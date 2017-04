Månadens spelare - mars

22 mål på fem spelade matcher, ett snitt på 4,4 (!) mål per match och fotbollshistoriens mäktigaste vändning. Mars månad innehöll både fantastisk fotboll och magiska ögonblick och det är nu hög tid att rannsaka spelarnas enskilda prestationer under denna mirakel-präglade månad.

Detta segment börjar som brukligt med att lyfta fram matchresultat och statistik från månaden som gått för att ha ett underlag för bedömningen:



Matcherna i mars:

FC Barcelona – Sporting Gijón 6-1

FC Barcelona – Celta Vigo 5-0

FC Barcelona – PSG 6-1

Deportivo La Coruna – FC Barcelona 2-1

FC Barcelona – CF Valencia 4-2



Flest mål:

Messi: 6

Suárez: 5

Neymar: 4



Flest assist:

Neymar: 4

Messi: 3

Mascherano: 2

Som ni ser stod Barcelona för en mängd mål och det var föga förvånande MSN som gjorde flest. Inget nytt under solen, alltså. Värt att notera från mars-statistiken är att Mascherano mäktade med två assist, Andre Gomes äntligen gjorde sitt första mål för klubben och att Paco Alcácer återigen gjorde mål. Kul för fortsättningen av säsongen!



Bubblare 1: Neymar



Vilken månad brassen har haft. Neymar har alltid haft spetsegenskaper som varit något utöver det vanliga men har inte alltid haft kunskapen att värdera lägen och använda sin bländande teknik på rätt sätt. Under mars månad har Neymar inte bara tagit kliv i rätt mognadsriktning utan också blivit om möjligt ännu bättre som fotbollsspelare. I 6-1-matchen mot PSG var Neymar planens överlägset bästa spelare och var dessutom den spelare som tände hoppet igen med sin fantastiska 4-1-frispark. Efter målet var han även den i MSN-trion som valde att slå straffen och därmed också axla en press som nästan inte går att beskriva. Utöver detta assisterade brassen också Sergi Roberto till det mål som förlöste kanske den största glädjeexplosionen i Camp Nous historia. En otrolig insats av Barcelonas guldklimp.

Säsongen 2016/2017 har Barcelona allt som oftast räddats av Lionel Messi i matcher som stått still. Suárez har gjort mål i mängder men har inte alltid haft nycklarna för att låsa motståndarlagen och således också matchen och Neymar har haft svårt med poängskörden. Men Neymar har spelat upp sig något oerhört och i skrivande stund är det snarare Neymar som varit den som dragit det största lasset de senaste två månaderna. Det syns inte alltid i protokollet men hans outtröttliga utmanande av motståndarbackar och hans förmåga att starta anfall från i stort sett egen planhalva har varit ovärderlig för FC Barcelona. Detta visades oerhört tydligt i förlusten mot Deportivo då Neymar var skadad och FC Barcelona blev handlingsförlamade.





Bubblare 2: Marc-André terStegen



Tysken har tyvärr fortfarande förtvivlat svårt att hitta en jämn nivå och tenderar att blanda otroliga räddningar med märkliga tavlor. En tysk Victor Valdés, if you’d like. Ett perfekt exempel på detta är när han mot Deportivo först gör en exceptionell räddning för att på efterföljande hörna fumla till det och tappa ut bollen till Joselu som dunkar in 1-0. TerStegen som målvakt lyckades sammanfatta sig själv genom två aktioner inom loppet av en minut. Han har en förkärlek för TV-räddningar, akrobatiska fotparader och passningar som gör att man som supporter får fyra strokes per match MEN han gör då och då också några riktigt vassa räddningar. Några av dessa parader stod han för mot just PSG. Robertos 6-1-mål och Neymars frispark i all ära men om terStegen inte hade räddat Cavanis friläge strax efter PSGs 3-1-mål så hade matchen varit slut där och då.

TerStegen har faktiskt stått för en del högkvalitativa räddningar under månaden och han har dessutom Luis Enriues fulla förtroende och stod alla fem matcher i mars månad.



Bubblare 3: Lionel Messi



Tråkig att ta med, omöjlig att lämna utanför. Flest mål - IGEN - och näst flest assist. Mannen är en poängmaskin och ett spelgeni. Om man ska försöka ha någorlunda kritiska glasögon på sig är Messis insats i förlusten mot Deportivo helt klart en besvikelse. Det går inte att klandra Messi för förlusten men man är van att se honom ta betydligt fler initiativ och skapa fler målchanser. Ju äldre han blir desto oftare sjunker han in i mitten för att vänta på rätt lägen att hämta boll eller sticka i djupled. Problemet blir då när lag har spelare som ligger som iglar på Messi, då faller han lätt bort ganska stora delar av vissa matcher. Deportivo är ett exempel men även mot PSG hade han stundtals svårt att ta sig loss från Matuidi och Rabiot. MEN, som alltid måste man komma ihåg att kraven på Messi är utomjordiska och går inte att jämföra med förväntningarna på någon annan spelare. Med tanke på att han gjorde nio poäng på fem matcher är han återigen nära att bli månadens spelare.



Månadens spelare: Sergio Busquets



Sergio B – Mr. Pivote!

Vilken spelförståelse den mannen besitter. Han vet alltid exakt vad han ska göra med bollen, hur många motståndare han har runt omkring sig och var hans medspelare befinner sig. Flera gånger per match ser det ut som att han satt sig i prekära situationer men lyckas utan problem vrida och vända sig ur.

Det ska tilläggas att Sergio inte alls varit särskilt bra under hösten och egentligen inte under början av 2017 heller. Det är först nu, i februari och mars, som han hittat hem igen. Med största sannolikhet beror det på Luis Enriques formationsändringar som givit Sergio större spelrum och bättre understöd av både backlinje och resterande mittfältare.

Matchen mot PSG var kanske Sergios bästa insats under hela säsongen. Att föra taktpinnen i ett lag som måste göra minst fyra mål men släppa in noll är en i princip omöjlig uppgift. Mixen av total offensiv samt vaket defensivt arbete är en uppgift som egentligen bara Busquets klarar av, han bröt flera PSG-uppspel som hade kunnat bli farliga kontringar och levererade dessutom massvis med fina passningar i offensiven. När Sergio är som bäst är han kanske världens bästa sittande mittfältare och är en gyllene länk mellan anfall och försvar.