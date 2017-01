Mardrömsmotstånd i cupen

Visca! Visst, lotten kunde ha fallit på något av huvudstadslagen, men Real Sociedad är illa nog...Som bekant har Barcelona under det senaste årtiondet haft enorma problem med de blåvita baskerna, och när det spanska förbundet under fredagen offentliggjorde lottningen var jag knappast den enda Barça-supportern att grina illa. På Anoeta är det praktiskt taget omöjligt för Barça att vinna, och trots det faktum att ett dubbelmöte gynnar Barcelona (på hemmaplan har Sociedad-problemen varit mindre stora) så vill det till att Barça plockar fram sitt a-game.Vad gäller lottningen i stort ställs Real Madrid mot Celta Vigo , medan Atletico drog drömlotten och fär möta Eibar.Dubbelmötet mellan Barça och La Real går av stapeln i San Sebastian den 18/1, och avgörs i Barcelona den 25:e.Visca!

2017-01-13 14:06:00

