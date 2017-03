Tack, Lucho!

OFFICIELLT: Luis Enrique lämnar Barcelona

Saken är klar. Efter tre framgångsrika säsonger vid Barça-rodret lämnar Luis Enrique klubben efter säsongen.





Ett föga överraskande beslut, trots allt. Efter tre minst sagt lyckosamma år som Barça-tränare har såväl resultaten som lagets taktiska skärpa sviktat något, och trots att ansvaret naturligtvis inte uteslutande ligger på Enrique så känns tränarbytet rimligt.



Enligt Enrique själv är beslutet något som växt fram ända sedan i somras, och den forne Barça-kaptenen pekar på den stora arbetsbördan och behovet av vila som främsta anledningar till avskedet. Enrique var dock snabb att understryka det faktum att laget fortfarande är med i samtliga titel-race, och att ambitionen naturligtvis är att kamma hem så många pokaler som möjligt.



Avslutningsvis passade Enrique på att rikta ett stort tack till klubben och spelarna. Klubben för att de alltid trott på honom och hans förmåga som tränare, och spelarna för deras förtroende. Som bekant har



Mer om Enriques avgång på måndag, när vi summerar veckan som gått.



Till dess - tack Lucho! Efter månader av spekulationer kring satte huvudpersonen själv punkt för följetongen. Strax efter onsdagskvällens vinst mot Sporting Gijón delgav Luis Enrique sitt beslut att lämna tränarposten vid slutet av säsongen.Ett föga överraskande beslut, trots allt. Efter tre minst sagt lyckosamma år som Barça-tränare har såväl resultaten som lagets taktiska skärpa sviktat något, och trots att ansvaret naturligtvis inte uteslutande ligger på Enrique så känns tränarbytet rimligt.Enligt Enrique själv är beslutet något som växt fram ända sedan i somras, och den forne Barça-kaptenen pekar på den stora arbetsbördan och behovet av vila som främsta anledningar till avskedet. Enrique var dock snabb att understryka det faktum att laget fortfarande är med i samtliga titel-race, och att ambitionen naturligtvis är att kamma hem så många pokaler som möjligt.Avslutningsvis passade Enrique på att rikta ett stort tack till klubben och spelarna. Klubben för att de alltid trott på honom och hans förmåga som tränare, och spelarna för deras förtroende. Som bekant har Barcelona under Luis Enrique vunnit hela åtta av tio möjliga titlar.Mer om Enriques avgång på måndag, när vi summerar veckan som gått.Till dess - tack Lucho!

0 KOMMENTARER 237 VISNINGAR 0 KOMMENTARER237 VISNINGAR RUBEN BARON

ruben.baron94@gmail.com.

På Twitter: @RubbaBaron

2017-03-01 23:43:32

ANNONS:

Fler artiklar om Barcelona

Barcelona

2017-03-01 23:43:32

Barcelona

2017-03-01 13:20:00

Barcelona

2017-02-28 20:12:18

Barcelona

2017-02-27 12:40:05

Barcelona

2017-02-27 09:00:00

Barcelona

2017-02-26 00:39:00

Barcelona

2017-02-22 13:31:50

Barcelona

2017-02-20 16:30:00

Barcelona

2017-02-19 22:48:54

Barcelona

2017-02-19 14:00:00

ANNONS:

Saken är klar. Efter tre framgångsrika säsonger vid Barça-rodret lämnar Luis Enrique klubben efter säsongen.I denna artikel, som vi hoppas inte ska behöva uppdateras alltför ofta, finner ni information om skadade och avstängda spelare.Champions League-debacle, skepticism och allmänt mörka tongångar till trots. FC Barcelona är med i striden om ligasegern i allra högsta grad och under onsdagskvällen gästas laget av Sporting Gijón i omgång 25 av La Liga.Barcelona lyckades besegra Atletico Madrid med 2-1 efter ett sent mål av Messi när lagen möttes på Vicente Calderon för sista gången.Ännu en vecka har passerat i Barçaland och i veckans La Setmana Blaugrana gläds vi åt helgens blytunga seger på Vicente Calderón och Juvenil A:s avancemang i Europa. Dessutom tar vi upp ämnen som klubbens fortsatta globalisering, Dani Alves kritik mot Barçaledningen och att klubben tar Luis Suárez cupavstängning till CAS. Häng med!Ett Barcelona i gungning gästar Vicente Calderon för sista gången för att ta sig an Atletico de Madrid i den 24:e omgåmgen av årets La Liga.Efter rätt tunga tider resultatmässigt väljer bör vi Culés försöka blicka framåt. Nyförvärv, nya tränare och nya positioner är något som diskuteras i potpurrin vi kallar La Setmana Blaugrana!Rosells och Bartomeus styre har börjat sätta djupa spår i klubben. Från att ha varit en klubb som satsade långsiktigt på egna talanger från La Masia har Rosell och sedermera Bartomeu nu lett Barcelona i en riktning som kan bli klubbens fall. De egenfostrade spelarna får maka på sig till förmån för cracks som köps in för hutlösa summor. Barcelonas identitet håller på att slitas upp med rötterna och La Masias arv är snart ett minne blott.Barcelona tog till slut en välbehövlig seger hemma mot Leganés som hade gjort sig förtjänt av poäng på Camp Nou…Fotboll är en förändringens sport, och F.C Barcelona ett förändringens lag. Detta tål att tänkas på, i tider som dessa. Efter förlusten mot PSG är frågorna många, och farhågorna stora. Låt oss ta en titt i backspegeln, på jakt efter svar och tillförsikt.