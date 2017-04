Matchrapport: Real Madrid - FC Barcelona 2-3

FC Barcelona besegrade Real Madrid med 3-2 i en fantastisk händelserik, nervkittlande och välspelat seriefinal som verkligen innehöll det mesta. Världens bäste fotbollsspelare Lionel Messi frälste Barcelona genom att snyggt och säkert placera in 3-2-målet i matchens slutsekunder, ett mål som dessutom var hans 500 mål för Barcelona. I och med segern i El Clasico övertog Barcelona ligaledningen från Real Madrid, men lagen har lika många poäng och katalanerna har spelat en match mer än marängerna.

NavasCarvajal-Nacho-Ramos-MarceloKroos-Casemiro-ModricRonaldo-Benzema-BaleAvbytare: Casilla, Danilo, Kovacic, Rodriguez, Isco, Asensio, MorataTer-StegenRoberto-Umtiti-Pique-AlbaRakitic-Busquets-Iniesta Messi -Suarez-AlcacerAvbytare: Cillessen, Mascherano, Digne, Alena, Gomes, Deniz Suarez, TuranReal Madrid började matchen piggt och pressade tillbaka Barcelona. Framför allt var Cristiano Ronaldo företagsam de inledande minuterna. Han blev träffad i foten av Samuel Umtiti i straffområdet och föll, men domaren gjorde nog rätt när han lät spelet fortsätta. Några minuter senare sköt portugisen ett vänsterskott vid straffområdesgränsen, men Marc Ter-Stegen kunde enkelt rädda. Sakta men säkert kom Barcelona in i matchen och skapade farligheter när man gick framåt. Efter drygt tio minuters spel testade Luis Suarez på ett skott, men bollen gick någon meter utanför målet. Under loppet av några minuter runt mitten av halvleken skapades det ett par halvchanser. Först genom Karim Benzema och sedan Suarez igen. Desto hetare målchans ordnade Ronaldo när han sköt ett tungt skott inifrån straffområdet och Ter-Stegen fick sträcka ut ordentlig för att rädda bollen. Bale hade ett volleyskott i fritt läge, men fick en svag träff på bollen och bollen hamnade i famnen på Ter-Stegen.I den 28:e minuten slog en ostörd Marcelo ett högt inlägg in i straffområdet. Ramos drog till bollen i insidan av stolpen och Casemiro rakade in returen i tomt mål. 1-0 till Real Madrid. Men Barcelona kvitterade fem minuter senare genom ett snabbt, smart anfall som Messi avrundade mästerligt. Messi dribblade bort först Lukas Modric och sedan Casemiro i straffområdet, varpå han iskallt placerade bollen längst gräset i mål. Ett karaktäristiskt mästerverk signerade Messi. 1-1 i matchen. Ett par minuter senare sköt Modric ett kraftfullt, välplacerat skott som Ter-Stegen lyckades rädda. Strax efteråt skadade sig Gareth Bale och fick utgå. Han ersattes av Marco Asensio. I halvlekens slutminuter hade Messi ett par mållägen, varav det andra läget han hade var på håret att förvaltas i mål. Han kom loss vid den andra stolpen på hörna och hade i princip öppet mål, men kom fel till bollen och missade ett gyllene tillfälle ge Barcelona ledningen i matchen.Även den andra halvleken inledde Real Madrid starkt. Man satte press högt upp på plan på ett något avvaktande Barcelona. Real skapade ett par chanser. Först avlossade Kroos ett fint skott som landsmannen Ter-Stegen räddade till hörna. Kort efteråt gjorde Ter-Stegen en ypperlig reflexräddning när Benzema nickade från nära håll på Marcelos inlägg. Snart tog Barcelona för sig mer och gick framåt. Man skapade tre farliga chanser på några minuter. Först var det Alcacer som blev frispelad i straffområdet av Rakitic, men blev stressad och lade en tåpaj rakt på Navas. Sedan spelade Messi fram Suarez på djupet men uruguayanen missade bollmottagningen i straffområdet och chansen rann ut i sanden. På hörna nickade Gerard Pique utmärkt, men Navas gjorde en kanonräddning. I den 67:e minuten rann Asensio igenom och spelade fram en sopren Ronaldo framför mål, men portugisen fick bollen något bakom sig och lyckades inte styra in bollen i det öppna målet. Direkt efteråt lyfte Andres Iniesta bollen elegant in i straffområdet till Suarez, men uruguayanen lyckades inte heller denna gång att överlista Navas. Samme Navas stod i vägen när Messi skickade i väg ett skott från distans. Den aktive Asensio satte Ter-Stegen ånyo på svåra prov, men tysken räddade inhopperens skott vid första stolpen.Matchen böljade fram och tillbaka och matchen stod och vägde länge i andra halvlek. Sedan drog Rakitic ett välriktat kanonskott med vänsterfoten med drygt femton minuter kvar av matchen och bollen gick i mål. 2-1 till Barcelona. I den 77:e minuten tacklade Ramos med full kraft och sträckta ben Messi som kom undan den brutala tacklingen med blotta förskräckelsen. Ramos fick ett korrekt ett rött kort och lämnade irriterat planen. I den 80:e minuten passade Sergi Roberto bollen till Pique i straffområdet, men Navas kom ut bra och motade backens skott. Några minuter längre fram bjöd Messi på en solouppvisning när han lurade bort Toni Kroos, avancerade mot straffområdet och sköt ett klurigt skott som Navas lyckades rädda. Real Madrid gick framåt trots numerärt underläge vad manskap anbelangar och det gav till slut utdelning. I den 85:e minuten slog Marcelo ett inlägg och James Rodriguez tryckte in bollen i nättaket. 2-2 i matchen. Men Real Madrid ville få mer än en poäng med sig från matchen och jagade ett segermål. Asensio skött ännu en gång och Ter-Stegen räddade för femtioelfte gången för kvällen. Med några ynka sekunder kvar av tilläggstiden på två minuter drev Sergi Roberto upp ett anfall, spelade ut bollen till Andre Gomes till höger vid straffområdet och Gomes i sin tur rullade ner bollen till den framrusande Jordi Alba på samma kant. Alba valde att spela bollen snett inåt bakåt längs gräset och inne i straffområdet dök en viss Messi upp. På sitt behärskade sätt bredsidade han stensäkert in bollen invid stolpen. 3-2 till Barcelona i princip i matchens sista spark. Domaren visslade för slutsignalen som förkunnade att Barcelona har vunnit mot ärkerivalen Real Madrid i en högdramatisk match. Lionel Messi hade gått mållös mot Real Madrid de sex senaste matcherna, men på söndagskvällen bröt han den måltorkan med besked och fixade en välkommen, nödvändig seger för Barcelona mot Real Madrid. Hans två briljanta mål innebär att han nu har gjort sanslösa 500 mål på 577 matcher för Barcelona på seniornivå. Lägg till det att han ännu inte är 30 år fyllda och att han således rimligen har flera år till för att öka sin målstatistik i Barcelona. Utöver sitt häpnadsväckande målsinne har han förstås andra enastående kvalitéer. Han bemästrar fotboll bättre än någon annan någonsin har gjort. Kort sagt, han är bäst i fotbollshistorien. Det tycker jag verkligen, på riktigt. Det är en ynnest att få se honom spela fotboll. Som så många gånger förr spelade han huvudrollen för Barcelona. Det märktes från första början av matchen att han ville leda Barcelona till seger. Trots att han blödde ymnigt från munnen i första halvlek efter att han ha fått en ful armbåge av Marcelo, som borde visas ut för förseelsen, repade han sig och gjorde snart ett solomål. Han är i första hand en mycket finurlig, intelligent och skicklig spelare, men han ska inte glömma att han även är en vinnarskalle utöver det vanliga. Det märktes med all önskvärd tydlighet i kväll.Vidare var den här drabbningen mellan Real Madrid-Barcelona den bästa El Clasico som jag kan minnas mig har sett och den bästa fotbollsmatchen som jag har sett på länge. Det var fart och fläkt, offensivt, positivt spel från bägge lagen. Det skapades många målchanser och det gjorde ett gäng mål. Det var en del kontroverser. Det var stor dramatik. Det var framför allt högklassig fotboll. Det var en ren och skär fotbollspropaganda. Sedan visade Messi ännu en gång vem som är fotbollskungen … I ärlighetens namn kunde matchen sluta hur som helst. Det var en jämn match. Båda lagen hade ungefär lika många chanser att måla och kändes jämnstarka. På sätt och vis är det imponerande att Barcelona mäktade med att skaka av sig den senaste tidens besvikelser och vinna mot den formstarka Real Madrid på bortaplan. Det är ytterligare ett intyg på att Barcelona har kvalitéer så att det räcker och blir över, men att man inte alltid förmår leverera utifrån sin kapacitet.Nåja, nu lever guldstriden i La Liga i allra högsta grad. Barcelona och Real Madrid har nu precis lika många poäng i ligatoppen, men katalanerna toppar ligan i kraft av bättre statistik i inbördes möten mot marängerna. I och med att Real Madrid har en match tillgodo på Barcelona är det fortfarande huvudstadslaget som har ödet i egna händer. Däremot har man även Champions League att fokusera på den närmaste tiden, vilket kan distrahera laget i ligaspelet. Samtidigt kan Barcelona nu helt och fullt koncentrera sig på ligan, då man ju är utslagen ur Champions League och har cupfinalen i Copa del Rey sent på våren. Detta kan gynna Barcelona, men då gäller det att man inte åker på minor på oväntade håll. Man har knappast råd att tappa värst många eller om ens någon poäng i de sista omgångarna om man återigen ska ta hem ligan. Hur som helst, härligt att man har möjligheten att vinna ligan.Mål Real Madrid: Casemiro (28), Rodriguez (85)Mål FC Barcelona: Messi (32, 92), Rakitic (73)Skott mot mål: Real Madrid 22 – 16 FC BarcelonaBollinnehav: Real Madrid 43 % – 57 % FC BarcelonaHörnor: Real Madrid 7 – 4 FC BarcelonaGula kort: Real Madrid 3 – 2 FC BarcelonaRöda kort: Real Madrid 1 – 0 FC BarcelonaVisca Barca!