2017-04-08 20:45

Malaga - Barcelona

2-0



Ännu en gång lyckades inte Luis Enrique med sitt rotationssystem

Malaga - Barcelona 2-0

Barcelona förlorade chansen att gå upp till serieledning medan madrid-derbyn slutade oavgjort tidigare under dagen.





Första halvlek

Matchen började med ett hemmalag som fokuserade endast på att hålla sina positioner på egen planhalva och



En halvtimme in på matchen gav Barcelona bort bollen strax utanför



Andra halvlek

direkt efter paus gjorde Luis Enrique två byten där Iniesta och



I den 65:e minuten fick Neymar bollen vid sin kant och dribblade av en försvarare men bollen hamnade ett par meter framför brassen och en Malaga-spelare var först på bollen och Neymar rusade vårdslös mot honom för att ta bollen. Dock missade brassen bollen helt och hållet och kapade spelare och Neymar fick sitt andra gula kort för kvällen och blev därmed utvisad. Intensitet hos Barcelona sjönk medan hemmalaget fick en ny tändvätska för att hålla resultatet till deras egna fördel.



Domaren skulle återigen stå i fokus när Sergio Roberto fälldes inne på Malagas straffområde och medan alla väntade på att domaren skulle peka på straffpunkten, hävdade han att situationen ägde rum utanför straffområdet fast han stod väldigt nära och såg att Sergio Roberto var klart och tydligt innanför straffområdet.



Kommentar

Till och börja med startade Luis Enrique matchen med ett väldigt obalanserat lag där Gomez och Suarez fick bilda tillsammans mittfältet. Två spelare som inte har fått så mycket speltid på sistone och det syntes tydligt på planen att de inte var synkade varken med MSN på topp eller med varandra i mitten.



Straffsituation med Sergio Roberto är väldigt tydligt och det var ingen snack om saken att domaren Jesus Gil hade bestämt sig sen innan att inte döma straff till Barcelona då han stod en meter från situationen och kunde se att Sergio Roberto var en bra bit INNANFÖR straffområdet. Sådana situationer har dykt upp alltför många gånger denna säsong, bland andra, två handssituationer mot Trogen sitt sedvanliga spelsätt, roterade Luis Enrique i startelvan och använde sig av formationen 4-4-3. Det märkvärdiga med startelvan var att Denis Suarez och Andre Gomez startade tillsammans med Busquets på mittfältet. Ett val som skulle visa sig vara helt fel senare under matchen.Matchen började med ett hemmalag som fokuserade endast på att hålla sina positioner på egen planhalva och Barcelona som försökte kontrollera bollen och hitta luckor i det flerskiktiga försvaret. Luis Enriques mannar skapade ett par chanser under första halvlek utan större framgång och den krampaktiga mittfältsspelet hos Barcelona blev alldeles uppenbar vid flera sekvenser. Denis Suarez fick inte tag på bollen och Andre Gomez som försökte löpa in i straffområdet, hindrades av hemmalaget. Dagens domare, Jesus Gil viftade friskt med korten till Barcelona-spelarna där Alba, Neymar och Umtiti fick syna det gula kortet där Neymars varning var märkligast då brassen fick varning för att han knöt sina skor i samband med ett frispark till hemmalaget.En halvtimme in på matchen gav Barcelona bort bollen strax utanför Malaga s straffområdet där en försvarare tvekade inte och skickade upp bollen mot Sandro Ramirez som avvek offsiden och sprang sig fri mot Ter Stegen och placerade bollen bakom den chanslösa tysken. Barcelona försökte rycka upp sig direkt och sätta press på motståndaren men MSN på topp fick inte bollar att jobba med och Malaga lyckades hålla ut och går till pausvilan med ledningen i bagaget.direkt efter paus gjorde Luis Enrique två byten där Iniesta och Sergi Roberto fick komma in till förmån för Mathieu och Denis Suarez. Därmed skiftade laget formation till 3-4-3. Sergio Roberto satte intryck på matchen direkt och hans löparvilja skapade mer utrymme för de övriga i laget. Så småningom skruvade Barcelona upp tempon och när Paco Alcacar byttes in på plan, etablerade bortalaget sitt anfallsspel ännu mer och Suarez missade bland annat ett gyllene läge att kvittera för Barcelona.I den 65:e minuten fick Neymar bollen vid sin kant och dribblade av en försvarare men bollen hamnade ett par meter framför brassen och en Malaga-spelare var först på bollen och Neymar rusade vårdslös mot honom för att ta bollen. Dock missade brassen bollen helt och hållet och kapade spelare och Neymar fick sitt andra gula kort för kvällen och blev därmed utvisad. Intensitet hos Barcelona sjönk medan hemmalaget fick en ny tändvätska för att hålla resultatet till deras egna fördel.Domaren skulle återigen stå i fokus när Sergio Roberto fälldes inne på Malagas straffområde och medan alla väntade på att domaren skulle peka på straffpunkten, hävdade han att situationen ägde rum utanför straffområdet fast han stod väldigt nära och såg att Sergio Roberto var klart och tydligt innanför straffområdet. Messi lyckades inte förvalta frisparken liksom de andra gångerna i den matchen. När klockan tickade på nittio minuter, slog Busquets bort en passning i mitten som fångades av hemmalaget. Ter Stegen och Mascherano blev ensamma mot tre Malaga-spelare som satte in bollen bakom Ter Stegen efter ett enkelt väggspel.Till och börja med startade Luis Enrique matchen med ett väldigt obalanserat lag där Gomez och Suarez fick bilda tillsammans mittfältet. Två spelare som inte har fått så mycket speltid på sistone och det syntes tydligt på planen att de inte var synkade varken med MSN på topp eller med varandra i mitten. Jordi Alba fortsatte underprestera som han har gjort denna säsong och efter första halvlek tvingades Luis Enrique byta formation och försöka sig på 3-4-3 för att ändra matchbilden. Byten inför andra halvlek gav en viss resultat då Sergio Roberto var väldigt rörlig och breddade ut mittfältet och skapade en ny dimension i Barcelonas bleka mittfältsspel. Däremot gjorde inte Iniesta så mycket på plan och man undrar när Iniesta ska komma igång då han är Barcelonas viktigaste och mest bollskicklige mittfältare. Under matchen blev Neymar provocerade utav hemmalaget vid flera tillfällen och precis innan sin utvisning hamnade han i en het diskussion med Camacho men brassens agerande är oacceptabel oavsett och han gav domaren chansen att fullfölja sitt uppdrag och utvisa Neymar från planen.Straffsituation med Sergio Roberto är väldigt tydligt och det var ingen snack om saken att domaren Jesus Gil hade bestämt sig sen innan att inte döma straff till Barcelona då han stod en meter från situationen och kunde se att Sergio Roberto var en bra bit INNANFÖR straffområdet. Sådana situationer har dykt upp alltför många gånger denna säsong, bland andra, två handssituationer mot Villarreal som borde gett Barcelona två straffsparkar, målet mot Real Betis när bollen var klart och tydlig inne i mål men godkändes inte av domarteamet och målet mot just Malaga i Camp Nou som blåstes bort för offside när Barcelona-spelaren som gjorde mål var onside. Barcelona hade ingen bra dag på jobbet spelmässigt men det systematiska fördelen som La Liga presidenten, Javier Tebas favoritlag, Real Madrid har fått under säsongen när det gäller domsluten, visar att kampen om ligatiteln inte är rättvis i Spanien i år och Luis Enrique och hans lag borde endast fokusera sig på Champions League då ett visst lag ska vinna La Liga i år, med alla möjliga medel.

Malaga-Barcelona Carlos Kameni

Roberto Rosales

Diego Llorente

Luis Hernandez

Federico Ricca

Recio

Ignacio Camacho

Pablo Fornals

Juanpi

Juankar

Sandro Ramirez



Avbytare

Denys Boyko

Charles

Martin Demichelis

Duda

Jony

Adalberto Penaranda

Mikel Villanueva

Marc-Andre ter Stegen

Javier Mascherano

Samuel Umtiti

Jeremy Mathieu

Jordi Alba

Andre Gomes

Sergio Busquets

Denis Suarez

Lionel Messi

Luis Suarez

Neymar



Avbytare

Paco Alcacer

Carles Alena

Alex Carbonell

Jasper Cillessen

Lucas Digne

Andres Iniesta

Sergi Roberto



0 KOMMENTARER 319 VISNINGAR 0 KOMMENTARER319 VISNINGAR MILAD AZIMI

2017-04-10 06:21:00

ANNONS:

Fler artiklar om Barcelona

Barcelona

2017-04-10 09:00:00

Barcelona

2017-04-10 06:21:00

Barcelona

2017-04-09 11:57:00

Barcelona

2017-04-08 03:10:48

Barcelona

2017-04-06 22:59:00

Barcelona

2017-04-06 00:05:00

Barcelona

2017-04-05 18:10:00

Barcelona

2017-04-04 21:27:53

Barcelona

2017-04-02 23:22:54

Barcelona

2017-04-02 08:21:21

ANNONS:

I veckans nyhetssvep: Barça hade chansen att ta ligaguldet i sina egna händer, men lät den gå om intet. Dessutom kan man tvingas åka till Bernabéu utan Neymar, som riskerar en längre avstängning. Ligaguldet ser nu ut att vara väldigt, väldigt långt borta. Gladare nyheter är att Barça Femení är i CL-semi för första gången. Nästa vecka tar de sig an PSG i kampen om en finalplats. Dessutom: Espai Barça-projektet snart igång och ’magisk gräns’ sprängd på Facebook.Barcelona förlorade chansen att gå upp till serieledning medan madrid-derbyn slutade oavgjort tidigare under dagen.I denna artikel, som vi hoppas inte ska behöva uppdateras alltför ofta, finner ni information om skadade och avstängda spelare.Säsongen drar ihop sig och Barcelona beger sig mot Andalusien för att ta sig an Malaga i den 31:a omgången av La Liga.22 mål på fem spelade matcher, ett snitt på 4,4 (!) mål per match och fotbollshistoriens mäktigaste vändning. Mars månad innehöll både fantastisk fotboll och magiska ögonblick och det är nu hög tid att rannsaka spelarnas enskilda prestationer under denna mirakelpräglade månad.Det som många trodde skulle bli en svår match för Barcelona blev snarare tvärtom då Barca tog en säker seger på hemmaplan med matchens spelare Leo Messi.Efter den viktiga bortasegern mot Granada måste Barca nu med Leo Messi ladda om batterierna snabbt för en viktig match på Camp Nou mot Sevilla. En tuff match väntar för båda lagen. En tuff kamp mellan Jorge Sampaoli och Luis Enrique väntar på en kokande Camp Nou.Brassar bort och talanger under lupp – där har du en mening som beskriver delar av veckan i Barcelona-lägret. Vill du veta ännu lite mer scrollar du ner och tar del av summeringen vi kallar La Setmana Blaugrana!Utan Messi var det ingen sprakande fotboll som bjöds när Granade tog emot Barcelona. Suarez, Alcacer, självmål och Neymar är målskyttarna som klev fram när Messi saknades. I och med resultatet bibehåller Barca avståndet till första platsen.Efter ett landslagsuppehåll är det åter fokus på vårens titelrace. Barca går som vanligt för tre poäng borta mot Granada kl 20.45 ikväll, söndag. I avstängde Messis frånvaro finns möjligheter till både speltid och stärkta aktier för offensiva spelare som Denis och Rafinha.