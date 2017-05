Ernesto Valverde - Barças nya tränare.

OFFICIELLT: Ernesto Valverde ny tränare för Barça

Och så var det klart.



Efter tre säsonger med Luis Enrique vid spakarna står det klart att Ernesto Valverde tar vid. Den spanske tränaren – med förflutet i såväl Valencia som Atheltic Bilbao – har kritat på ett tvåårskontrakt, och kommer presenteras på torsdag.



Efter månader av vilda spekulationer och långsökta rykten är framtiden äntligen utstakad – Ernesto Valverde tar över som tränare för F.C



Och nyheterna kommer knappast som någon överraskning. Beskedet om



Och visst – ingen rök utan eld. Under måndagen offentliggjorde klubben anställningen av Valverde, och tog därmed slut på den tre månader långa följetongen.



Klappat och klart, alltså. Men vad har vi egentligen på Valverde?



En hel del, faktiskt. Under loppet av 80- och 90-talet representerade anfallaren Ernesto Valverde klubbar som Alaves,



Tränarkarriären kom att ta fart efter millennieskiftet, och inleddes i Baskien. Närmare bestämt i



Andraplatsen i UEFA-cupen 2007, och de tre grekiska ligatitlarna mellan åren 2008 och 2012, får betraktas som hans främsta meriter som tränare.



Vi välkomnar Valverde till F.C Barcelona, och önskar honom stort lycka till!

