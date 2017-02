Douglas Pereira - Ballon D´or vinnare 2018?

La Setmana Blaugrana – vecka 7: Kryphål, idioti och avvägningar

Lättnad, sympati, ilska – veckan innehöll det mesta, och visade prov på fotbollens många fram- och baksidor. Låt oss därför dyka ned i veckans mest anmärkningsvärda händelser, och därmed undersöka vårt egna känsloliv!



Det är måndag, och dags för La Setmana Blaugrana!



Avvägningar



Titelregn eller mellanår? Tradition eller nytänkande?



I skrivande stund befinner sig F.C



Med andra ord – kommer



Klubben i stort då? Hur tungt väger traditionen i förhållande till kommersiell och kortsiktig framgång? Behöver det ena utesluta det andra?



Frågar du mig tror jag de kommande transferfönsterna kan komma att ge en indikation. Antingen fortsätter man på den inslagna vägen och prioriterar mångsidiga spelare som gör Barça till ett mer flexibelt lag, eller så väljer man att köpa bollspelare som skapar förutsättningar för ett mer klassiskt Barcelona. Förhoppningsvis kan klubben även producera några egna produkter, men eftersom framtagandet av egna talanger till en viss grad bottnar i tillfälligheter, väljer jag att fokusera på just transferstrategin.



Spännande tider, alltså. Hur utfallet blir återstår att se!





Transfer-kryphål



Cupfinal-klara, segervissa och åter mittfälts-intakta – veckan föll väl ut för Barça, och av allt att döma varvar katalanerna sakta men säkert upp inför den avgörande våren.



Detta till trots är det svårt att inte tänka på



Även ur ett kollektivt perspektiv är skadan illavarslande för F.C Barcelona. Med Vidal i sjukstugan står Enrique med



Vilket för mig till saken. Det är nämligen så att skadan på Vidal har blottat något av ett kryphål i de spanska transfer-reglerna.



Under förutsättning att en av deras spelare ådrar sig en skada som definitivt är säsongs-avslutande, får en klubb värva en ersättare trots att köpet inte sker under ett transferfönster. De enda hakarna är att spelaren måste värvas från ett annat lag i



Långsökt, måhända – men kanske är det precis vad som krävs för att Barça på allvar ska kunna utmana om en trippel? Att det finns gott om begåvade högerbackar i La Liga råder det ingen tvekan om.



Vem vet, kanske kallar Enrique hem utlånade Barça-ikonen Douglas Pereira? Jag håller tummarna för en sensationell comeback, och satsar en slant på Douglas som Ballon D´or vinnare 2018.





Suárez-gate



Luis Suárez fortsätter att röra om och engagera.



Och nej, då syftar jag inte på uruguayanens ständiga filmande och reptilliknande duellspel. Jag syftar naturligtvis på det faktum att Suárez i veckan lyckades med konststycket att förvandla ett tveksamt gult kort till en två matcher lång avstängning.



I slutet av den hårdföra CDR-semifinalen mot Atlético de Madrid drog Suárez på sig sitt andra gula kort i matchen, och tvingades således att lämna planen. Å ena sidan klumpigt gjort av Suárez (särskillt eftersom detta innebar att anfallaren missar cup-finalen), men å andra sidan väldigt hårt dömt av domaren. Så här långt väljer jag att förlåta uruguayanen, och fokusera på det minst sagt tuffa domslutet.



Men, längre än så sträcker sig inte mitt överseende. Att Suárez – trots vetskapen om att det andra gula kortet var tveksamt, och att det skulle kunna överklagas och upphävas i efterhand – valde att stanna kvar i spelartunneln och fortsätta att klaga på domarteamet, är nämligen ren idioti.



Där och då gick Luis Suárez möjligheter till cupfinal-spel upp i rök. Där och då lade Luis Suárez krokben för sig själv, och för sitt lag.





Messi 4 ever



Leo Messi stannar i Katalonien!



Detta hävdar den Barcelona-baserade tidningen Sport, som i veckan publicerade uppgifter om att Leos pappa, Jorge Messi, i veckan ska anlända i Barcelona för att sätta sig ned med president Bartomeu i hopp en kontraktsförlängning med klubben.



Som bekant har Leo Messis rådande kontraktssituation varit en av säsongens följetonger, och i skrivande stund går argentinarens kontrakt ut redan nästa sommar – något som såväl klubben som Messi själv vill råda bot på, enligt Sport.



Tidningens uppgifter gör gällande att ett nytt kontraktsförslag ligger på bordet, och att konraktet dels skulle göra Messi till Europas bäst betalda spelare, dels binda honom till klubben till och med år 2022.



Vid det laget är argentinaren 35 år gammal, och skulle ha hunnit med att som kapten inviga nya Camp Nou. En passande, eventuell slutpunkt för klubbens genom tiderna största spelare.



Låt oss bara hoppas att tidningens uppgifter stämmer.





Huliganism



Spanien i allmänhet, och F.C Barcelona i synnerhet, är knappast ökänt för sin hårdföra läktarkultur och huliganism. I jämförelse med andra, europeiska fottbollsländer är läktarkulturen rätt så tystlåten, och supportermotsättningarna förhållandevis få.



Att katalanska respektive baskiska fans rök ihop inför lördagens möte mellan Alavés och Barcelona, kom därför något oväntat. Enligt tidningen Sport attackerades ett tjugotal Barça-supportrar av ett femtiotal maskerade Alavés-ultras vid en utomhusbar nära stadens universitet.



Samma uppgifter gör gällande att baskerna var beväpnade med järnrör, och att en Barça-supporter skadades. Denne ska ha blivit slagen i huvudet, och tvingats till sjukhus. I skrivande stund (2017-02-11, 16:55) har ingen blivit gripen.



En tråkig parantes, i en annars lyckosam Barça-helg.







Det var allt för den här veckan. Sköt om er, och på återseende!







