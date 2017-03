Obeskrivlig glädje!

Röster efter den makalösa segern mot PSG

Det var obeskrivlig glädje i Katalonien när Barça mot alla odds slog ut PSG och tog sig vidare till kvartsfinal i Champions League.







Iniesta



– Vi har skrivit historia. Det är spektakulärt att vi är vidare, fansen var helt fantastiska. Det fanns alltid hopp om avancemang och vi behöll hela tiden hoppet med hjälp från våra fans.



– Vi visste att vi var tvungna att ge allt efter att vi förlorade med 4-0 i Paris och att det inte skulle bli lätt. Vi visste att vi kunde så tvivel hos motståndarna om vi gjorde mål tidigt.



– Vi blev bättre allt eftersom matchen gick och vi lyckades besegra ett lag som spelade ultradefensivt. Det var inte enkelt och vi har gjort något som praktiskt taget var omöjligt. Vi slutade aldrig tro. Det var i stort sett omöjligt, men vi lyckades.





Piqué



– Vi har sett comebacker tidigare, men aldrig något liknande det här. Det här är något som aldrig tidigare har hänt. Det här är den bästa comebacken någonsin, det går inte att jämföra.



– Tränare som Sacchi och Domenech har försökt begrava oss och en vacker dag kommer vi att ge upp tronen, men i dag bevisade vi att vi fortfarande är bäst. De som inte ville att vi skulle gå vidare kommer inte ha en bra dag i dag, men solen går upp även i morgon.



– Den som slutar tro bör gå tillbaka och försöka igen.



– När PSG gjorde mål var det tungt för oss, men vi fick vara med om ett mirakel. Det här är en lektion för livet – det finns alltid ett sätt.



– I den 87:e minuten hade fansen kunnat börja lämna arenan. I dag gjorde de inte det. De stannade och de fick betalt för det.



– Sjukhusen kommer behöva anställa fler barnmorskor om nio månader, för det kommer bli mycket kärlek i kväll. I kväll ska jag fira, men i morgon är jag tillbaka i träning för då är det dags att fokusera på ligan.



– Jag vill inte prata om en eventuell trippel nu. Det är inte läge att sätta en sån press på oss nu. Vi är det enda laget i Spanien som har vunnit trippeln.





Sergi Roberto



– Jag bara kastade mig på marken och såg att målvakten inte tog bollen. Jag gav det allt jag kunde. Jag visste inte om jag var offside eller inte. Jag är otroligt glad.



– Det såg dystert ut när PSG gjorde mål, men vi gjorde vårt jobb och vi slutade aldrig tro.



– Det sägs att fansen är en extra spelare, men i dag var de tio extra spelare. Det här är för dem. Nu ska vi fira och börja förbereda oss inför matchen mot Deportivo.





Luis Enrique



– Tro är ordet som bäst beskriver vad som hände i kväll. Den här segern är framför allt en seger på tron. Både spelarna och fansen visade en fantastisk tro på det här.



– Jag har bara sett Camp Nou såhär en gång tidigare och det var för länge sen när jag själv spelade. Glädjen vi skänkte till Barçafansen i kväll dedikerar jag till alla som trodde på oss, som har stöttat oss varje dag, särskilt i de tuffa stunderna efter förlusten i Paris.



– Normalt sett, när det är tio minuter kvar, börjar folk lämna arenan. I kväll gjorde de inte det. Om nån gick får de skylla sig själva, då har de missat en historisk kväll. I slutändan blev det en väldigt speciell kväll.



– Vi startade matchen riktigt bra och vann hela tiden bollen, men hade inga riktigt klara målchanser. Trots att vi tog risker bakåt gjorde vi en i stort sett perfekt match defensivt.



– Vi tog otaliga risker i defensiven och försvarade oss väldigt bra. Offensivt var vi lite stressade.



– Det är en kväll som är svår att summera i ord. Det var som ett manus i en skräckfilm, med en strålande start på matchen och ett strålande Camp Nou.



– Vi är fortfarande med i alla turneringar och vårt mål är att vinna alla tre.





Neymar



– Vi har inte vunnit nånting ännu, det är lång väg kvar i Champions League.



– Det som hände med PSG kunde ha hänt vilket annat lag som helst.





Mascherano



– Vi var tålmodiga och hade hopp, men det här var helt galet.



– Det här visar att man måste spela alla matcher.









2017-03-09 13:50:00

