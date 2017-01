La Setmana Blaugrana – vecka 4: Fake news, harmoni och oro

Fejkade nyheter, celebert besök, kovändningar och nyvunnen harmoni – veckan har varit fullspeckad, och nyhetssvepet vill inte vara sämre.



Det är dags att syna veckan som gått. Det är dags för La Setmana Blaugrana!



En bruten förbannelse, två raka trepoängare och ett återvunnet hopp om ligatiteln – de senaste veckorna har gått F.C Barcelona s väg, och av resultaten att döma har Luis Enrique äntligen funnit den jämnhet som lyste med sin frånvaro under hösten. Lägg man därtill Aleix Vidal s mini-framfart och det faktum att Enriques sedvanliga rotation på sistone har fallit väl ut, så förstärks bilden av harmoni ytterligare.På räls, alltså – men helt fri från oro kan Enrique inte vara.Ett par, tre mindre skademoln har nämligen dykt upp på himmelen. Inga mörka och åskfyllda sådana, tack och lov, men efter veckans drabbningar står det klart att Barça återigen saknar en stor andel av sina bolltrygga mittfältare. Iniesta, Rafinha och Busquets gick alla tre sönder under veckans gång, och trots att ingen av dem blir borta särskilt länge finns det ett visst fog för oro. Höstens mittfälts-kris, som resulterade i åtskilliga poängtapp, glömmer man inte i första taget.På torsdag tar Barça emot Real Sociedead i cupen, och redan nu höjer jag ett varningens finger för vad de högt pressande baskerna kan ställa till med mot ett nykomponerat och okatalanskt mittfält…Rivaldo är tillbaka!Ja, typ.I syfte att ytterligare utveckla och sjösätta projektet ”Barça Legends”, samt för att i samarbete med Betfair delta i en PR-kampanj, var den forne brassestjärnan Rivaldo på besök i Katalonien, och hos F.C Barcelona.Brassen – som vann guldbollen 1999 – passade dessutom på att göra en rad intervjuer, och tyckte till om en hel massa angående sin gamla klubb. Nedan följer ett axplock.Först och främst talade Rivaldo om sin landsman Phillipe Coutinho, och huruvida Liverpool-stjärnan skulle passa in i dagens Barça. Som bekant har den flinkfotade brassen tidigare ryktats till Barcelona, och med tanke på spelarens framfart i Premier League känns det påstådda intresset befogat. Något som Rivaldo köper helt och hållet:"In my opinion, he's a great player and a player who knows Neymar well. I think they are both friends – players who stand out.”"I think that this transfer might happen because Barcelona is always going to attract the best, isn't it?"He is one of the players who stands out and I believe that this transfer – if he goes to Barcelona – would be a good thing for Barcelona for sure.”Vidare talade Rivaldo om sin gamla lagkamrat Luis Enrique, och underströk att Enrique – även fortsättningsvis – är rätt man att leda detta F.C Barcelona:"In my opinion, he is a great coach. But this pressure will always exist. And I believe that all these things that are [being spoken about], will not happen, because the team is well, is in the Champions League , is in the Copa, is in the championship.”"I hope he stays in Barcelona because, for me, besides being a great person, he is a great professional and I believe he will continue... and the fans and the press who are criticizing him, in the end they will applaud Luis Enrique."Sists men inte minst – klicka på länken om ni är sugna att se när Rivaldo maskerar sig själv, och snurrar upp ett gäng ovetande amatörer.http://www.mirror.co.uk/sport/row-zed/day-could-assisted-disguised-rivaldo-9651223Titt som tätt dyker uttrycket upp i media, och i veckan var det dags igen.Denna gång i ett fotbollssammanhang. Under veckans gång har nämligen både Leo Messi och den forne Barçatränaren Louis Van Gaal blivit utsatta för detta sattyg, och tvingats retaliera därefter.Låt oss inleda med fallet Messi. Apropå argentinarens rådande kontraktssituation talade Messi i veckan med Coach magazine om hans vara eller icke vara i Katalonien. Som bekant har Messi ännu inte skrivit på någon kontraktsförlängning med klubben, men i den öppenhjärtliga intervjun slog superstjärnan fast att han minsann trivs, och att han inte ska någonstans:“I have always said that Barcelona has given me everything and I am here for as long as they want me to be,”Raka rör, alltså. Problemet var bara att intervjun aldrig ägde rum.Bara dagar efter att intervjun börjat florera i massmedia gick LMM (Leo Messi Management) ut och förnekade intervjuns legitimitet. Inte bara var citaten fabricerade – intervjun var helt och hållet påhittad, och under loppet av det följande dygnet tvingades den brittiska fitness- och livsstilstidningen plocka ned intervjun, och ersätta innehållet med följande uttalande:Update 18th January 2017: It has come to our attention that the authenticity of this interview has been questioned. We have removed the interview while we investigate.Och som om förvirringen inte vore tillräckligt stor gjorde den påstådda artikelförfattaren, Diego Jokas, gällande via Twitter att han aldrig har arbetat med Coach magazine, och att han på intet sätt var delaktig i den påstådda Messi-intervjun. Märkligt, minst sagt…Nu över till fallet Louis Van Gaal.Efter att i somras ha lämnat över Manchester United-spakarna till José Mourinho har den holländske demontränaren stått arbetslös, och i veckan rapporterade åtskilliga tidningar och hemsidor att Van Gaal tagit beslutet att pensionera sig.Snabbt strömmade hyllningarna in, och bland andra Andrés Iniesta (som fick göra sin seniordebut under just Van Gaal) tog tillfället i akt och publicerade ett tack-inlägg på Instagram.En passande hyllning, kan tyckas. Problemet var bara att Van Gaal inte alls pensionerat sig.Blott något dygn efter att uppgifterna nått ytan underströk den före detta Barça-tränaren att han inte alls gått i pension. I själva verket handlar det om ett sabbatsår, och enligt huvudpersonen själv är han öppen för att förlänga karriären ytterligare – förutsatt att erbjudandet är tillräckligt attraktivt, såklart.Den brasilianske mittbacken Marlon Santos har skrivit på för F.C Barcelona.Ja, åtmonstone om man får tro på tidningen Sport. Den Barcelona-baserade tidning gjorde under fredagen gällande att klubben redan i december tog beslutet att verkställa köp-optionen i Marlons lånekontrakt, och enligt samma uppgifter handlar det om ett femårskontrakt, och en prislapp på sex miljoner euro.Varför klubben ännu inte har offentliggjort värvningen förefaller oklart i nuläget. Dock slår tidningen fast att affären är i hamn, och att Marlon fram till nästa säsong kommer att tillhöra B-laget.Huruvida dessa uppgifter stämmer återstår att se. Vad vi kan konstatera är att Marlon imponerat sedan ankomsten, och att detta säkerligen inte gått klubben obemärkt förbi.Han var nere för räkning, men reste sig i sista stund – Aleix Vidal går från klarhet till klarhet i Barça-tröjan, och ser ut att få stanna i klubben.Efter att under loppet av en dryg säsong återfunnits i Enriques frysbox har den snabbe högerbacken äntligen fått luft under vingarna, och i förra helgens 5-0-seger mot Las palmas kom även spanjorens första mål i klubben. Glädjen och lättnaden gick inte att ta miste på, och det är svårt att inte ryckas med av denna framgångssaga i miniatyrform.Inför säsongen var han borträknad av de flesta (jag själv hyste inga somhelst förhoppningar om Vidal), och trots att antalet chanser även denna säsong har varit få, så har 27-åringen tagit dem med besked!Enligt katalanska uppgifter har högerbacken imponerat så pass mycket att Enrique kovänt i frågan om ett januari-nyförvärv av en högerback. Det har tidigare ryktats om såväl Joao Cancelo som Dario Srna, men av allt att döma så kommer Enrique även i fortsättningen satsa på Sergi Roberto och Aleix Vidal som lagets högerbackar. Fram till sommaren, åtminstone.