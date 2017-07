Blir Barça av med Mathieu i sommar?

Officiellt: Mathieu provtränar med Sporting CP

Under gårdagen meddelade klubben att Mathieu fått tillåtelse att provträna med Sporting Club de Portugal under de kommande veckorna. Efter att träningsperioden är över hoppas klubbarna kunna komma överens om hur de ska lösa Mathieus framtid.

Att Mathieu inte finns med i Valverdes planer kan knappast ha undgått någon. Han har inte fått en enda minuts speltid sedan han blev utbytt i halvtid i den första CL-kvarten mot Juventus i april. Fransmannens frånvaro under säsongsavslutningen förklarades med att han var skadad, men mer troligt är att Luis Enrique hade tröttnat på hans ojämna och oftast instabila insatser på plan och helt enkelt inte ville ha mer med honom att göra, trots att det enligt rykten var han som insisterade på att värva Mathieu för 20 (!) miljoner euro för tre år sedan.



Hur som helst är fransosens tid i Barcelona över, men han har ett år kvar på kontraktet och klubben har jobbat med att försöka göra sig av med honom i sommar. Det verkar inte ha varit en lätt uppgift då intressenterna för den blivande 34-åringen inte har varit många. Det har ryktats om Olympiakos, Fenerbahce, Galatasaray och Sporting Club och vill det sig väl blir Mathieus nya klubbadress just Sporting.



Sporting tycks dock inte vilja köpa grisen i säcken och har därför begärt en provträningsperiod med Mathieu så att de kan se honom in action och därefter ta ett beslut kring fransmannens vara eller icke vara i klubben. Beroende på Mathieus prestationer skrivs det i katalanska medier att Sporting skulle kunna tänka sig att erbjuda honom ett tvåårskontrakt. Barcelona, som ju bara vill bli av med honom, har gått med på Sportings begäran och nu kommer alltså Mathieu vara i Lissabon de kommande veckorna för att träna med Sporting. Därefter kommer Barcelona, Sporting och Mathieu besluta hur de ska göra med hans framtid.



Låt oss hoppas att Mathieu imponerar i Portugal och att Barça kan håva in åtminstone någon miljon i en försäljning, även om vi vet av erfarenhet att klubben gärna ger bort spelare gratis.

0 KOMMENTARER 251 VISNINGAR EMILY OTTOSSON

emily.ottosson@gmail.com

2017-07-02 12:00:00

