Månadens spelare - januari

Det är dags att backa tillbaka bandet till januari och återigen utse månadens spelare. Vem utmärkte sig egentligen mest under första månaden på det nya året? Denna gång tar vi inte fram två spelare utan vi fokuserar på en – den som överglänste alla andra, helt enkelt!

I januari månad hann Barcelona spela så många som åtta matcher. Två tuffa dubbelmöten i cupen kombinerat med fyra ligamatcher gjorde att Barcelona tvingades spela åtta matcher på 31 dagar. Tufft spelschema men med facit i hand får man lov att säga att Barca klarade av det med väl godkänt i betyg. Som Barca-supporter är förväntningar skyhöga och för MVG krävs idel segrar, tufft men också rättvist eftersom alla som följer laget vet att talangen som finns i Barcelona är näst intill gränslös. Men 2 oavgjorda, 1 förlust och 5 segrar är bra, i synnerhet med tanke på de matcher som laget inte gick vinnande ur. Förlust på San Mamés är inte bra men inte heller oförståeligt. Ett oavgjort resultat på El Madrigal är försvarbart. Det var väl egentligen 1-1-matchen och insatsen mot Real Betis som får direkt underkänt. När det gäller en match mot ett lag på undre halvan av tabellen i ett kritiskt läge av säsongen så finns det inga andra alternativ än 3 poäng. Men januari som helhet får helt klart väl godkänt.Men spelarna då? Vilka presterade och vilka hade det tuffare? Jo, det var lite spridda skurar, som alltid. Det är lätt att stirra sig blind på statistik när månadens spelare ska tas fram, i toppen av skytteligan för januari hittar vi givetvis MSN (i just den ordningen faktiskt) och även i assistligan är det de stora stjärnspelarna som ligger i topp. Men det finns andra spelare som kanske inte gör lika mycket väsen av sig men som också tillför mycket till FC Barcelonas framgångar. Denna månad har vi valt att ta fram tre bubblare som alla gjort anspråk på titeln men som inte riktigt nått ända fram, för att sedan presentera månadens spelare.Utan att gå händelserna (månaderna) i förväg så ska det sägas att Vidals framfart under januari tveklöst också fortsatt in i februari. Vidal, som länge var långt utanför laget, har kommit tillbaka från de döda och faktiskt visat upp sig från sin absolut bästa sida och framför allt utgjort ett fullgott alternativ för rotation på högerbacken. Vidal påminner mer om Dani Alves än vad Roberto gör i hans skoningslösa löpningar ner mot offensiv kortlinje. Hans första touch är inte lika känslig som Robertos och han har inte riktigt heller den La Masia-uppfostrade spelförståelsen, men han kompenserar detta med att istället bidra med frenesi och löpvillighet. Roberto har under hela säsongen gjort 0 mål och 4 assist – bara under januari gjorde Vidal 1 mål och 2 assist.Denis SuárezDenis Suárez växer för varje match som går. Han tenderar fortfarande till att försvinna ur vissa matcher och kan ibland uppfattas som lite för junior-mässig, men han tar för sig otroligt mycket mer nu än vad han gjorde i början av säsongen. Hans främsta egenskap är att han är relativt orädd i sitt positionsspel, han tvekar inte när det kommer till att bryta linjer och lämna sin mittfältsposition för att gå i djupled. Som Luis Enrique beskrev det efter 5-2-segern mot Real Sociedad då Suárez gjorde två mål:”Han spelade väldigt bra. En av hans starkaste egenskaper som spelare är att penetrera från mittfältet och ta sig in i straffområdet.”Denis Suárez gjorde sitt första mål för klubben i januari och totalt blev det till slut tre mål och en assist under månaden.: Leo Messi Leo Messi skulle egentligen lika gärna kunna tagit hem priset för månadens spelare. Messi var den som totalt sett gjorde flest poäng, 9 poäng på 8 matcher (6 mål och 3 assist) under januari och fortsätter hålla en genomgående hög kvalité under säsongen. Frisparkar, framspelningar och offensiva genombrott har definierat januari månad för geniet från Rosario snarare än mål i mängder. Sex mål är förstås också det en väldigt bra siffra men under januari månad har han fungerat mer som en spindel i nätet och lämnat över en hel del av målskyttet till den spelare som faktiskt får utmärkelsen månadens spelare – nämligen Luis Suárez.Luis SuárezLuis Suárez började säsongen ojämnt och visade inte upp den fullkomligt galna målproduktion som vi blivit vana att se och som vi också egentligen utgår från ska ske. Han producerade alltjämt mål och poäng men kanske inte med samma frekvens som föregående säsong. Nu verkar det dock som att han fått upp farten. 6 mål i januari - varav ett var en patenterad liggandes Suárez-volley mot Athletic - och skytteligaledning tillsammans med Messi på 16 mål. Att Suárez har fått utstå en del kritik trots skytteligaledning säger en del om den kvalité som han besitter. I januari fick han ut det mesta av sitt spel och är därför januari månads bästa Barca-spelare.Om en månad kommer en ny utmärkelse och det återstår att se vem det blir som drar det längsta strået. Det blir en hektisk månad med två extremt tuffa bortamatcher – först reser Barca till Paris för att ta sig an PSG i mitten av februari då Champions League äntligen är tillbaka för att i slutet av månaden bege sig till Vincente Calderón och match mot Atletico Madrid i ligan. Svåra men också oerhört spännande matcher. Det återstår att se vilken spelare som är bäst när det verkligen bränner till på allvar. På återseende!