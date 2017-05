2017-05-14 20:00

Las Palmas - Barcelona

1-4



Hattrick för Neymar.

Las Palmas – FC Barcelona 1-4: Gulddrömmen lever

Barcelona åkte till Kanarieöarna i hopp om att ta tre poäng och hålla drömmen om ligaguldet vid liv. En nykomponerad backlinje höll på att ställa till problem, men Neymars hattrick och Luis Suárez briljanta lobbmål sänkte Las Palmas. Hoppet om ligaguldet lever!

Manfallet i försvaret innebar att Luis Enrique tvingades till förändringar i backlinjen och det blev Digne som fick ta plats till höger framför Ter Stegen. Mascherano var tänkt att bilda mittlås med Umtiti, men under uppvärmningen gick han sönder och Lucho blev tvungen att göra en sen förändring och slänga in Marlon från start. I övrigt var det ett väntat manskap som fick äntra Estadio Gran Canaria gräsmatta under söndagskvällen. Lucho formade sin startelva enligt följande:



Ter Stegen

Digne – Marlon – Umtiti – Alba

Rakitic – Busquets – Iniesta

Messi – Luis Suárez – Neymar



Bänk: Cillessen, Denis Suárez, Arda, Paco Alcácer, André Gomes, Aleñá och Marlon.





Quique Setién ställde upp med följande manskap:



Javi Varas

Macedo – Lemos – Bigas – Lopes

Montoro

Momo – Roque Mesa – Viera – Jesé

Boateng



Bänk: Lizoain, David García, Hernán, Aythami, Castellano, Mateo och Halilovic







Första halvlek



Barcelona inleder matchen piggt och efter en tidig Las Palmas-hörna som Ter Stegen inte har några problem med visar Barça prov på fint anfallsspel. Messi är som vanligt inblandat i allt som händer och ser ut att vara sugen på att göra sitt första mål på Estadio Gran Canaria.



Efter en Barçahörna, som Messi sånär nickar i mål, kommer Las Palmas i en kontring och Digne river ner Jesé som har fri gata mot mål. Domaren dömer frispark och de flesta trodde nog också att Digne skulle få syna det röda kortet, men domare González González nöjer sig med det gula, kanske för att Jesé föll väldigt, väldigt lätt. Hur som helst: tur för Barça och tur för Digne.



Frisparken hotar inte Ter Stegen i mål och Barça fortsätter att ha händelserna relativt under kontroll, även om Las Palmas inte alls känns ofarliga när de har bollen. Messi fortsätter att vara i händelsernas centrum och efter en knapp kvart drar han iväg ett stenhårt skott, som tyvärr täcks av en försvarare.



Även Digne har en central roll i matchen hittills. Efter att han rivit ner en helt ren Jesé ger han Viera en armbåge och det är nästan så man undrar om fransmannen vill vara kvar på plan. Han klarar sig från ett gult kort den här gången, men behöver verkligen skärpa till sig om han inte ska få rött kort.



Halvvägs in i första halvlek fortsätter Barça att dominera bollinnehavet, men utan att skapa några riktigt vassa målchanser. Åtminstone inte förrän i den 25:e matchminuten. Barcelona vinner boll på mittplan när Las Palmas har flyttat upp sitt lag. Busi klackar genialiskt bollen till Iniesta, som snabbt uppfattar Luis Suárez djupledslöpning och serverar uruguayanen en fin passning. Suárez är fri mot målvakten, med två jagande hemmaspelare i hasorna, men väljer att osjälviskt passa bollen i sidled till Neymar som bara behöver sätta fram foten innan det rasslar till bakom Javi Varas. 1-0 till Barça!



Ett par minuter senare tar Luis Suárez återigen en löpning på djupet, vilket Neymar uppfattar. Brassen friställer Suárez med en mycket fin passning och Luisito tackar genom att lobba bollen över Javi Varas i mål. 2-0 till Blaugrana!



Las Palmas testar Ter Stegen via ett distansskott från Roque Mesa, men tysken är med på noterna. Kort därpå får Momo ett friläge mot Ter Stegen, men tysken kommer ut, gör sig stor och verkar skrämma Momo som stannar upp och bollen landar tryggt i Ter Stegens famn.



Barça fortsätter att kontrollera matchen och hemmalaget får mest lägga kraft på att försvara sig, även om de ibland sticker upp och rullar boll på mittplan och en bit in på offensiv planhalva. Barcelona ser dock bekväma ut i värmen på Kanarieöarna och spelar runt bollen tryggt och säkert samtidigt som man sätter fin press när Las Palmas har boll.



Efter en tilläggsminut blåser domaren av den första halvleken och Barça går till halvtidsvila med vad som känns som en trygg 2-0-ledning.







Andra halvlek



Barça sätter igång andra halvlek och passar bollen mellan sig väldigt lugnt, trots att Las Palmas sätter hög press. Ter Stegen blir lite stressad och slår iväg en boll som landar rakt i gapet på en hemmaspelare, men Barça reder till slut ut situationen. Ölaget har inlett inspirerat och fem minuter in i andra halvlek dömer domaren frispark till Las Palmas i ett bra läge. Momo drar till, men bollen går en bra bit över.



Kort därpå hettar det till ordentligt framför Ter Stegen och Umtiti räddar bollen på mållinjen, men domaren har ändå blåst av efter att Jesé dragit lite för mycket i Marlon. Istället händer det grejer i andra änden när Messi avfyrar ett skott, som Lemos täcker ut till en resultatlös hörna.



Efter knappt en timmes spel gör Lucho sitt första byte. Digne får kliva av och tycks ha problem med låret och det är André Gomes som ersätter honom. Portugisen verkar ta hans plats rakt av och agerar alltså högerback.



Las Palmas har tagit över mer och mer och Jesé får ett jätteläge att reducera för hemmalaget, men Ter Stegen gör en fin räddning. När Barcelona har bollen går det oerhört långsamt och tempot är riktigt lågt. Så fort hemmalaget erövrar bollen går det fort och efter en dryg timme får de utdelning. Efter en omställning via högerkanten spelas bollen in vid straffpunkten där Bigas dyker upp och rakar in bollen i mål. 1-2 och det är reducerat i Las Palmas.



Barça svarar dock direkt. Rakitic slår ett inlägg som Suárez försöker nå. Bollen går över Luisito, men bakom honom finns Neymar som petar in bollen i mål och det är 3-1 till Barcelona!



Om reduceringsmålet injicerade luft i Las Palmas var Barça tredje mål nålen som gjorde hål på ballongen. Med 20 minuter kvar levererar Rakitic en underbar crossboll till Alba, som har enorma ytor att löpa på. Katalanen spelar fram till Neymar i straffområdet, som bara sätter dit en tå och bollen rullar retsamt in i mål bakom Varas. 4-1 till Barça och nu är matchen definitivt avgjord.



Drygt tio minuter från full tid gör Lucho ett dubbelbyte när Paco Alcácer och Denis Suárez ersätter Luis Suárez och Rakitic.



Barça spelar lugnt och säkert med en trygg tremålsledning, men tempot är lågt och man skapar inte särskilt mycket framåt. Messi blixtrar till ibland och ser ut att vara lite sugen på att fullborda manitan, men Las Palmas försvarar sig bra. Viera kapar Messi utanför eget straffområde och Barça får frispark i perfekt Messi-läge. Leo sätter dock bollen i muren och är alltjämt mållös på Estadio Gran Canaria.



I matchens slutminuter är Neymar nära att göra sitt fjärde mål för kvällen, men bollen fastnar på hemmaförsvaret precis innan mållinjen. Messi hinner testa Javi Varas men ett tungt skott, men Varas räddar. Domaren lägger till två minuter, men inga fler mål görs och Barcelona åker hem till Katalonien med tre poäng i bagaget.







Kommentar



Barcelona inledde piggt anförda av Messi och såg riktigt hungriga ut första kvarten. Las Palmas försökte stå emot, men två snabba mål signerade Neymar och Luis Suárez gjorde uppförsbacken brant för kanarierna. Messi föll ur matchen något i första halvlek och vaknade inte till förrän i slutet av andra när han hade ett par fina chanser att göra mål. Det ville sig dock inte för argentinaren i dag, men som tur är levererande de andra två tredjedelarna av MSN-kedjan.



Försvaret såg stundtals lite skakigt ut med Digne som högerback, vilket inte är så konstigt eftersom det är en helt ny position för den vänsterfotade fransmannen. Digne hade tur som inte blev utvisad efter att ha dragit ner Jesé tidigt i matchen, men den forne madridistan föll väldigt lätt och även om Digne drog lite i hans tröja var det knappast värt en utvisning då Jesé lätt hade kunnat stå på benen istället för att lägga sig. Däremot borde fransmannen nog fått sitt andra gula när han satte en armbåge i huvudet på Viera, så vi ska vara glada att Barça avslutade matchen med elva man. I andra halvlek verkade Digne ha slagit upp sin lårskada och troligtvis har han spelat färdigt för säsongen nu.



Även om försvaret ibland darrade gjorde Marlon och Umtiti stabila insatser. Oerhört passningssäkra, lugna och säkra. Umtiti ledde backlinjen och sin nya mittbackskollega Marlon med säkerhet, trots att han bara är 23 år. Ibland satte de båda hög press i lite fel lägen, så att Las Palmas fick stora ytor bakom backlinjen, men överlag gjorde båda två en bra match. Marlon, som först under uppvärmningen fick veta att han skulle starta då Mascherano gick sönder, tycktes spela helt utan nerver och är definitivt en man för framtiden. Förhoppningsvis får vi se ett mittbackspar i form av Umtiti och Marlon under en lång tid framöver – det kan bli riktigt, riktigt bra.



På det stora hela stod Barcelona för en bra insats och det kändes som om de hade kontroll på händelserna på plan under i stort sett hela matchen. Det fanns vissa perioder då Las Palmas hotade, särskilt i början av andra halvlek, men Barça red ut stormarna och återtog kontrollen. Jämfört med fjolårets match på Estadio Gran Canaria var det definitivt ett fall framåt och segern innebär att gulddrömmen lever vidare. Låt oss nu hoppas att det där andra laget i vita tröjor förlorar mot Celta på onsdag. Visca!





Bäst i kväll:



+++ Neymar. Gjorde hattrick och var ett ständigt orosmoment för Las Palmas-försvaret. Tar inte alltid rätt beslut och kladdar ibland väl mycket på bollen, men i kväll var han iblandad i samtliga mål och var bäst på plan.



++ Luis Suárez. Oerhört viktig med sina djupledslöpningar och sitt outtröttliga kämpande. Väldigt osjälvisk vid första målet när han serverar Neymar och andra målet är en riktig delikatess när han retsamt lobbar bollen över Varas. Ibland lite tung och klumpig, men ofta världsklass.



+ Rakitic. Tar ett stort defensivt ansvar och täcker stora ytor på mitten och på Barças högerkant. En assist och även inblandad i Barças fjärde mål när han slår en underbar crossboll till Alba som senare kan spela fram Neymar. Är inte den där glamourösa och tekniska mittfältaren, men gör ett jättejobb i det tysta och ser till att andra kan glänsa.







Matchfakta



Mål:



0-1 Neymar, min 25

0-2 Luis Suárez, min 27

1-2 Bigas, min 63

1-3 Neymar, min 67

1-4 Neymar, min 71



Gula kort:



Digne (Barcelona)







Statistik



Bollinnehav: 39% – 61%

Skott: 11 – 11

Skott på mål: 5 – 5

Hörnor: 3 – 6

Offside: 4 – 5

Regelbrott: 14 – 15







Visca Barça!

Las Palmas-Barcelona Javi Varas

Michel

Mauricio Lemos

Pedro Bigas

Helder Lopes

Angel Montoro

Momo

Roque

Jonathan Viera

Jese

Kevin Prince Boateng



Avbytare

Aythami

Javi Castellano

David Garcia

Mateo Garcia

Alen Halilovic

Hernan

Raul Lizoain

Marc-Andre ter Stegen

Lucas Digne

Marlon Santos

Samuel Umtiti

Jordi Alba

Ivan Rakitic

Sergio Busquets

Andres Iniesta

Lionel Messi

Luis Suarez

Neymar



Avbytare

Paco Alcacer

Carles Alena

Jasper Cillessen

Andre Gomes

Javier Mascherano

Denis Suarez

Arda Turan



0 KOMMENTARER 196 VISNINGAR 0 KOMMENTARER196 VISNINGAR EMILY OTTOSSON

emily.ottosson@gmail.com

2017-05-14 22:35:00 emily.ottosson@gmail.com2017-05-14 22:35:00

ANNONS:

Fler artiklar om Barcelona

Barcelona

2017-05-14 22:35:00

Barcelona

2017-05-13 19:00:00

Barcelona

2017-05-13 18:50:00

Barcelona

2017-05-08 10:15:00

Barcelona

2017-05-06 20:30:15

Barcelona

2017-05-06 08:38:16

Barcelona

2017-05-01 21:50:00

Barcelona

2017-05-01 09:00:00

Barcelona

2017-04-30 00:54:58

Barcelona

2017-04-28 23:26:50

ANNONS:

Barcelona åkte till Kanarieöarna i hopp om att ta tre poäng och hålla drömmen om ligaguldet vid liv. En nykomponerad backlinje höll på att ställa till problem, men Neymars hattrick och Luis Suárez briljanta lobbmål sänkte Las Palmas. Hoppet om ligaguldet lever!Barcelonas jakt på ligaguldet fortsätter. I morgon är det dags för den näst sista ligaomgången och inget annat än seger gäller för Luis Enriques mannar. Det är en klurig match mot Las Palmas som väntar för ett defensivt sargat Blaugrana och vill det sig illa kan gulddrömmarna gå i kras på ön.I denna artikel, som vi hoppas inte ska behöva uppdateras alltför ofta, finner ni information om skadade och avstängda spelare.Är Laurent Blanc rätt man för Barça? Vem är Carlos Naval? Det senaste i Neymar-gate? Ask, and you shall recieve – nyhetssvepet tillhandahåller svaren. Det är måndag, och dags för veckans La Setmana Blaugrana!Tre poäng, fyra mål och en trio som sminkar över många skönhetsmissar. Så kan vi sammanfatta matchen mellan Barcelona och Villareal, som slutade 4-1 till hemmalaget.Ligans mest målfarliga lag och ligans näst mest baklängesmålsnåla ställs mot varandra på lördagskvällen. Barcelona tar emot Villareal med kniven mot strupen att vinna för att fortsatt närma sig ligatiteln.Ännu en månad har flugit förbi och ännu en gång har Barcelona spelat fotboll som världens bästa lag och som ett bottenlag som kämpar för att undvika Segunda. Månadens spelare ska återigen koras och efter matchen på Bernabéu överraskar det nog inte någon vem som tar hem titeln.I veckans La Setmana Blaugrana: Barça vann det katalanska derbyt och är fortsatt serieledare när säsongen nu går in i sitt absoluta slutskede. Klubben har fortfarande inte tagit beslut i tränarfrågan till nästa säsong. Barcelona anmäler Málaga efter skumma uttalanden inför den sista – och kanske avgörande – ligaomgången. Barça Legends besegrar Real Madrid Leyendas och alla Europacupäventyr är nu slut. Häng med!FC Barcelona gästade RCD Espanyol i årets andra Barcelona derby. För att ha chans på ligatiteln krävdes det en Barcelona seger. Barcelona gjorde det som behövdes och tog tre viktiga poäng i jakten på Real Madrid.Ett Barcelona som spelar med kniven mot strupen gästar Espanyol i ett hett derby. Det är ett titeljagande Barcelona som måste vinna om man vill hålla titeldrömmen vid liv. Klarar Barcelona av att knipa ytterligare en derbyvinst eller agerar den förre Real keepern Diego Lopez mur och stoppar Barcelona?