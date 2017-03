2017-03-12 16:15

Deportivo - Barcelona

2-1



En bekymrad Luis Enrique fick se sitt Barcelona förlora med uddamålet mot Deportivo La Coruna.

Matchrapport: RC Deportivo La Coruna - FC Barcelona 2-1

Efter att ha svävat i moln i några dagar efter Champions League-bragden kraschlandade FC Barcelona i den galiciska staden La Coruna i söndags. Barcelona stod för en undermålig insats och föll snöpligt med 2-1 mot RC Deportivo La Coruna i La Liga. Förlusten innebär att Barcelona har försämrat sin möjlighet att försvara ligaguldet.





Ter-Stegen



Gomes-Busquets-





Avbytare: Cillessen, Umtiti, Digne, Alena, Rakitic, Iniesta, Alcacer





Första halvlek



Det hände inte mycket av värde de första 25 minuterna av matchen.



I den 39:e minuten drog Joselu på en farligt halvolley inifrån straffområdet, vilket tvingade Marc Ter-Stegen till en kvalificerad räddning. På den efterföljande hörnan misslyckades





Andra halvlek



Barcelona inledde andra halvlek på bästa möjliga sätt när Luis Suarez nöp till direkt när bollen hamnade vid hans fötter efter ett inlägg från Denis Suarez. Skottet var hårt, lågt intill den första stolpen och målvakten Lux var chanslös. Barcelona hade därmed kvitterat, 1-1, i den första minuten av havleken. Deportivo satsade plötslig mer på offensiven och skapade en del oreda i Barcelona-försvaret. När en knapp timme hade spelats passade



Barcelona dominerade allt mer eftertryckligt ju längre halvleken led. Dock hade man förtvivlat svårt att skapa heta målchanser. När det återstod en kvart av matchen nickade





Reflektioner



Barcelona vad i sjunde himlen i några dagar efter monstervändningen mot Paris Saint-Germain, men efter den svidande förlusten mot Deportivo La Coruna är man sannerligen nere på jorden igen. Det var en medioker insats av Barcelona, men Deportivo övertygande knappast heller och det känns onödigt och försmädligt att katalanerna förlorade matchen. Man hade rätt så stora problem med att skapa målchanser medan Deportivo var effektivare vid måltillfällena man fick. I och med förlusten blir det svårare för Barcelona nu i kampen om ligatiteln. I skrivande stund leder man





Matchfakta



Mål RC Deportivo La Coruna: Joselu (40), Alex Bergantinos (74)

Mål FC Barcelona: Luis Suarez (46)

Skott mot mål: RC Deportivo La Coruna 14 – 16 FC Barcelona

Bollinnehav: RC Deportivo La Coruna 29 % – 71 % FC Barcelona

Hörnor: RC Deportivo La Caruna 4 – 8 FC Barcelona

Gula kort: RC Deportivo La Coruna 2 – 0 FC Barcelona



Visca Barca! Luis Enrique stuvade som väntat om i startelvan mot Deportivo La Coruna. Följande elva fick starta matchen:Ter-Stegen Sergi Roberto -Mascheran-Pique-AlbaGomes-Busquets- Denis Suarez Messi -Luis Suarez-TuranAvbytare: Cillessen, Umtiti, Digne, Alena, Rakitic, Iniesta, AlcacerDet hände inte mycket av värde de första 25 minuterna av matchen. Barcelona försökte hitta öppningar i försvaret hos Deportivo La Coruna, men hemmalagets defensiv var kompakt och organiserad. Barcelona tog så småningom kontrollen över spelet och testade olika sätt att såra Deportivo, genom inlägg, snabba anfall, kombinationsspel, men målchanserna uteblev i det tilltagande regnet. Deportivo hade inte många framstötar och de få försöken ledde ingen vart. Den första klara målchansen i matchen var det Barcelona som skaffade sig. I den 27:e minuten slog Lionel Messi en frispark som en helt fri Luis Suarez nickade rakt i målvaktens famn. När en halvtimme var spelad försökte Andre Gomes knorra in bollen mot det bortre krysset från en snäv vinkel, men bollen for utanför målramen. Fem minuter senare bröt sig Sergi Roberto fram i straffområdet och sökte Luis Suarez framför målet, men målvakten German Lux läste spelet och avvärjde farligheten.I den 39:e minuten drog Joselu på en farligt halvolley inifrån straffområdet, vilket tvingade Marc Ter-Stegen till en kvalificerad räddning. På den efterföljande hörnan misslyckades Javier Mascherano med att rensa undan bollen och Ter-Stegen lyckades inte att fånga den våta bollen i en något tilltrasslad situation. I stället höll sig Joselu påpassligt framme och tryckte in bollen i mål från nära håll. 1-0 till Deportivo. Per omgående efter baklängesmålet ordnade Barcelona två skapliga målchanser efter varandra. Först sköt Luis Suarez ett skott som styrdes ut till hörna och sedan provade Gerard Pique på ett skott från ett hyfsat läge. Barcelona var det spelförande laget och skapade efter hand några hyggliga mållägen, men Deportivo var mer effektiv framåt och gjorde mål på ett av sina två riktiga chanser och ledde med matchens enda mål i halvtid.Barcelona inledde andra halvlek på bästa möjliga sätt när Luis Suarez nöp till direkt när bollen hamnade vid hans fötter efter ett inlägg från Denis Suarez. Skottet var hårt, lågt intill den första stolpen och målvakten Lux var chanslös. Barcelona hade därmed kvitterat, 1-1, i den första minuten av havleken. Deportivo satsade plötslig mer på offensiven och skapade en del oreda i Barcelona-försvaret. När en knapp timme hade spelats passade Jordi Alba till Messi strax utanför straffområdet och argentinaren sköt genast, men bollen gick över målet. Några minuter senare var det Deportivos tur att hota framåt. Man gick till en snabb attack och efter en känslig framspelning av Bruno Gama sköt Joselu ett högklassigt volleyskott som Ter-Stegen med nöd och näppe räddade. I det följande anfallet spelade Messi fram bollen till Deniz Suarez i straffområdet. Deniz Suarez sköt ett hårt skott, fast bollen gick rakt på målvakten.Barcelona dominerade allt mer eftertryckligt ju längre halvleken led. Dock hade man förtvivlat svårt att skapa heta målchanser. När det återstod en kvart av matchen nickade Alejandro Arribas farligt på hörna och fick Ter-Stegen ånyo sträcka ut för att rädda. Det blev en ny hörna och denna gång hade Deportivo bättre utdelning. Alex Bergantinos hoppade högt och nickade bollen i mål. Vips så hade Deportivo tagit ledningen med 2-1. Kalldusch för Barcelona. Med tio minuter kvar att spela serverade Sergi Roberto en framstormande Luis Suarez ett utmärkt inspel framför målet. Luis Suarez fick inte till det bästa avslutet och målvakten räddade bollen. I den 91:a minuten hade Messi en frispark från ett drömläge, men sköt något över. I slutsekunderna när Barcelona lyfte upp hela laget fick en sopren Faycal Fajr en eriksgata mot mål. Ter-Stegen var kylig och räddade avslutet. Faycal Fajr fick en ny chans på returen, men Alba lyckades rädda bollen på mållinjen. Mer än detta hände inte innan domaren blåste för slutsignalen. Barcelona kom inte upp i normal standard och föll tungt mot ett hårt kämpande Deportivo.Barcelona vad i sjunde himlen i några dagar efter monstervändningen mot Paris Saint-Germain, men efter den svidande förlusten mot Deportivo La Coruna är man sannerligen nere på jorden igen. Det var en medioker insats av Barcelona, men Deportivo övertygande knappast heller och det känns onödigt och försmädligt att katalanerna förlorade matchen. Man hade rätt så stora problem med att skapa målchanser medan Deportivo var effektivare vid måltillfällena man fick. I och med förlusten blir det svårare för Barcelona nu i kampen om ligatiteln. I skrivande stund leder man La Liga med en poäng före tvåan Real Madrid , men har nu två matcher fler spelade än ärkerivalen. Liksom Barcelona har Real Madrid emellanåt tappat poäng mot oväntat motstånd, så det är ju möjligt att toppduon kommer stöta på bakslag här och var fram till dess att ligamästaren koras. Fastän det känns snopet och surt för tillfället har Barcelona fortfarande en rimlig chans på ligaguldet. Men för att gulddrömmen ska förverkligas har man hädanefter inte råd med många fler svaga resultat. Nu behöver Barcelona återhämta sig inte minst mentalt efter den här emotionellt uttömmande veckan.Mål RC Deportivo La Coruna: Joselu (40), Alex Bergantinos (74)Mål FC Barcelona: Luis Suarez (46)Skott mot mål: RC Deportivo La Coruna 14 – 16 FC BarcelonaBollinnehav: RC Deportivo La Coruna 29 % – 71 % FC BarcelonaHörnor: RC Deportivo La Caruna 4 – 8 FC BarcelonaGula kort: RC Deportivo La Coruna 2 – 0 FC BarcelonaVisca Barca!

Deportivo-Barcelona German Lux

Juanfran

Raul Albentosa

Alejandro Arribas

Fernando Navarro

Bruno Gama

Alex Bergantinos

Celso Borges

Faycal Fajr

Carles Gil

Joselu



Avbytare

Emre Colak

Ola John

Gael Kakuta

Laure

Luisinho

Marlos Moreno

Przemyslaw Tyton

Marc-Andre ter Stegen

Sergi Roberto

Gerard Pique

Javier Mascherano

Jordi Alba

Andre Gomes

Sergio Busquets

Denis Suarez

Lionel Messi

Luis Suarez

Arda Turan



Avbytare

Paco Alcacer

Carles Alena

Jasper Cillessen

Lucas Digne

Andres Iniesta

Ivan Rakitic

Samuel Umtiti



0 KOMMENTARER 224 VISNINGAR 0 KOMMENTARER224 VISNINGAR MARKUS INANOGLU

2017-03-12 20:10:00

ANNONS:

Fler artiklar om Barcelona

Barcelona

2017-03-12 20:10:00

Barcelona

2017-03-11 19:40:00

Barcelona

2017-03-11 16:23:00

Barcelona

2017-03-10 23:16:22

Barcelona

2017-03-10 21:55:28

Barcelona

2017-03-10 09:00:00

Barcelona

2017-03-09 22:31:00

Barcelona

2017-03-09 16:00:00

Barcelona

2017-03-09 13:50:00

Barcelona

2017-03-09 01:04:00

ANNONS:

Efter att ha svävat i moln i några dagar efter Champions League-bragden kraschlandade FC Barcelona i den galiciska staden La Coruna i söndags. Barcelona stod för en undermålig insats och föll snöpligt med 2-1 mot RC Deportivo La Coruna i La Liga. Förlusten innebär att Barcelona har försämrat sin möjlighet att försvara ligaguldet.I denna artikel, som vi hoppas inte ska behöva uppdateras alltför ofta, finner ni information om skadade och avstängda spelare.Efter de senaste dagarnas glädjerus över den makalösa hjälteinsatsen i Champions League i onsdags måste FC Barcelona nu närmast fokusera på La Liga. Barcelona möter RC Deportivo La Coruna på bortaplan i den 27:e ligaomgången på söndag. För några få veckor sedan var Barcelona av somliga uträknad i kampen om ligasegern, men hux flux är man i storform och i ligaledning. Det är inte många omgångar kvar av ligaspelet och det är viktigt att katalanerna plockar med sig tre poäng hem från Galicien.Efter matchen i onsdags är det svårt, nästintill omöjligt, att dels skriva en text som INTE handlar om den matchen och dels yttra ett enda negativt ord om en enda spelare i Barcelonas trupp. Februari månad speglade dock tyvärr inte miraklet på Camp Nou och en av matcherna var bland annat härdsmältan på Parc des Princes. Den - och de resterande 6 matcherna - analyseras när det återigen är dags att välja ut månadens spelare.Johan Stjernberg från Stockholm var på Champions Leaguematchen mellan Barcelona och PSG. Lämnade arenan vid 3-1 då de trodde att matchen var över.Barcelona stod för en makalös och historisk vändning på Camp Nou i onsdags kväll. Efterspelet har – i Sverige åtminstone – mycket handlat om Luis Suárez fall i straffområdet som resulterade i Barcelonas andra straff sent i matchen. Efter att ha läst den ena hycklande artikeln efter den andra i svensk media känner jag verkligen att vi måste prata om det här med filmningar.Mirakelvändning igår - nykritat kontrakt idag. Veckan har fallit väl ut för Ivan Rakitic, som blir kvar i F.C Barcelona till 2021!Barcelona gjorde det omöjliga på Camp Nou i går kväll och besegrade PSG med 6-1. För tionde året i rad är Barça nu i kvartsfinal i CL. Hur kan man sätta ord på känslorna efter gårdagens mirakel?Det var obeskrivlig glädje i Katalonien när Barça mot alla odds slog ut PSG och tog sig vidare till kvartsfinal i Champions League."Det verkar alltid omöjligt tills det har blivit gjort". Orden sades av Nelson Mandela och vem kunde under gårdagen drömma om att de orden idag skulle kunna appliceras på FC Barcelona. Barcelona låg alltså under med 4-0 inför returen mot PSG på Camp Nou. Istället för att ge upp bjöd Barcelona på en makalös insats och stod för tidernas vändning i europasammanhang.