.



Nu har vi några dagar på oss att slicka såren efter en minst sagt smärtsam ligasäsong. där man kastats mellan hopp och förtvivlan, innan det är dags att ställa om fokus till cupfinalen mot Alavés. Förhoppningsvis kan vi avsluta säsongen med en titel på lördag. Det vore en fin avskedsgåva till Luis Enrique, oavsett vad man tycker om honom.







Barça B:s väg till Segunda División



Barcelona B säkrade förstaplatsen i sin serie i Segunda División B för ett par veckor sen, vilket innebar att Gerard López mannar får två chanser att spela om uppflyttning till Segunda División. Segunda B består av fyra olika regionala grupper med 22 lag i varje grupp. Barça B har spelat i grupp III, som de alltså vann.



Som seriesegrare får de i första hand göra upp med de övriga tre vinnarna i de andra grupperna i den så kallade ”Group Champions Playoffs”. López manskap lottades mot Cultural Leonesa, som säkrade förstaplatsen i grupp I i den allra sista omgången efter en mycket jämn kamp med Racing Santander. Barça B och Cultural Leonesa möts i ett dubbelmöte där segraren går direkt upp till Segundan.



Den första matchen gick av stapeln på Miniestadi i helgen och Barça B satte sig själva i en svår sits när de förlorade med 2-0. Barçaungdomarna hade flera riktigt bra chanser att reducera i andra halvlek, men bollen ville inte in. I helgen avgörs dubbelmötet i León när Gerard López och hans mannar ska försöka vända på steken på Estadio Municipal de León.



Om Barça B går förlorande ur striden får de en ny chans att kvala upp till Segunda División. De äntrar då det så kallade ”Non-Champions Promotion Playoffs”, där de får göra upp med de lag som kom tvåa, trea och fyra i respektive grupp. Där kommer de att spela fyra matcher – två hemma och två borta – för att försöka ta en av de två uppflyttningsplatser som återstår.



Låt oss hoppas att Gerard López och hans lag kan vända mot Cultural Leonesa redan på lördag för det vore onekligen viktigt för ungdomarna att slippa häva i Segunda B ännu en säsong.







Bartomeus försvarstal



Bartomeu syns och hörs sällan i tuffare tider, utan håller sig gärna framme när det går bra för laget. I tisdags talade dock Bartomeu inför klubbens senat, ett slags råd av några av klubbens äldsta medlemmar. I sitt tal bemötte han den kritik som har riktats mot ledningen och fokuserade framför allt på tre punkter: klubbens offentligt uttalande stöd för en folkomröstning om katalanskt självstyre, den juridiska situationen gällande DIS-ärendet och det faktum att Barça rör sig allt längre ifrån sin identitet. Bartomeu valde att benämna dessa tre punkter som ”demokrati, rättvisa och framtid”. Här är ett axplock av vad Barcelonapresidenten sa i sitt tal.



– Till de som säger att Barcelona är politiska säger jag att klubben är opartisk tar inte ställning i någons favör. Att vara för en folkomröstning om självstyre är inte att likställa med att vara en anhängare av den katalanska frihetsrörelsen eller att vara för katalanskt självstyre.



– Katalonien befinner sig just nu i ett av de mest avgörande lägena i modern tid och det pågår en debatt om identitet. Barcelona kan inte vända ryggen åt verkligheten då det vore absurt eftersom klubben är en av de största institutionerna i Katalonien.



– När vi säger att vi är mer än en klubb beror det inte bara på att vi främjar och uppmuntrae våra egna värderingar, utan även vårt lands värderingar. Vi försvarar demokrati och yttrandefrihet. Att stå bakom en folkomröstning om självstyre är att stå bakom demokrati, frihet och yttrandefrihet. Det betyder inte att vi är i favör åt ena eller andra hållet för det vore ett misstag. Vi respekterar alla önskemål och preferenser i den här frågan.



– Gällande DIS-ärendet kommer vi att göra allt vi kan för att försvara vår oskuld och vår heder. Både Barça och Neymar är offer i den är intressekonflikten mellan DIS och Santos. DIS stämningsansökan avslogs i Brasilien och därför har de kommit till Spanien för att försöka här. Vi tänker inte backa, utan vi står på oss och bedyrar vår oskuld i det här ärendet.



– Till alla som har spritt rykten om att jag och ledningen funderar på att avgå kan jag bara säga att vi inte har för avsikt att avgå. Från vissa håll har ledningens förmåga att driva klubben ifrågasatts. Vi har anklagats för att inte skydda och utveckla Barçamodellen, utan fått höra att vi bara är affärsmän. Mot bakgrund av hur fotbollen ser ut i dag har vi inget emot att kallas affärsmän. Däremot håller vi inte på att förlora kärnan i Barçamodellen.



– När vi pratar om vår modell skulle jag vilja att vi pratar allvar och inte bara fokuserar på en spelstil, som vi förvisso självklart vill behålla då den är en del av vår identitet och själ. Men jag föredrar att vi pratar om en modell av klubben, en modell som utvecklas och förbättras för varje dag som går.



– Vi är i Barças era. Vi är en referenspunkt både när det gäller våra titlar, vårt spelsätt och våra spelare. Under de senaste tre åren har vi vunnit åtta av elva titlar och det kan blir tio av tretton om vi vinner ligan och cupen den här säsongen. Detta har vi gjort samtidigt som vi har varit tvungna att hantera Pep Guardiolas avgång, som är en av de bästa tränarna i världen. Vi var tvungna att hantera att Xavi lämnade, att Tito gick bort – han som skulle ha blivit en mycket bra tränare för oss, och att FIFA straffade oss med ett transferförbud.







Marlon stannar i Barcelona



Marlon Santos har sannerligen imponerat sedan han anslöt till Barcelona på lån förra sommaren. Lånedealen innehöll en köpoption som Barcelona har ryktats vara intresserade av att använda nu när brassens lånekontrakt löper ut.



Förra veckan bekräftade Marlons agent Fred Moraes att allt är klart för att göra mittbackens övergång till Katalonien permanent. Barcelona och Marlons gamla klubb Fluminense är överens om övergången och det enda som återstår är enligt agenten att spelaren och klubben ska komma överens om vilken roll Marlon ska få i klubben nästa säsong. 21-åringen har varit en vital del i Barça B under säsongens gång och har fått debutera i A-laget både i Champions League och i La Liga.



Moraes var tydlig med att poängtera att Marlon vill ha en lång framtid i Barcelona och att han vill lära sig så mycket som möjligt och utvecklas så mycket som möjligt. För Marlons del verkar det nu inför nästa säsong röra sig om antingen en utlåning eller en uppflyttning till A-laget. Undertecknad hoppas verkligen att brassen inkluderas i A-lagstruppen och får en roll som tredjealternativ på mittbackspositionen bakom Piqué och Umtiti. Utlåningar slutar sällan bra när Barcelona är inblandade och Marlon är en diamant som bara inte får slarvas bort.







Nästa säsongs tröjor?



Barcelonas hemmatröjor nästa säsong har vi sett bilder på ett flertal gånger under våren och nu har Sport även publicerat en bild på hur bortatröjorna med största sannolikhet kommer att se ut.







I mitten har vi hemmatröjan, vars främsta feature är att Qatar Airways-loggan är borta och ersatt av Rakutens logga. I övrigt tycker åtminstone inte undertecknad att tröjan har en särskilt snygg design, men förhoppningsvis ser den bättre ut på spelarna.



Till höger ser vi vad Sport menar kommer vara bortatröjan och om man gillar Romas tröjor lär man gilla denna. Röd med orangea detaljer vid kragen och ärmsluten och även om den inte känns som en typisk Barçatröja är den fräsch och känns lite nyskapande, åtminstone ur Barçaperspektiv.



Till vänster har vi tredjestället och nu känner man igen Barça. Den turkosa tröjan har vi sett prov på ett flertal gånger under det senaste decenniet, senast säsongen 2015/2016 när tredjestället hade en liknande färg som på bilden ovan.



Enligt Sport kommer Barcelona presentera nästa säsongs tröjor den 29 maj eftersom sponsoravtalet med Rakuten börjar gälla 1 juni och man vill visa upp de nya tröjorna med den nya sponsorloggan. I cupfinalen ser vi för sista gången Qatar Airways logga på Barçatröjorna – underbart!







Det var allt från oss denna vecka. Nu laddar vi om inför cupfinalen i helgen. Visca!







Källor: fcbarcelona.com, sport.es, espnfc.com, marca.com Ligaavslutningen blev aldrig riktigt spännande. När antagonisterna från huvudstaden tog ledningen i sin match redan efter två minuter och Eibar sedan tog ledningen på Camp Nou övergav hoppet nog de flesta culés, trots att PSG-matchen alltid kommer att vara en symbol för att man aldrig någonsin ska ge upp hoppet. Men det är en sak att tro på något när man själv har kontroll över hur situationen kan falla ut. Det är en helt annan sak när man är beroende av någon annan.Förutom några stunder av briljans var det en rätt trist tillställning på Camp Nou som fick avrunda den här säsongen och kanske var det så att spelarna inte heller trodde att det var möjligt att kamma hem ligaguldet. Kanske var det här bara en transportsträcka till cupfinalen nästa vecka och därefter landslagssamlingar och sedan semester för spelarna.Hur som helst var det nog inte såhär Luis Enrique ville ta farväl av Camp Nou, även om det blev en seger efter mycket om och men.Ironiskt nog är det just matcher som den likt mot Eibar som har avgjort säsongen till Barcelonas nackdel, även om det som sagt blev tre poäng till sist. Dålig inställning, dålig skärpa framför mål, dåligt försvarsspel och motståndare som gör mål på sina chanser. Vi har sett det gång på gång den här säsongen och även om Luis Enrique är ytterst ansvarig för hur laget spelar är det inte bara han som ska bära hundhuvudet för att säsongen gick dom den gick. Spelarna ska ha sin beskärda del av kritiken de också. Men framför allt: Barcelonas ledning är som en pest som har spridit sig till vartenda organ inom klubben och så länge de kostymklädda nissarna med Bartomeu i spetsen styr vår klubb kommer vi att fortsätta tappa vår identitet bit för bit. Och ärligt talat kan inga titlar i världen rädda det.Det går givetvis att peka på domarmisstag – stora som små – för att förklara ligans utgång och att de vitklädda stod som segrare efter ligans sista omgång. Man ska inte sticka under stol med att den här säsongen har kantats av rejäla blunders från domarna. Det går att dra det så långt som att säga att domarna har avgjort den här säsongen, men det är faktiskt inte hela sanningen. Till syvende och sist är det Barcelonas ojämna spel som gör att man inte tar hem ligatiteln för tredje året i rad.Bottennappen mot Alavés, Deportivo och Málaga blev mycket kostsamma och hade Barça gjort sitt jobb i dessa tre matcher, eller åtminstone i någon av dem, hade guldet firats på Barcelonas gator i natt. Nu blev det inte så och Barça har därmed bara sig själva att skylla.Med det sagt är det ändå bara att tacka spelarna och Luis Enrique för den här säsongen. Det var nära att vi kom tillbaka från att ha varit uträknade och det hade varit så underbart att plocka ligatiteln framför marängernas näsa när de känt sig så säkra på guldet så länge. Efter klassikern på BernaLeo väcktes hoppet på riktigt, men det höll tyvärr inte hela vägen. Besvikelsen var påtaglig hos Barçaspelarna efter slutsignalen, men publiken hyllade dem för att de kom tillbaka mot Eibar och gjorde vad de kunde för att försöka få ligapokalen att stanna i Katalonien ännu ett år.Nu har vi några dagar på oss att slicka såren efter en minst sagt smärtsam ligasäsong. där man kastats mellan hopp och förtvivlan, innan det är dags att ställa om fokus till cupfinalen mot Alavés. Förhoppningsvis kan vi avsluta säsongen med en titel på lördag. Det vore en fin avskedsgåva till Luis Enrique, oavsett vad man tycker om honom.Barcelona B säkrade förstaplatsen i sin serie i Segunda División B för ett par veckor sen, vilket innebar att Gerard López mannar får två chanser att spela om uppflyttning till Segunda División. Segunda B består av fyra olika regionala grupper med 22 lag i varje grupp. Barça B har spelat i grupp III, som de alltså vann.Som seriesegrare får de i första hand göra upp med de övriga tre vinnarna i de andra grupperna i den så kallade ”Group Champions Playoffs”. López manskap lottades mot Cultural Leonesa, som säkrade förstaplatsen i grupp I i den allra sista omgången efter en mycket jämn kamp med Racing Santander. Barça B och Cultural Leonesa möts i ett dubbelmöte där segraren går direkt upp till Segundan.Den första matchen gick av stapeln på Miniestadi i helgen och Barça B satte sig själva i en svår sits när de förlorade med 2-0. Barçaungdomarna hade flera riktigt bra chanser att reducera i andra halvlek, men bollen ville inte in. I helgen avgörs dubbelmötet i León när Gerard López och hans mannar ska försöka vända på steken på Estadio Municipal de León.Om Barça B går förlorande ur striden får de en ny chans att kvala upp till Segunda División. De äntrar då det så kallade ”Non-Champions Promotion Playoffs”, där de får göra upp med de lag som kom tvåa, trea och fyra i respektive grupp. Där kommer de att spela fyra matcher – två hemma och två borta – för att försöka ta en av de två uppflyttningsplatser som återstår.Låt oss hoppas att Gerard López och hans lag kan vända mot Cultural Leonesa redan på lördag för det vore onekligen viktigt för ungdomarna att slippa häva i Segunda B ännu en säsong.Bartomeu syns och hörs sällan i tuffare tider, utan håller sig gärna framme när det går bra för laget. I tisdags talade dock Bartomeu inför klubbens senat, ett slags råd av några av klubbens äldsta medlemmar. I sitt tal bemötte han den kritik som har riktats mot ledningen och fokuserade framför allt på tre punkter: klubbens offentligt uttalande stöd för en folkomröstning om katalanskt självstyre, den juridiska situationen gällande DIS-ärendet och det faktum att Barça rör sig allt längre ifrån sin identitet. Bartomeu valde att benämna dessa tre punkter som ”demokrati, rättvisa och framtid”. Här är ett axplock av vad Barcelonapresidenten sa i sitt tal.– Till de som säger att Barcelona är politiska säger jag att klubben är opartisk tar inte ställning i någons favör. Att vara för en folkomröstning om självstyre är inte att likställa med att vara en anhängare av den katalanska frihetsrörelsen eller att vara för katalanskt självstyre.– Katalonien befinner sig just nu i ett av de mest avgörande lägena i modern tid och det pågår en debatt om identitet. Barcelona kan inte vända ryggen åt verkligheten då det vore absurt eftersom klubben är en av de största institutionerna i Katalonien.– När vi säger att vi är mer än en klubb beror det inte bara på att vi främjar och uppmuntrae våra egna värderingar, utan även vårt lands värderingar. Vi försvarar demokrati och yttrandefrihet. Att stå bakom en folkomröstning om självstyre är att stå bakom demokrati, frihet och yttrandefrihet. Det betyder inte att vi är i favör åt ena eller andra hållet för det vore ett misstag. Vi respekterar alla önskemål och preferenser i den här frågan.– Gällande DIS-ärendet kommer vi att göra allt vi kan för att försvara vår oskuld och vår heder. Både Barça och Neymar är offer i den är intressekonflikten mellan DIS och Santos. DIS stämningsansökan avslogs i Brasilien och därför har de kommit till Spanien för att försöka här. Vi tänker inte backa, utan vi står på oss och bedyrar vår oskuld i det här ärendet.– Till alla som har spritt rykten om att jag och ledningen funderar på att avgå kan jag bara säga att vi inte har för avsikt att avgå. Från vissa håll har ledningens förmåga att driva klubben ifrågasatts. Vi har anklagats för att inte skydda och utveckla Barçamodellen, utan fått höra att vi bara är affärsmän. Mot bakgrund av hur fotbollen ser ut i dag har vi inget emot att kallas affärsmän. Däremot håller vi inte på att förlora kärnan i Barçamodellen.– När vi pratar om vår modell skulle jag vilja att vi pratar allvar och inte bara fokuserar på en spelstil, som vi förvisso självklart vill behålla då den är en del av vår identitet och själ. Men jag föredrar att vi pratar om en modell av klubben, en modell som utvecklas och förbättras för varje dag som går.– Vi är i Barças era. Vi är en referenspunkt både när det gäller våra titlar, vårt spelsätt och våra spelare. Under de senaste tre åren har vi vunnit åtta av elva titlar och det kan blir tio av tretton om vi vinner ligan och cupen den här säsongen. Detta har vi gjort samtidigt som vi har varit tvungna att hantera Pep Guardiolas avgång, som är en av de bästa tränarna i världen. Vi var tvungna att hantera att Xavi lämnade, att Tito gick bort – han som skulle ha blivit en mycket bra tränare för oss, och att FIFA straffade oss med ett transferförbud.Marlon Santos har sannerligen imponerat sedan han anslöt till Barcelona på lån förra sommaren. Lånedealen innehöll en köpoption som Barcelona har ryktats vara intresserade av att använda nu när brassens lånekontrakt löper ut.Förra veckan bekräftade Marlons agent Fred Moraes att allt är klart för att göra mittbackens övergång till Katalonien permanent. Barcelona och Marlons gamla klubb Fluminense är överens om övergången och det enda som återstår är enligt agenten att spelaren och klubben ska komma överens om vilken roll Marlon ska få i klubben nästa säsong. 21-åringen har varit en vital del i Barça B under säsongens gång och har fått debutera i A-laget både i Champions League och i La Liga.Moraes var tydlig med att poängtera att Marlon vill ha en lång framtid i Barcelona och att han vill lära sig så mycket som möjligt och utvecklas så mycket som möjligt. För Marlons del verkar det nu inför nästa säsong röra sig om antingen en utlåning eller en uppflyttning till A-laget. Undertecknad hoppas verkligen att brassen inkluderas i A-lagstruppen och får en roll som tredjealternativ på mittbackspositionen bakom Piqué och Umtiti. Utlåningar slutar sällan bra när Barcelona är inblandade och Marlon är en diamant som bara inte får slarvas bort.Barcelonas hemmatröjor nästa säsong har vi sett bilder på ett flertal gånger under våren och nu har Sport även publicerat en bild på hur bortatröjorna med största sannolikhet kommer att se ut.I mitten har vi hemmatröjan, vars främsta feature är att Qatar Airways-loggan är borta och ersatt av Rakutens logga. I övrigt tycker åtminstone inte undertecknad att tröjan har en särskilt snygg design, men förhoppningsvis ser den bättre ut på spelarna.Till höger ser vi vad Sport menar kommer vara bortatröjan och om man gillar Romas tröjor lär man gilla denna. Röd med orangea detaljer vid kragen och ärmsluten och även om den inte känns som en typisk Barçatröja är den fräsch och känns lite nyskapande, åtminstone ur Barçaperspektiv.Till vänster har vi tredjestället och nu känner man igen Barça. Den turkosa tröjan har vi sett prov på ett flertal gånger under det senaste decenniet, senast säsongen 2015/2016 när tredjestället hade en liknande färg som på bilden ovan.Enligt Sport kommer Barcelona presentera nästa säsongs tröjor den 29 maj eftersom sponsoravtalet med Rakuten börjar gälla 1 juni och man vill visa upp de nya tröjorna med den nya sponsorloggan. I cupfinalen ser vi för sista gången Qatar Airways logga på Barçatröjorna – underbart!: fcbarcelona.com, sport.es, espnfc.com, marca.com

0 KOMMENTARER 251 VISNINGAR 0 KOMMENTARER251 VISNINGAR EMILY OTTOSSON

emily.ottosson@gmail.com

2017-05-22 08:00:00 emily.ottosson@gmail.com2017-05-22 08:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Barcelona

Barcelona

2017-05-22 08:00:00

Barcelona

2017-05-22 00:43:23

Barcelona

2017-05-21 14:45:00

Barcelona

2017-05-20 21:40:00

Barcelona

2017-05-15 20:46:00

Barcelona

2017-05-14 22:35:00

Barcelona

2017-05-13 19:00:00

Barcelona

2017-05-08 10:15:00

Barcelona

2017-05-06 20:30:15

Barcelona

2017-05-06 08:38:16

ANNONS:

Ligasäsongen är över och det blev ingen titel för Barças del. Barça B har inlett kvalet till Segunda División, men det började inte direkt lysande för ungdomarna. Bartomeu har hållit ett försvarstal inför en samling av klubbens äldsta medlemmar. Efter en mycket fin debutsäsong i Barcelona står det klart att Marlon blir kvar i Katalonien. Dessutom kikar vi på vad som med största sannolikhet är nästa säsongs tröjor. Allt detta tar vi upp mer om i veckans nyhetssvep!Barcelona gjorde precis det som krävdes då man vinner sin match men resultatet blev att Barca kommer på en andra plats den här säsongen.Barcelona ska ta sig an Eibar på Camp Nou imorgon då La Liga avgöras ca kl. 22 tiden. Ska Malaga besegra Real Madrid och därmed ge ligaguldet till Barcelona som måste vinna på hemmaplan? Svaret får vi imorgon kl. 20:00.I denna artikel, som vi hoppas inte ska behöva uppdateras alltför ofta, finner ni information om skadade och avstängda spelare.Mind games, brasilianska uppstickare, återvändare och ny tränare (?) – en sån salig blandning kan du bara hitta i det hopkok vi kallar La Setmana Blaugrana!Barcelona åkte till Kanarieöarna i hopp om att ta tre poäng och hålla drömmen om ligaguldet vid liv. En nykomponerad backlinje höll på att ställa till problem, men Neymars hattrick och Luis Suárez briljanta lobbmål sänkte Las Palmas. Hoppet om ligaguldet lever!Barcelonas jakt på ligaguldet fortsätter. I morgon är det dags för den näst sista ligaomgången och inget annat än seger gäller för Luis Enriques mannar. Det är en klurig match mot Las Palmas som väntar för ett defensivt sargat Blaugrana och vill det sig illa kan gulddrömmarna gå i kras på ön.Är Laurent Blanc rätt man för Barça? Vem är Carlos Naval? Det senaste i Neymar-gate? Ask, and you shall recieve – nyhetssvepet tillhandahåller svaren. Det är måndag, och dags för veckans La Setmana Blaugrana!Tre poäng, fyra mål och en trio som sminkar över många skönhetsmissar. Så kan vi sammanfatta matchen mellan Barcelona och Villareal, som slutade 4-1 till hemmalaget.Ligans mest målfarliga lag och ligans näst mest baklängesmålsnåla ställs mot varandra på lördagskvällen. Barcelona tar emot Villareal med kniven mot strupen att vinna för att fortsatt närma sig ligatiteln.