Månadens spelare - februari

Efter matchen i onsdags är det svårt, nästintill omöjligt, att dels skriva en text som INTE handlar om den matchen och dels yttra ett enda negativt ord om en enda spelare i Barcelonas trupp. Februari månad speglade dock tyvärr inte miraklet på Camp Nou och en av matcherna var bland annat härdsmältan på Parc des Princes. Den - och de resterande 6 matcherna - analyseras när det återigen är dags att välja ut månadens spelare.

För att göra detta ordentligt och för att skapa förståelse för vilka insatser som rannsakas så är det alltså dessa matcher som FC Barcelona s spelade i februari:Atlético Madrid –1-2 Athletic Bilbao 3-0– Atlético Madrid 1-1Alavés –0-6PSG –4-0– Leganés 2-1Atlético Madrid –1-2 Messi – 6Suárez – 4Neymar – 1 Aleix Vidal – 1Paco Alcácer – 1Rakitic – 1Rafinha - 1Suárez – 3Mascherano – 1Rakitic – 1Neymar – 1Aleix Vidal - 1Februari månad har - precis som i stort sett alla andra månader för Barcelona den här säsongen - blandat och gett. Laget fick lämna planen med gamnacke i Paris och ta emot spridda burop efter slutsignalen mot Leganés. Trots detta kan spelarna ändå gå relativt rakryggade ut ur månaden efter två segrar och en oavgjord efter tre tuffa möten med Atlético Madrid. Däremellan har vi också en stabil seger mot Bilbao och en överkörning av Alavés. En klassisk upp-och-ner-månad för FC Barcelona, helt enkelt!Vilka spelare är det då som aspirerar på månadens spelare-titeln? Låt oss först rada upp tre bubblare för att sedan utse vinnaren.Den yvige mittbacken från Lyon blir allt mer självskriven i startelvan. När Luis Enrique nu dessutom verkar bestämd på ett 3-4-3-sytem så finns det definitivt en naturlig plats i en trebackslinje. Umtitis insats mot PSG var visserligen rent ut sagt förskräcklig – hans försvarsarbete på Draxlers 3-0-mål var definitionen av juniormässigt positionsspel – men samtidigt fanns det inte heller en enda Barcaspelare som lämnade den matchen med godkänt i betyg. Umtiti startade samtliga matcher i februari medan Piqué och Mathieu roterade på platsen bredvid honom och om man bortser från PSG-matchen gjorde Barcelona sex stycken gedigna försvarsinsatser med Umtiti som härförare.RafinhaRafinha har egentligen aldrig lyckats slå sig in i Barcelona på allvar. Precis som sin broder Thiago så har Rafinha figurerat som rotationsmaterial under en längre period utan att på riktigt konkurrera om en startplats. Han har dessutom haft en hel del otur med både skador och tajming. MEN, nu ser det äntligen ut som att han faktiskt skulle kunna vara med och slåss om en startplats. Dels så har Luis Enrique formerat om laget och placerat Messi i en nummer 10-roll vilket öppnar upp för en annan vänsterfotad spelare på högeryttern (läs: Rafinha) och dels så har han spelat upp sig rejält. Rafinha fick inte överdrivet mycket speltid i februari, han startade tre matcher, hoppade in i två och missade två men han har trots detta visat något han inte gjort tidigare – nämligen spets och hot i anfallsspelet. Mittfältsspelet kan han i sömnen; att jogga omkring, visa upp bländande teknik och slå några schyssta sidledspassningar har han visat upp förr. Men nu, som ytter, har han också visat att han kan ta sig in i straffområdet och faktiskt göra poäng. Målet han gjorde mot Atlético i slutet av februari kan visa sig vara livsviktigt i sluttampen av ligan.Ivan Rakitic – Back from the dead. Så sent som i januari spekulerades det vilt i Rakitic framtid. Han var ur form, lämnades utanför truppen och ryktades vara på väg till Manchester City. Ingen hade väl heller varit förvånad om han hade lämnat för just City - Pep, pengar och Premier League lockar väl de flesta – men Ivan var envis och stannade kvar, vilket vi idag är väldigt tacksamma för. Självförtroendet är tillbaka hos kroaten och således också hans bländande fotboll. Ivans outtröttliga press-spel och förmåga att välja rätt beslut i svåra lägen är stundtals ovärderligt för FC Barcelona. Just detta har lyst med sin frånvaro under egentligen hela året, kroaten har oftare passat fel än rätt, men han börjar nu äntligen hitta tillbaka till 2014/2015-formen. Det är lätt att färgas av matcherna i början mars (Ivan var fullkomligt briljant i 6-1-segern mot PSG) men hans jakt på storformen började egentligen under februari. Luis Enrique tillämpade i februari ett tydligt rotationssystem vilket gjorde att Ivan startade fyra av sju matcher och hoppade in i resterande tre. En av de matcher han bänkades i var mot PSG borta vilket jag tror var en faktor till att det gick som det gick. Barcelona skulle med största sannolikhet förlorat matchen även om Rakitic hade startat men att välja Andre Gomes över Rakitic i en så pass viktigt match är för mig absurt. Rakitic gjorde under februari månad ett mål och en assist. Och, inte att förglömma, han skrev idag på nytt kontrakt SAMT firar sin 29onde födelsedag - vilken dag för Ivan. Grattis!Leo MessiDet går liksom inte att inte välja denna man. Flest mål igen och i många matcher planens bästa spelare. Gjorde en riktig plattmatch mot PSG (men vem gjorde inte det?) men var tungan på vågen i två möten mot Atlético samt matchen mot Leganés som höll på att glida Barcelona ur händerna innan Messi klev fram. När Messi är i storform, vilket han är just nu, kommer det vara svårt att utelämna honom ur detta segment. Leder skytteligan på 23 mål – tre före Suárez och fem före Cristiano.Aleix VidalAleix Vidal hade ju PRECIS hittat formen när Alaves 19-årige vänsterback Theo Hernandez kom snett in i en situation och placerade Vidal på listan för långtidsskadade. Så tråkigt för Barcas högerback som ju också började februari på allra bästa sätt med både mål och assist. Animo Aleix!