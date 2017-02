2017-02-14 20:45

PSG - Barcelona

4-0



PSG - F.C Barcelona: 4-0

Äntligen Champions League. Äntligen toppmöten. Äntligen utslagsmatcher.



Det var känslan när matchen startade, men entusiasmen byttes snabbt mot något helt annat. Barcelona åkte på en ordentlig stjärnsmäll när man förlorade med 4-0 mot PSG under tisdagskvällen.



Första halvlek



Frispark, en argentinare, en vänsterfot och en boll i krysset. Hade man hört det innan matchen hade nog många gissat på att det handlade om Leo



Barcelona hade förtvivlat svårt att få igång spelet. Det är svårt att peka på något eller någon när allt och alla gör en dålig halvlek, för att vara krass.



I den 40:e minuten kan Julian Draxler, på assist från Veratti, sätta dit 2-0. Rättvist, men samtidigt bedrövande.



Säsongens sämsta halvlek slutar 2-0 till hemmalaget.



Andra halvlek



Trots att spelet hackade besitter Barca självklart den individuella skickligheten nog för att få oss culés att drömma om, om inte än vändning så en bättre halvlek.



Men, tji fick vi. Di Marias vänsterfot slog till igen med ett skott utanför boxen. 3-0 och ridå.



Nu gäller det att samla sig och försöka hitta spelet, tänkte nog både



I ett möte som skulle handla om 180 minuter + tillägg dog i förtid när Cavani satte nådastöten 4-0 i den 72:a minuten.



Även om Barca närmade sig ett reduceringsmål så känns tyvärr



4-0 till PSG blir slutresultatet. En av Barcas värsta kvällar resultatmässigt någonsin.





Kommentar

Bedrövelse. Pinsamt. Deprimerande. Frustrerande. Visca el Barca. Frispark, en argentinare, en vänsterfot och en boll i krysset. Hade man hört det innan matchen hade nog många gissat på att det handlade om Leo Messi , men så var tyvärr inte fallet. 1-0 på det sättet gjordes istället av Angel Di Maria, när han i den 18:e minuten chockade Barcelona med sin frispark.Barcelona hade förtvivlat svårt att få igång spelet. Det är svårt att peka på något eller någon när allt och alla gör en dålig halvlek, för att vara krass.I den 40:e minuten kan Julian Draxler, på assist från Veratti, sätta dit 2-0. Rättvist, men samtidigt bedrövande.Säsongens sämsta halvlek slutar 2-0 till hemmalaget.Trots att spelet hackade besitter Barca självklart den individuella skickligheten nog för att få oss culés att drömma om, om inte än vändning så en bättre halvlek.Men, tji fick vi. Di Marias vänsterfot slog till igen med ett skott utanför boxen. 3-0 och ridå.Nu gäller det att samla sig och försöka hitta spelet, tänkte nog både Luis Enrique och många andra, men spelarna ute på planen lyckades föga med det. Ett hackigt, ofokuserat, osmidigt och oskarpt Barcelona fortsatte käka upp av ett betydligt vassare PSG. Draxler överglänste motsvarande påläggskalv Neymar. Di Maria var bäste argentinare på planen. Cavani bäste uruguayan. Mittfältet vanns tidigt på teknisk knock out av PSG och där var kanske den största skillnaden ikväll.I ett möte som skulle handla om 180 minuter + tillägg dog i förtid när Cavani satte nådastöten 4-0 i den 72:a minuten.Även om Barca närmade sig ett reduceringsmål så känns tyvärr Champions League -säsongen som över. Med tanke på kvalitén som PSG besitter ska det väldigt mycket till om man ska tappa detta nu.4-0 till PSG blir slutresultatet. En av Barcas värsta kvällar resultatmässigt någonsin.Bedrövelse. Pinsamt. Deprimerande. Frustrerande. Visca el Barca.

PSG-Barcelona Kevin Trapp

Thomas Meunier

Marquinhos

Presnel Kimpembe

Layvin Kurzawa

Marco Verratti

Adrien Rabiot

Angel Di Maria

Blaise Matuidi

Julian Draxler

Edinson Cavani



Avbytare

Alphonse Areola

Serge Aurier

Hatem Ben Arfa

Lucas

Maxwell

Christopher Nkunku

Javier Pastore

Marc-Andre ter Stegen

Sergi Roberto

Gerard Pique

Samuel Umtiti

Jordi Alba

Andre Gomes

Sergio Busquets

Andres Iniesta

Lionel Messi

Luis Suarez

Neymar



Avbytare

Paco Alcacer

Jasper Cillessen

Lucas Digne

Jeremy Mathieu

Rafinha

Ivan Rakitic

Denis Suarez



2017-02-14 22:42:00

