Stannar i Barcelona.

Officiellt: Ter Stegen förlänger

Ter Stegen stannar i Barcelona till 2022.

Efter ett par inledande säsonger där Ter Stegen inte var förstavalet mellan stolparna, trots fina prestationer i både cupen och CL, vann han till slut kampen med Claudio Bravo och fick inför den gångna säsongen förtroende som förstekeeper då chilenaren valde att flytta till de brittiska öarna.



Tysken tackade för förtroendet och även om hans säsong inte enbart har varit guld och gröna skogar har han visat att han är en man för framtiden. Några kostsamma misstag har det blivit – inte minst mot Celta Vigo – men sett över hela säsongen har Ter Stegen varit lika avgörande defensivt som Messi varit offensivt.



25-åringen, vars tidigare kontrakt skulle gå ut 2019, har nu kommit överens med klubben om ett nytt kontrakt som sträcker sig till 2022. Han utköpsklausul har stigit med hisnande 100 miljoner euro – från 80 miljoner euro tidigare, till 180 miljoner euro nu. Det tyder på att klubben rankar tysken högt och att man inte vill bli av med honom, vilket är förståeligt med tanke på hur bra han redan är och vilken potential han har att bli ännu bättre.



Ter Stegen har under sina tre säsonger i klubben spelat 93 officiella matcher där hans facit är 71 segrar, 10 kryss och 12 förluster. På de 93 matcherna har han släppt in 90 mål.



Ter Stegen kommer att krita på det nya kontraktet under morgondagen innan han ansluter till det tyska landslaget där han är en del av truppen till Confederations Cup som spelas i Ryssland om några veckor.







Källa: fcbarcelona.com



