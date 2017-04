Matchen mot Juventus var som en mardröm, enligt Luis Enrique.

Röster efter förlusten mot Juventus

Barcelona har återigen försatt sig själva i ett mycket svårt läge efter 3-0-förlusten mot Juventus i går kväll. Såhär uttalade sig Luis Enrique, Iniesta och Ter Stegen om förlusten och möjligheterna till avancemang.



Iniesta



– Vi gjorde inte många rätt, särskilt inte i första halvlek. I Champions League straffas sådant direkt och för vår det blev det två baklängesmål.



– I andra halvlek var det annorlunda och vi förtjänade verkligen ett mål.



– Man kan släppa in mål på hörnor och Juve är ett bra lag. Om man inte gör saker rätt mot lag som Juventus får man betala ett högt pris.



– Resultatet är inte riktigt lika illa som i Paris, men vi har ytterligare en brant uppförsbacke att bestiga. Om vi gör det vi måste kan vi vända det här dubbelmötet, om inte kommer det bli omöjligt.





Ter Stegen



– Det var en smärtsam kväll. Första halvlek var verkligen långt ifrån perfekt. Det finns saker som vi måste arbeta på och förbättra.



– Vi vet att första halvlek inte var bra. Vi måste lyfta våra huvuden och börja planera inför nästa utmaning.



– Jag hoppas att fansen kommer och stöttar oss i returen, men först har vi ligan att tänka på.



– Jag vet hur tufft det här är för fansen, men just nu måste vi se till att få lite vila.





Luis Enrique



– Det är svårt att tro på en comeback i dag. Till och med svårare än efter vad som hände i Paris.



– Det spelar ingen roll om jag tycker att resultatet var rättvist eller inte. Faktum är att första halvlek var katastrofal.



– Vår positionering med boll är mitt ansvar, men utan bollen behövs intensitet och det är en helt annan sak.



– Vi gav bort två gratismål till Juventus under matchens första halvtimme. Som tränare är det obegripligt för mig hur de kunde vara så mycket bättre än oss.



– Det är som en mardröm. Vi har haft väldigt mycket otur på sistone och nu hoppas jag bara att vi tar oss upp på fötter igen redan i morgon.



– I första halvlek var spelarna beslutsamma, men vi gjorde samma misstag som i Paris och det är ett problem.



– I andra halvlek var vi mycket bättre. Vi var lika bra som Juventus, om inte bättre. Men jag tänker fortfarande på den första halvtimmen. Det är som en mardröm. Matchen var kanske inte en upprepning av vad som hände i Paris, men det var som en tredje halvlek i Paris.



– Jag är en optimistisk person, men jag tar på mig ansvaret för det här. Det är jag som är tränaren. Jag vill inte ens tänka på hur vi ska kunna vända på det här, åtminstone inte förrän i morgon.







Källor: fcbarcelona.com, sport.es

