Månadens spelare - Lionel Messi.

Månadens spelare - april

Ännu en månad har flugit förbi och ännu en gång har Barcelona spelat fotboll som världens bästa lag och som ett bottenlag som kämpar för att undvika Segunda. Månadens spelare ska återigen koras och efter matchen på Bernabéu överraskar det nog inte någon vem som tar hem titeln.





Efter dissekeringen av PSG i mars kom Barca in i april månad med höga huvuden, medvind och drömmar om Cardiff i maj. Barca öppnade månaden precis på det vis som var tänkt, med komfortabla segrar mot Granada och



Matcher i april:



Granada – FC Barcelona 1-4

FC Barcelona – Sevilla 3-0

Málaga – FC Barcelona 2-0

Juventus – FC Barcelona 3-0

FC Barcelona –

FC Barcelona – Juventus 0-0

Real Madrid – FC Barcelona 2-3

FC Barcelona -

Espanyol – FC Barcelona 0-3



Flest mål:



Lionel Messi 8

Luis Suárez & Paco Alcácer 4

Ivan Rakitic 3



Flest assist:



Luis Suárez & Ivan Rakitic 3

Lionel Messi &



Bubblare 1: Paco Alcácer



Paco Alcácer är fortfarande ingen spelare att spela från start och han är tyvärr inte heller en spelare som kan komma in från bänken och förändra matchbilder. Det som däremot bör lyftas är hans personliga utveckling och hans lyft från i höstas. Han är inte alls lika uddlös som han var i början av säsongen och har effektiviserat sitt spel några nivåer. Man ska givetvis vara försiktig med allt för stora hyllningar – mål mot Osasuna hemma i en 7-1-seger kan uppenbarligen till och med Mascherano göra – men hans mål mot Real Sociedad var desto viktigare och var dessutom ett väl avvägt avslut efter en fin första touch. FC Barcelona är i dagsläget beroende av att inte vara för beroende av MSN – därför är det viktigt att våra ersättare också kan hålla hög klass.

Fyra mål och en assist är trots allt ett helt okej facit för att spendera större delen av tiden på bänken.



Bubblare 2: Sergi Roberto



Robertos försvarsspel lämnar alltjämt en del i övrigt att önska men det är svårt att inte falla för hans ständiga driv och hans uppenbara kärlek för klubben. Robertos aktion vid Messis 3-2-mål i El Clásico förtjänar en helt egen utmärkelse. Att i matchens absolut sista spelminut dels ha orken men också hjärnan att spela sig ur situationen nere vid egen hörnflagga på ett så konstruktivt sätt är enastående. Att sedan dessutom driva vidare i så högt tempo och riva sig förbi både Modric och Marcelo är nästan ännu mer enastående. En briljant aktion som resulterade i ett redan nu klassiskt Clásico-mål och följaktligen också fortsatt hopp om en tjugofemte ligaseger.

Offensivt är Roberto stark och han var en av de spelare som faktiskt åstadkom något i förlusten mot Málaga. Han borde visserligen ha gjort mål när han blev frispelad av Mascherano i andra halvlek men han borde också ha fått en straff istället för frispark. Inga poäng framåt i april men goda insatser överlag och kan inte lastas för baklängesmålen mot Juventus.



Bubblare 3: Ivan Rakitic



Det känns som att kroaten funnit spelglädjen igen och med den kommer uppenbarligen också kvalitén. När Rakitic är i slag är det svårt att finna en bättre box-to-box-mittfältare. Långt ifrån briljant varje match – mot Juventus hade han förtvivlat svårt att hitta några vettiga ytor på planen – men han har börjat göra poäng igen och det är i sig väldigt viktigt eftersom det lättar på trycket för MSN då Barcas ofta poängsnåla mittfält också noteras för mål. Hans mål i El Clásico var världsklass och hans mål mot Granada och i derbyt mot Espanyol var även de två välplacerade avslut. Rakitic landade på tre mål och tre assist efter en fin månad.



Månadens spelare: Lionel Messi



Kanske väntat, kanske tråkigt, men ack så rättvist. Messi tog inte många felsteg under april och var i stort sett överlägsen i varje match. Visst, mot Málaga kom han inte upp i nivå och han kunde varit skarpare mot Juventus. Däremot tycker undertecknad att han fick en hel del oförtjänt kritik efter dubbelmötet mot den gamla damen, Messi var tveklöst en av de få i Barca som verkligen försökte och var bara för en gångs skull lite otursam i avslutsfasen. Passningen till Iniestas friläge i första mötet var fantastisk och han snurrade upp tvåmålsskytten och matchens dominant Dybala ett antal gånger. Bättre skärpa i andra mötet och Barca kanske, kanske hade kunnat nosa på ett avancemang. Men, vi lämnar Champions League bakom oss och fokuserar istället på den match då Messi visade att begreppet storhetstid är lika aktuellt nu som under hans monsterår 2012.

Messi var överallt mot Real Madrid. Han glidtacklade och blödde. Han dribblade och målade. Messi visade att hans spektrum av färdigheter är bredare än någonsin och hans insats mot Real Madrid var en av hans absolut bästa i Barcelona-tröjan (och då har det varit MÅNGA bra insatser).

2017-05-01 21:50:00

