Månadens spelare - december

2017 är här och jakten på Real Madrid kan börja. Innan vi kastar oss in i januari med förbundna ögon så ska vi först tillbaka till december 2016 – en månad som präglades av bra resultat och fina enskilda prestationer. Det är dags att se tillbaka på december månad och välja ut månadens spelare - både offensivt och defensivt.

Även om det nya året inte inleddes så som många hade önskat finns det flera bra insatser att blicka tillbaka på inför fortsättningen. 1-2-förlusten mot Bilbao i veckan lämnade en sur eftersmak i munnen men i december månad var det inte många resultat som gick emot Barca. Fyra segrar och en oavgjord blev facit med en total målskillnad på 19-2. Att den oavgjorda matchen dessutom kom mot ärkerivalen Real Madrid gör poängtappen mer försvarbar. I viss mån är det individuella prestationer som gjort att segertåget från Katalonien tuffade igenom december månad med bravur. I vanlig ordning lyfter vi de insatser vi tycker har varit anmärkningsvärda och vilka av dessa insatser som förtjänar utmärkelsen månadens offensiv respektive defensiv. Messi Lionel . Den närmast utomjordiska form vi är vana att se honom bleknar sällan. December månad var inget undantag. Insatsen mot Real Madrid var långt ifrån hans bästa men den Messi vi såg under resten av månaden var fenomenal. I matchen mot Osasunga (3-0) blev han utsedd till matchens spelare och mot Espanyol gjorde han en av sina bästa insatser i Barca-tröjan. Fyra mål på fyra matcher är inte dåligt och Messi har återigen visat hur viktig han är för Barcelona s anfallsspel. En annan spelare som vaknat till liv efter en något trögare säsongsinledning är Luis Suarez. Uruguayanen har precis som Messi stått för några riktigt vassa insatser under månaden. 4 mål har det blivit även för honom. Ett mot Real Madrid och två av kom i derbyt mot Espanyol. Suarez har varit mer rörlig och mer klinisk i avsluten den senaste tiden. Trots en fin statistik i december finns det ändå en spelare vi valt att lyfta lite extra, nämligen Arda Turan Han får inte alltid mest speltid men det är svårt att bortse från att Turan varit en av de mest framstående spelarna under december. Två hattrick på tre matcher säger en hel del om vilket äss turken är för Enrique är att ha i sin rockärm. Mot Mönchengladbach var han överallt. Tre mål själv och han assisterade även till Lionel Messis ledningsmål tidigt i första halvlek. Även om han inte fick samma utdelning mot Osasuna har han visat sig vara en värdefull tillgång för Enrique. Turken har ryktats vara på väg bort från klubben under perioder men i december har han visat varför han är värd de 34 miljoner euro, Barcelona betalade när han hämtades in från Atletico Madrid.Bortsett från jippomatchen i Qatar (en match som slutade 5-3 till Barca då samtliga i MSN lyckades göra mål trots att de byttes ut efter 32 minuter) så släppte Barcelona endast in två mål under december månad. Det ena kom mot Real Madrid, en markeringsmiss av Mascherano på en fast situation, och det andra kom mot Espanyol, ett väldigt fint anfall som avslutades med ett klassavslut. Ett mål där Espanyol bör hyllas för en väl genomförd kontring snarare än att Barcelona ska lastas för dåligt försvarsspel. Men om man trots detta ska vara minutiös och leta efter en syndabock så blir det ofrånkomligen återigen Mascherano som får stå i rampljuset, eftersom han latade sig i hemjobbet och inte följde med målgöraren David López löpning. Målet mot Espanyol var relativt oviktigt, Barcelona ägde matchen och ledde redan med 3-0, men målet mot Real Madrid var desto viktigare. Mascherano snubblar visserligen men när det är 89:e minuten i El Clásico och Real Madrid har en fast situation så finns det absolut inget utrymme för misstag. Mascheranos match mot Real Madrid var i sin helhet oerhört svajig. Han tacklade tidigt i matchen Lucas Vázquez då domare Clos Gómez utan tvekan skulle kunna ha blåst straff och han blev senare under första halvlek tunnlad av Ronaldo som sånär gjorde 0-1. Även om Mascherano var spelmässigt okej i de andra december-matcherna så brände han sina chanser till att bli utvald till månadens defensiva spelare efter hans svaga insats mot Real Madrid.Resterande spelare i backlinjen var under december trygga och var egentligen näst intill fläckfria. Piqué, Sergi Roberto och Umtiti gjorde inte många misstag, Aleix Vidal var pigg när han fick chansen mot Mönchengladbach och Lucas Digne lyckades till och med göra ett mål i cup-matchen mot Hércules. Den siste spelaren som ännu inte nämnts är också den spelaren som får utmärkelsen som decembers bäste defensiva spelare – nämligen Jordi Alba Alba tenderar att svaja defensivt från och till men hans bidrag till offensiven är oerhört värdefull för Barcelona. Det märks också tydligt på Luis Enrique s laguttagningar vem som är Barcelonas förstaval på vänsterbacken. Mot Mönchengladbach vilades Jordi Alba eftersom Barca redan var klara för avancemang och i cupmatchen mot tredjedivisionslaget Hércules fick han inte heller någon speltid eftersom Luis Enrique valde att lufta spelare som fått mindre speltid. Däremot spelade Alba 90 minuter i alla tre ligamatcherna i december, mot Real Madrid, Osasuna och Espanyol.För att återkoppla till tidigare resonemang kring Albas offensiva färdigheter så visade han prov på dessa flera gånger under december månad. Hans största egenskap, utöver hans snabbhet, är att han hela tiden har en otroligt hög utgångspunkt på planen. När Messi får bollen och tar ett kliv in i banan så finns Alba redan där, redo för att löpa in bakom backlinjen för att sedan slå in bollen till en fristående Suárez. Precis detta scenario hände mot Osasuna när Suárez gjorde 1-0. Även 2-0-målet låg Alba bakom efter en helt osannolikt snabb överlappning på vänsterkanten och sedan en fin assist in till Messi. Han borde egentligen gjort hattrick i assists då han i första halvlek slog en fin passning in till Suárez som felvänd vred bort sin försvarare men tyvärr prickade stolpen.Som pricken över i:et fick Alba själv också göra ett mål i 4-1-segern mot Espanyol. Återigen var det Messi som drev upp anfallet och efter en otrolig soloräd hamnade bollen plötsligt hos Alba som på ett tillslag placerade bollen i bortre hörnet. Allt tack vare hans vilja att finnas med som alternativ offensivt.Det är givetvis lätt att peka på poäng och offensiva kvalitéer för att välja månadens spelare och som försvarare har man trots allt som första prioritet att just försvara. Albas defensiva kvalitéer är absolut inte lika goda som hans offensiva, hans längd och höga utgångsläge gör ibland att han förlorar nickdueller och hamnar efter i försvarsspelet, men när försvarsspelet klaffar, med två insläppta mål på fem matcher, så måste man påstå att hans offensivlusta gör klart mer gott än vad den gör skada.