Real Betis - FC Barcelona 1-1

Hafsigt försvarsspel, ett förlorat mittfält och en osannolik domarmiss. Matchen mot Real Betis blev tyvärr ingen förlängning av segersviten, det landade istället i ännu en okoncentrerad och lam insats i ligaspelet.

Ja, frågan innan matchen var om Barcelona kunde förlänga den fina segertrenden eller om det skulle bli ett nytt bottennapp precis när man tror att de fått upp farten. Svaret blev tyvärr det sistnämnda. Matchen blev som så många andra tidigare under säsongen - nämligen en förlorad mittfältskamp och fler tappade poäng.Ter StegenVidal – Piqué – Mathieu – DigneArda – Rakitic – D. Suárez Messi – Suárez – NeymarAdanPiccinini – Mandi – Pezella – Tosca – DurmisiPetros – Pardo – CeballosAlegria - CastroFörsta halvlek började i ett trevande tempo. FC Barcelona försökte givetvis kontrollera bollinnehavet men Betis låg högt och gav inte Barcas mittfält många sekunder med bollen. Arda var oerhört slarvig och såg stundtals helt ointresserad ut, Denis Suárez hittade aldrig riktigt in i matchen och Rakitic hade svårt att komma loss från Betis-mittfältet som låg tätt upp i ryggen. Tanken var att Rakitic skulle agera stand in i Busquets sittande mittfältsroll och fungera som mitttfältsnav, men när han blev bortplockad och isolerad fanns det inga andra vägar för backlinjen än att skicka upp bollen mot MSN. Vi har sett det här scenariot upprepa sig många gånger förr den här säsongen och det blev plågsamt tydligt hur mycket Iniesta och Busquets lyste med sin frånvaro. Tidigt i första höll Betis höga press dessutom på att rendera i ett mål när Digne drällde med bollen, som tur var fick Castro inte till någon ordentlig träff på bollen och Ter Stegen kunde rädda. De första 20 minuterna bestod av ett mini-tryck från Betis sida och Ter Stegen tvingades till en ännu en fin räddning när den briljante Ceballos avlossade ett riktigt bra skott från distans i den nittonde matchminuten.Barca hade svårt och stångades frenetiskt mot den höga pressen men när de väl kom ur den så skapades också chanserna. I den 37e minuten kom Digne loss längs vänsterkanten efter ett klokt och snabbt väggspel med Arda, Digne hittade sedan vidare till Messi som i sin tur frispelade Neymar. Adán kom ut och gjorde sig väldigt stor väldigt snabbt och lyckades rädda Neymars ganska tama avslut. Neymar var spelsugen och försökte verkligen ta sig fram matchen igenom, men hans snåla poängskörd och hans CV av brända målchanser gör att han även den här matchen får betecknas som smått misslyckad.Andra halvlek var betydligt mer händelserik och innehöll framför allt en stor del dramatik. Målchanserna pendlade mellan lagen men sett över hela halvleken så var det definitivt fördel Betis.Halvleken startade med att Messi elegant och skickligt hittade Aleix Vidal inne i straffområdet som avslutade på volley strax utanför vänster stolpe. Detta var dock i princip allt Barcelona lyckades åstadkomma de första 25 minuterna i andra halvlek, efter Vidals chans var det väldigt mycket Real Betis. Luis Enrique uppmärksammade detta och försökte snabbt ändra på matchbilden genom att plocka ut Denis, Arda och Digne inom loppet av tio minuter. In kom Gomes, Alba och Sergi Roberto Trots de tre bytena förblev matchbilden oförändrad och Betis ökade tempot ytterligare. Dani Ceballos träffade ribban, Rubén Castro sköt i stolpen. Goda råd var dyra och ett Betismål låg i luften. På den efterföljande hörnan gjorde också mycket riktigt Betis 1-0 genom Alex Alegria efter att Ter Stegen blivit pressad och inte lyckats boxa undan bollen. Barcelona var i brygga; underläge på ett kokande Villamarín med femton minuter kvar att spela är inget utgångsläge man väljer i första hand, men Barcelona lyckades trots allt vrida upp tempot och pressa Betis in till sista minuten.Två minuter efter Betis ledningsmål sker då det som gör att man som Barcelonasupporter känner sig rånad på tre poäng. Aleix Vidal kommer återigen ner längs högerkanten, slår in bollen i boxen där Alba och en Betis-försvarare kommer farande, bollen går mot mål men rensas undan av Mandi i sista sekunden. Initialt var det svårt att se huruvida bollen korsade mållinjen eller inte – men när reprisbilderna sedan visades var det solklart – bollen var långt över mållinjen. Mål, mål, mål.Men, inget mål blev det och spelet fortsatte. En nästan identisk situation uppstår bara någon minut senare när Vidal igen slår in bollen i straffområdet. Den här gången styrs den mot mållinjen av en Betis-försvarare, men den här gången är det också tydligt att det inte var mål.Barcelona fortsätter ösa på i våg efter våg och till sist, i 90e minuten, efter en bit Messi-magi och ett klassavslut av Suárez, så är matchen utjämnad. 1-1.– Många Betissupportrar menar att Ceballos brist på speltid under Poyet också visar Poyets brist på kunskap. Efter att Victor tagit över laget har Ceballos spelat i stort sett varje match – och har varit briljant varje gång. Endast ribban och en superräddning av Ter Stegen höll Ceballos utanför målprotokollet idag.– Tveksamt ingripande vid målet men också några fenomenala räddningar. Höll Barcelona kvar i matchen när han räddade Castros friläge.– Mållös och ineffektiv idag men också outtröttlig. Gör ett enormt viktigt jobb för laget med sin löpvillighet och hotar ständigt motståndarlaget.Ja, då är vi här igen. Det kändes ju som att Barca lämnat en del av denna håglöshet bakom sig i och med vinsten på Anoeta, krossen mot Eibar och uppvisningen på Camp Nou i veckan. Tydligen inte.Det går givetvis att skylla resultatet idag på domaren men det vore inte bara ängsligt utan också helt felaktigt. Det är återigen bristen på en plan B, inte en bedrövlig domarinsats, som genomsyrar dagens svaga insats. Fler och fler lag inser hur sköra Barcelona är om man lyckas med en enda sak: presspelet. Lås fast MSN, ligg tätt i rygg på mittfältet och pressa backlinjen ner mot egen kortlinje så finns det ingen väg ut för Barcelona. Givetvis finns det stunder av briljans av i synnerhet MSN som gör att Barca alltid har nära till målchanser, men vad grundspelet egentligen består av blir allt mer diffust. När då Suárez och framför allt Neymar dessutom är ineffektiva så blir det ännu svårare. Saamer Riayz, fd skribent på totalbarca.com, twittrade detta i veckan:”So, Messi has created 40 chances in La Liga at a rate of 2.8 per game, with only 3 assists. That means 92.5% of what he creates is wasted.” Även om Messi inte var briljant idag är det svårt att klandra honom. Det är upp till laget att utnyttja det han åstadkommer snarare än att det är han som bör höja sig.