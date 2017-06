En framtidsman i Barcelona.

Officiellt: Marlon stannar i Barcelona

Efter en lyckad säsong på lån i Barça B kritar den unga brassen på ett treårskontrakt med Barcelona.

Under gårdagen offentliggjorde klubben att man utnyttjar köpoptionen på Marlon Santos, som kommer att skriva på ett kontrakt på tre år med den katalanska klubben. Brassen lånades in från Fluminense förra sommaren som en förstärkning till Barça B. Mittbacken gick i princip rakt in i startelvan och har varit en fundamental del i Gerard López lag, som vann sin liga i Segunda B på ett imponerande sätt. Nu står bara ett dubbelmöte med Racing Santander mellan Barça B och en uppflyttning till Segunda División.



Marlon imponerade så pass mycket i B-laget att han under säsongens gång har fått debutera i A-laget, både i Champions League och i La Liga. Han har stått för oerhört solida insatser när Luis Enrique har gett honom chansen att visa upp sig och Barçaledningen har nu sett till att knyta an sig honom under de kommande tre åren.



Den 21-åriga brassen lär genomföra försäsongen med A-laget, men det är oklart huruvida han kommer vara en del av A-laget nästa säsong eller inte. Om Barça B besegrar Racing och tar sig upp till Segundan kommer Marlon antagligen fortsätta i B-laget, men troligtvis får han minuter med A-laget även under Valverde. Om Barça B inte lyckas med uppflyttningen kanske Marlon blir en permanent del i A-laget, men det har även ryktats om att han skulle kunna lånas ut. Rapporter i Spanien gör dock gällande att Valverde gillar det han har sett av brassen, så förhoppningsvis får vi se mer av honom under nästa säsong.



Det är verkligen goda nyheter att Barça nu har köpt loss Marlon för att döma av hans prestationer under förra säsongen kan han bli något riktigt stort. En föryngring av backlinjen är nödvändig i Barcelona och för en gångs skull kanske vi slipper mittbacksproblematiken för en tid framöver. En framtid med Marlon och Umtiti som mittbackspar är ljuv musik, åtminstone i undertecknads öron.





EMILY OTTOSSON

emily.ottosson@gmail.com

2017-06-15 12:00:00

