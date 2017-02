2017-02-11 16:15

Alaves - Barcelona

0-6



Det var klasskillnad när Barcelona med Messi i spetsen körde över Alaves.

Matchrapport: Deportivo Alaves - FC Barcelona 0-6

Ett motiverat FC Barcelona tog ner Deportivo Alaves på jorden efter baskernas euforiska cupsuccé tidigare i veckan. Barcelona visade med besked var skåpet ska stå när man utklassade Alaves med tennissiffrorna 6-0 på bortaplan i La Liga. Luis Suarez blev tvåmålsskytt och är nu ensam skytteligaledare. Övriga målskyttar var Lionel Messi, Neymar, Ivan Rakitic, därtill gjorde Alaves ett dråpligt självmål. Ett smolk glädjebägaren i dagens storseger var att Aleix Vidal ådrog sig en allvarlig fotskada.





Ter Stegen

Vidal-Umtiti-Mathieu-Digne

Gomes-Busquets-Rakitic





Avbytare: Cillessen, Alba, Roberto, Alena,





Första halvlek



De första minuterna var det ett ganska böljande spel fram och tillbaka där Barcelona skapade den första målchansen. I den fjärde minuten satte



I den 25: e minuten hotade Alaves för första gången Barcelonas försvar på allvar när Theo Hernandez satte kurs mot Barcelonas mål från egen planhalva. Den vindsnabbe Hernandez accelererade förbi



Den sista kvarten ställde Alaves spelarbussen utmed eget straffområde. Det var ett tag inte lätt för Barcelona att luckra upp Alaves-försvaret. Men till slut kom det förlösande ledningsmålet för katalanerna. Efter ett fint anfallsspel slog Vidal ett utmärkt lågt inlägg från höger och en sopren Suarez tryckte in bollen från nära håll mellan benen på målvakten. 1-0 för Barcelona. Några minuter senare lyfte Messi bollen mot den framrusande Suarez i straffområdet. Målvakten var alert men vinklade bollen tafatt med handen på Suarez huvud, varpå läderkulan hamnade hos en påpasslig Neymar som i princip fick öppet mål och enkelt nätade. 2-0 till Barcelona. Det var inte tu tal om att Barcelona var det bästa laget i den första halvleken. Efter en relativt jämn start dominerade den katalanska jätten halvleken fullständigt.





Andra halvlek



Alaves rivstartade i den andra halvleken. Per omgående var man ytterst nära att reducera Barcelonas ledning. Ett inlägg från vänster avslutades från en omarkerad Christian Santos bara några meter från målet, men han sköt bollen över ribban i ett drömläge. Fastän Barcelona alltjämt styrde och ställde händelserna i matchen visade man i början av andra halvlek inte samma iver att gå till attack som i den första halvleken. När en knappt timme hade spelats tog emellertid en aggressiv Messi bollen från en seg försvarare i Alaves strax utanför straffområdet och sköt ett rappt skott längs gräset i mål. 3-0 till Barcelona. Matchen var förstås punkterad i detta skede. Däremot var Barcelona ännu inte tillräckligt nöjda.



I den 63:e minuten spelade Suarez fram Messi i straffområdet. Messi hann inte komma till skott, utan en back kom emellan med en regelrätt brytning men inte bättre än att bollen studsade på försvarskollegans fot och gick in i tomt mål. Ett rätt så komiskt självmål var ett faktum. 4-0 till Barcelona. Blott ett par minuter längre fram i halvleken var det ånyo dags för Barcelona att måla.



I takt med att Barcelona gjorde mål på löpande band tappade Alaves stridsmoralen och intensiteten i matchen avtog. Barcelona hade ytterligare chanser till utöka sin ledning resterande tiden av halvleken efter det sjätte målet. Såväl Messi som Suarez vara nära att göra fler mål. Barcelona förtog sig dock inte på slutet, utan man spelade mer eller mindre av matchen. I den 84:e minuten inträffade en hemsk incident. Vidal råkade bli föremål för en resolut glidtackling och bröt olyckligt nog foten. Ett skoningslöst Barcelona gav Alaves en rejäl lektion i anfallsfotboll. Det var ett tag sedan Barcelona var så pass överlägset sitt motstånd.





Reflektioner



Det blev en odiskutabel seger för Barcelona mot Alaves, katalanernas finalmotståndare i Copa del Rey om några månader. Man spelade effektivt, fyndigt, stabilt och vann förvånansvärt komfortabelt. Inte minst stämde anfallsspelet utmärkt. Det går ju knappast att säga något annat när Barcelona gör hela sex mål och detta mot ett Alaves som har varit svårslaget denna säsong, ja, åtminstone innan dagens utskåpning, och får nog räknas till säsongens utropstecken i spansk fotboll så här långt. Ja, härligt att målproduktionen lossnade ordentligt för katalanernas del och att Neymar, som har haft det tungt med målskyttet en längre tid, äntligen gjorde ett spelmål. Att Messi och Suarez målade var mer i sin ordning, då duon har varit pålitliga målgörare under säsongen. Även mittfältsspelet och försvarsspelet fungerade tillfredsställande. Men i ärlighetens namn sattes Barcelona aldrig på svårare prov i dag. Alaves föreföll vara tröttkört efter onsdagens urladdning i Copa del Rey. Barcelona kommer säkerligen att få tuffare motstånd i den spanska cupfinalen mot Alaves i slutet av säsongen. Nåja. I och med dagens seger toppade Barcelona tabellen i





Matchfakta



Mål FC Barcelona: Luis Suarez (37, 67), Neymar (40), Messi (59), Självmål (63), Rakitic (65)

Skott mot mål:

Bollinnehav: Deportivo Alaves 30 % – 70 % FC Barcelona

Hörnor: Deportivo Alaves 3 – 9 FC Barcelona

Gula kort: Deportivo Alaves 1 – 3 FC Barcelona



2017-02-11 23:55:00

