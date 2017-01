La Setmana Blaugrana – vecka 5: Enkät, ensam skytteligaledning och en och annan brasse

Undersökningar, brassar och skyttekungar. Vi klämmer in allt under det mysiga täcke vi kallas La Setmana Blaugrana!



Klubben undersöks av fansen

Idag, måndag, släppte FC



Det övergripliga betyget till klubben var 7.8/10. Överlag verkar medlemmarna vara nöjda med hur klubben sköts och ser ljust på framtiden.



Förväntningarna på nya stadiumprojektet, Espai Barca, verkar vara stora, och hela 68% såg det som den viktigaste utmaningen för klubben framöver.



Rapporten i sin helhet hittar ni här:



En brasselegendar ger frisparkstips till Barca B

Den gamle klubbikonen och världens bästa spelare 1999, Rivaldo, håller alltjämt banden till klubben intakta. Hans gamle lagkamrat, Gerard Lopez, ansvarar för Barca B och bjöd in brassen som gästföreläsare.



Frisparkar stod på schemat och världsmästaren från 2002 visade att gammal är äldst. Barca B’s målvakter var många gånger chanslösa och spelare som Marlon och Gumbau såg storögt på.



Om än ett PR-trick så är det ändå fint att se att klubben tar hand om och värnar om relationer med dess legender.



En annan får snart se sig förbipasserad

Ronaldinho är anledningen till att många förälskade sig i Barca under tidigt 2000-tal. Även om leendet och dribblingarna kanske var främsta kännetecken gjorde brassen även en hel del mål. 94 stycken närmare bestämt.



Nu verkar han dock få se sig förbipasserad av en annan, kanske blivande legendarisk, brasilianare, Neymar. Den alltjämt unge tronarvingen som trots eller tack vare sina målsprutande kedjekamrater hunnit upp i 94 mål redan nu. Vi kan väl lova att Neymar snart också förbipasserar Ronaldinho snart, åtminstone målmässigt.



Barca etta och tvåa i ligan

Som bekant innehas förstaplatsen i ligan inte av Barca, men i skytteligan dominerar vi. Luis Suarez gick upp i ensam topp i och med sitt mål mot Betis. Tvåa är ingen mindre än Leo Messi, med 3 mål ner till näste man.

Två herrar i målform som bådar gott inför våren.



2017-01-30 23:14:51

