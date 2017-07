Four more years!

Officiellt: Leo Messi förlänger!

Four more years!



Under onsdagen nådde Leo Messi och FC Barcelona en överenskommelse kring argentinarens nya kontrakt, som binder honom till klubben ytterligare fyra säsonger.





Inte för att någon trodde annorlunda, i och för sig. Gång på gång uttrycker Messi sin kärlek till klubben, och någon flytt har aldrig varit nära förestående.



Men, är man världsbäst så är man. Rykten kommer alltid att omsväva Messi, vilket är helt och hållet i sin ordning. För en själv gäller det att hålla huvudet kallt, och tålmodigt invänta kontraktsförlängningen.



Som blev ett faktum under onsdagen! Kontraktet löper till och med sommaren 2021, och enligt tidningen Sport innebär kontraktet en löneförhöjning såväl som en utköpsklausul på hissnande 300 miljoner euro.



Kort sagt kan vi förvänta oss ytterligare kapitel kärlekshistorien mellan



2017-07-05 12:29:00

