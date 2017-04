Neymar stängs av i tre matcher efter utvisningen mot Málaga.

Officiellt: Neymar avstängd tre matcher – missar el Clásico

I dag kom domen efter Neymars utvisning och sarkastiska applåderande åt domaren i helgens match mot Málaga. Tre matchers avstängning väntar för brassen, vilket innebär att han bland annat missar el Clásico.

Efter att Neymar fick syna det röda kortet mot Málaga hånade han domaren genom att applådera åt honom, vilket skulle visa sig få stora konsekvenser. Direkt efter matchen började det spekuleras i hur många matchers avstängning brassen skulle få. En match avstängning blir det automatiskt för det röda kortet, men Neymars reaktion efter att han hade blivit utvisad riskerade att ge honom flera matchers avstängning. Nu står det klart att brassen straffas med totalt tre matchers avstängning, vilket innebär att han missar matcherna mot Real Sociedad, Real Madrid och Osasuna.



Nyheten kom lägligt ungefär två timmar innan Barça möter Juventus i den första kvartsfinalen i CL.



Det är inget snack om att Neymar förtjänade rött kort i matchen och det är såklart inte snyggt att hånfullt applådera åt domaren. Problemet är att domarna är så oerhört inkonsekventa med vad de tar upp i sina matchrapporter och vad de straffar spelare för. Ena gången går det bra att hånfullt applådera domarens domslut, andra gången går det inte bra. Dessutom är straffen lika inkonsekventa; i ett fall ger det en match avstängning, i ett annat fall två, och i ett tredje fall ger det tre. Ska man ge avstängningar i sådana fall måste det gälla alla spelare, i alla lag, alltid. Och straffet för samma förseelse/beteende måste vara detsamma. Annars tappar förbundet all form av trovärdighet.



Man kan också fråga sig huruvida förseelser som sker på plan ska kunna straffas i efterhand och i vilken utsträckning det faktiskt görs. Det första exemplet som dyker upp i huvudet är när Pepe medvetet stampade Messi på handen för några år sedan. Är sådant beteende mer okej än att sarkastiskt applådera åt domaren? Genom att inte straffa den den ena, samtidigt som man straffar den andra är det ju precis det man säger; det är okej att vara grisig på plan och medvetet försöka skada motståndarna, men det är inte okej att reagera mot domarna.



Missförstå mig inte, jag försöker inte rättfärdiga Neymars beteende, däremot sätta det i perspektiv.



Neymars avstängning är givetvis en hård smäll för Barcelona, även om han inte har ett särskilt bra målfacit den här säsongen. Brassen bidrar dock med mycket fart och flärd och är ett ständigt hot och kommer bli mycket saknad, särskilt mot Real Madrid. I dagsläget finns det inte heller någon naturlig ersättare för Neymar. Arda har oftast gjort det bra när han har spelat på brassens plats, men är för tillfället skadad. Förhoppningsvis är turken tillbaka och redo att leverera sin bästa fotboll när Barça beger sig till Bernabéu nästa helg.



Barcelona lär överklaga Neymars avstängning, men om historien har lärt oss något är det att klubben sällan – om någonsin – har lyckats med sina överklaganden.







Källa: sport.es

