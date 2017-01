Barça vs Atlético, återigen.

Modern klassiker i Copa del Rey

Under fredagen lottades semifinalerna i Copa del Rey, och för F.C Barcelonas del väntar inga mindre än Atlético de Madrid.



F.C



En modern, spansk klassiker, och nu står det klart att lagen drabbas samman igen. Denna gången i semifinalerna av Copa del Rey.



Av de möjliga motståndarna var Atlético naturligtvis det tuffaste, men kanske är det lika bra att få det hela överstökat redan i semifinalerna. Jag menar, om det finns något lag i världen som kan samla ihop sig och hålla fortet i 90 minuter, så är det Simeones Atlético de Madrid. Av den anledningen tror jag ett dubbelmöte mot de rödvita huvudstadsborna är att föredra framför en regelrätt final.



Med det sagt blir detta ett eldprov av guds nåde. Under loppet av de senaste fem säsongerna inget annat lag har satt fler käppar i Barcelonas hjul, och så sent som förra säsongen åkte Barcelona ut i CL-kvartsfinalerna mot just Atlético...



Med andra ord - dags för revansch!



0 KOMMENTARER 116 VISNINGAR

ruben.baron94@gmail.com

@RubbaBaron

2017-01-27 13:29:00

