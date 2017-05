La Setmana Blaugrana – vecka 22: Bokslut

Tiden flyger.



Ännu en säsong är till ända, och återigen är det dags att zooma ut.



Zooma ut, och reflektera. Vilka slutsatser kan man dra av säsongen? Hur bör klubben agera på transfermarknaden?



Detta, och mer, i säsongens sista La Setmana Blaugrana!

Ojämnt, darrigt, obegripligt, oundvikligt.På mer än ett sätt kan man beskriva Barça-säsongen 16/17. Stundom sedvanligt briljanta, stundom fullständigt urholkade. Skyhög högstanivå, oroväckande låg lägstanivå.Ett historiskt fint lagbygge under ofrivillig dekonstruktion, kort sagt.Det går naturligtvis att tala om en urholkning av spelfilosofin, att Enriques segrar har skett på bekostnad av Tiki-Takan, och att Barça i skrivande stund står utan taktisk riktning. Men detta vore, enligt mig, att dra alltför stora växlar.Några medvetna, större steg i en ny taktisk riktning har nämligen inte tagits. Grundspelet är sig likt, och av den gångna säsongen att döma är ambitionen alltjämt att vara trofast Guardiolas idéer. Problemet är helt enkelt att spelarmaterialet i stort inte duger till detta. Inte längre.Med andra ord bör kritiken riktas mot den sportsliga ledningen, som med facit i hand har försatt klubben i denna prekära sits.Många menar att det är affärstänkandet som kommit i vägen. Att klubben plötsligt prioriterar affischnamn framför rätt typ av spelare. Pengakåthet, kort sagt.Fel ingång, säger jag. En kompetent ledning skulle nämligen aldrig begå misstaget att betrakta kommersiell framgång och lagbygge som motsatser, utan skulle vara på det klara med det faktum att förmågan till lagbygge är nyckeln till kommersiell framgång.Med andra ord är inte pengakåthet inte ett problem i sig (sånär på samtliga fotbollsvärldens ledningar agerar kommersiellt). Problemet är oförståelsen för sporten, som i sin tur sätter käppar i hjulen för såväl kommerisell framgång som ett dugligt, traditionsenligt Barça.Det börjar röra på sig.Så sent som under söndagskvällen kom beskedet om att Juan Carlos Unzue (Enriques assisterande, som tidigare har beskrivits som en kandidat till den vakanta tränarposten) lämnar FC Barcelona Detta för att bli huvudansvarig i Celta Vigo . Med andra ord går Unzue i Enriques fotspår, och kan därmed skrivas av som potentiell ersättare till Luis Enrique Vi önskar Unzue ett stort lycka till, och konstaterar att oddsen på Valverde som ny Barça-tränare precis sjönk ytterligare…Sandro Rosell har åter hamnat i trubbel.Som om anklagelserna i samband med Neymar-gate inte vore nog står det nu klart att den forne Barça-presidenten har ytterligare skelett i garderoben. Närmare bestämt står Rosell anklagad för pengatvätt i samband med arrangemang av brasilianska landslagsmatcher.Detta bekräftade den spanska polisen under måndagen, och meddelade samtidigt att såväl ex-presidenten som hans fru, Marta Pineda, har arresterats. Skarpt läge, med andra ord.Vad innebär då detta för FC Barcelona? Är klubben nu inblandad i ytterligare en rättsstvist?Svaret är nej. Eftersom den påstådda pengatvätten ska ha ägt rum innan Rosells mandatperiod i Barça, står klubben med händerna fria. Detta återspeglas i det faktum att klubben inte på något sätt har kommenterat eller tagit ställning i frågan.Med andra ord kan FC Barcelona pusta ut. Och tur det – ytterligare trubbel med lagen är det sista klubben behöver just nu.Säsongen är slut, och den galna karusellen i antågande.Som bekant innebär Silly Season en uppsjö av mer eller mindre verklighetsförankrade rykten, och för konsumenten gäller det att kunna sålla. Sålla bort skiten, och hitta guldkornen.Att skriva av det hela som ”en skamlös industri” är nämligen inget alternativ. Mer eller mindre lyckade transferfönster kan definiera en klubbs framtid, och av den anledningen finns det fog för att hålla koll.I synnerhet om man håller på Barça.Att klubben har en transferhistorik som lämnar en del i övrigt att önska är sedan gammalt. Chygrynskiy, Hleb, Ibra, Song, Vaermalen – listan över misslyckade köp är lång, men har under loppet av de senaste tio åren sminkats över av en gyllene, hemvävd spelargeneration.Men, det var då. I skrivande stund lyser supertalangerna med sin frånvaro, och vill Barça även fortsättningsvis kunna tampas om CL-titlar – utan att ge upp sin spelfilosofi – vill det till att den sportsliga ledningen värvar rätt.Det kommande transferförnstret blir med andra ord sjukt spännande, och frågan är vad Barça är i störst behov av. Truppbredd? Spets? Defensiva generaler?Svaret är naturligtvis mittfältare. Visst skulle ett par högklassiga ytterbackar sitta fint, men att döma av den gångna säsongem är det på mitten som skon klämmer ordentligt. Ständigt har Barça varit ett par mittfälts-skador från spelmässig identitetskris, och undertecknad hyser väldigt små förhoppningar om att André Gomes ska växa ut till, ja, någonting alls.Så vem borde Fernandez gå efter? Vem kan spela den oumbärliga rollen som mittfältsnav i Barcelona?Bernardo Silva var ett alternativ, men Manchester City hann först. Veratti är troligtvis för dyr, och verkar inte vilja lämna Paris. Isco är, av naturliga skäl, off limits.Skralt, alltså. Samtidigt viskas det om Coutinho, och lägger man därtill Monacos Thomas Lemar i skaran av alternativ finns det fog för hopp! Enligt undertecknad skulle dessa båda förbättra Barcelona omgående.För att läsa mer om sommarens Silly Season, klicka på länken “Silly Season” till vänster på startsidan. Där kommer vi så frekvent som möjligt kartlägga de starkast brinnande ryktena.Barcelona tvingas till ytterligare kvalspel.Detta står klart efter söndagens förlust mot Cultural Leonesa i kvalet till Segunda Division. Ledningsmålet till trots gick Lopez manskap återigen bet, och slutresultatet skrevs till fyra mål mot ett, efter två matcher.En besvikelse, no doubt. Men som bekant får B-laget ytterligare en chans i det så kallade ”Non-Champions Promotion Playoffs” – en grupp bestående av ligatvåor, treor och fyror från de respektive tredjedivisionerna. 