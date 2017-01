SD Eibar – FC Barcelona 0-4: Dåligt spel, bra resultat

Efter en slö start på matchen kunde Barça rycka upp sig och tack var en stundtals briljant Messi – och en storspelande Ter Stegen – till slut avfärda ett hårt kämpande Eibar med klara 4-0. MSN fick alla göra varsitt mål och Denis Suárez satte det förlösande ledningsmålet, vilket även var hans första mål i Barçatröjan. Spelet lämnade en del övrigt att önska, men tre nya poäng är inkasserade och jakten på serieledningen fortsätter.

Med Iniesta skadad och Mascherano avstängd tvingades Luis Enrique till vissa roteringar i startelvan. Något förvånande fick Mathieu chans från start på bekostnad av Piqué och Iniesta ersattes av Arda. Lucho mönstrade följande elva på Ipurúa:Ter StegenSergi Roberto – Umtiti – Mathieu – AlbaRakitic – Busquets – Arda TuranMessi – Suárez – NeymarBänk: Cillessen, Piqué, Digne, Aleix Vidal, André Gomes, Denis Suárez och Paco AlcácerHemmalaget kom till spel med följande elva:YoelCapa – Dos Santos – Lejeune – LunaEscalante – Dani GarcíaPedro León – González – InuiEnrichBänk: Areitio, Gálvez, Rivera, Etxaburu, Peña, Fran Rico och NanoBarcelona rullar igång matchen och Eibar sätter genast hög press på katalanerna. Baskerna trycker inledningsvis tillbaka Barça, som så ofta den senaste tiden slår bort de enklaste av passningar. Efter några försök till långbollar på Neymar börjar Barcelona etablera lite spel längs marken på offensiv planhalva. Knappt tio minuter in i matchen blir Busquets rejält stämplad och Barça får frispark i ett bra läge. Busquets blir liggande i vad som verkar vara svåra smärtor och tvingas lämna plan på bår. Det såg verkligen inte bra ut för katalanen, som förhoppningsvis inte fått nån allvarlig skada, även om hans fot böjdes i en väldigt obehaglig vinkel.Med Busquets ur spel får Denis Suárez göra entré och Messi står redo att slå frisparken. La Pulga drämmer till, men bollen seglar en bit ovanför ribban.Barcelona, som var på väg in i matchen innan Busquets skada, är nu återigen satta under press av hemmalaget, som spelar med stort självförtroende. En rad felpassningar, bland annat från Messi och Umtiti skapar oreda i Barçaförsvaret, men Rakitic, som nu spelar som pivote, och Ter Stegen står i vägen för Eibar.Luchos mannar spelar som om de vore nyvakna medan Eibar ser pigga och fokuserade ut. Det är oerhört mycket slarv och felpassningar från Barcelonas sida och spelarna är helt oförmögna att få någon som helst kontroll på händelserna på plan. Först efter 20 minuter vaknar Messi till och lobbar vackert bollen över Eibarförsvaret mot en djupledslöpande Suárez. Luisito når bollen, men fri mot Yoel i hemmamålet skickar han bollen högt över mål.Istället är det Eibars tur att ha en fin period i matchen och González får matchens bästa chans efter att Mathieu tabbat sig. Ter Stegen gör dock en fin räddning och håller nollan alltjämt in takt. Strax därpå är det Pedro Leóns tur att testa tysken, men även denna gång kan Ter Stegen värja målet.Efter en halvtimmes spel lyckas Barcelona få till någon form av anfallsspel och efter att ett skott av Messi blockerats går bollen ut till Denis Suárez. Den unga spanjoren testar skott från distans och trots att han inte får den allra renaste träffen är skottet välplacerat och letar sig in vid Yoels högra stolprot.till Barcelona och Denis gör sitt första mål i Barçatröjan!Målet har väckt Barça något och spelet flyter bättre än tidigare. Strax före halvtidsvilan orkestrerar Messi ett vackert anfall som slutar med att argentinaren friställer Neymar. Brassen försöker placera in bollen bakom Yoel, men får ingen klockren träff och målvakten gör en benparad som håller Neymar utanför målprotokollet för tillfället. Kort därpå slår Messi återigen en fin passning som denna gång friställer Arda, men turken kommer lite nära målvakten och trots att Arda lyckas ta ner bollen på bröstet studsar bollen rakt in i Yoels famn.På tilläggstid får Luis Suárez ett ypperligt läge att dubbla Barças ledning, men hans skott går i stolpen och Barcelona går till halvtidsvila med en uddamålsledning.Eibar inleder jakten på kvitteringsmålet och precis som i inledningen av första halvlek sätter baskerna press på Barça även i början av andra halvlek. Hemmalaget ordnar en hörna som dock nickas undan av Barcelona och katalanerna kan så smått ta tag i matchen. Bara fem minuter in i andra halvlek vinner Barça boll på egen planhalva och Messi sätter igång ett snabbt anfall. Leo spelar ut bollen till Luis Suárez på högerkanten och sätter av i en löpning in i straffområdet. Suárez slår ett perfekt inlägg som Messi bara sätter fram foten på och lurar Yoel i Eibarmålet fullständigt.till Blaugrana!Det dröjer dock inte många minuter innan Eibar svarar. Ett inlägg från högerkanten möter Adrián González panna och plötsligt rasslar det till i nätet bakom Ter Stegen. Till hemmalagets förtret vinkar dock linjedomaren för offside och målet döms helt korrekt bort.Matchen fortsätter att bölja fram och tillbaka, med lägen åt båda hållen. Barcelona spelar bättre och med mer självförtroende och rörelse än i första halvlek och börjar se bekväma ut på Irupúa. Tvåmålsledningen känns trygg och misstagen är inte längre lika många.Med en knapp halvtimme kvar att spela gör Lucho sitt andra byte när Sergi Roberto får lämna plats för Aleix Vidal. Strax därpå slarvar Lejeune på egen planhalva och Luis Suárez är där direkt och hugger. Uruguayanen vinner boll mot fransmannen och har öppen gata mot mål. Yoel kommer ut och gör sig stor, men Suárez lägger behärskat in bollen i mål.till Barça!Bara minuter efter det tredje målet är Barcelona nära att utöka sin ledning. Ett mönsteranfall regisserat av Messi slutar sånär i ytterligare en boll i nät, men Suárez sidledspassning till Neymar ett par meter utanför mållinjen bryts av en hemmaförsvarare. Strax därpå får Neymar chansen att göra mål efter att ha blivit friställd, men vinkas felaktigt av för offside.Med kvarten kvar bestämmer Luis Enrique att Luis Suárez har spelat färdigt för kvällen och in i hans ställe kommer Paco Alcácer.Trots underläget har Eibar inte gett upp och Enrich försöker testa Ter Stegen, men bollen blockeras och går ut till en resultatlös hörna. Neymar sätter igång en kontring och dansar runt två Eibarspelare som faller som löv bakom honom. Han löper vidare och låter Rakitic avsluta kontringen, men kroatens skott går rakt på Yoel.Eibar söker efter ett reduceringsmål och Barça får ägna lite tid åt att försvara sig. Det är återigen Enrich som stör det katalanska försvaret och skapar återigen en hörna åt hemmalaget. Arda rensar, men inte bättre än att Eibar kan fånga upp bollen och sätta lite press på Barcelona. Anfallet avslutas med ett distansskott från González, som smiter utanför Ter Stegens högra stolpe.Efter ett Barçaanfall ställer Eibar om och Pedro León testar lyckan från distans. Spanjoren får till en riktigt bra träff och Ter Stegen får sträcka ut ordentligt för att parera skottet, något han gör med bravur.På tilläggstid kommer så det efterlängtade målet för Neymar. Efter en omställning hittar Aleix Vidal fram med ett inlägg som Paco Alcácer hoppar över och bollen landar hos den målsugna brassen. Ney är fri mot målvakten och då gör han inga misstag utan placerar kyligt in bollen vid ena stolpen.och äntligen ett spelmål för brassen!Domaren blåser av matchen och Barça åker hem tre poäng rikare.Den första halvtimmen av matchen var en enda lång plåga och vi fick återigen se prov på ett Barça som var helt uddlösa och helt oförmögna att få till någon form av passningsspel. Det var slarvigt, dåliga bollmottagningar och felpassningar som avlöste varandra, vilket sorgligt nog blivit ganska signifikativt för Barcelona på sista tiden. Eibarspelarna satte förvisso ganska hög press på Barçaspelarna, men de enkla misstagen som görs på plan är för många och sker för ofta nu för tiden. Efter målet ryckte Barcelona upp sig och fick bättre flyt i passningsspelet, vilket direkt ledde till ett antal vassa målchanser som framför allt Messi – vem annars? – låg bakom.I andra halvlek var det ett piggare Barça vi fick skåda, men trots att slutresultatet skrevs till 4-0 i katalansk favör var det långt ifrån ett väloljat kollektiv som sprang runt på Ipurúas gräsmatta. Spelarna och lagdelarna är fortfarande för långt ifrån varandra och trots att det blev bättre i andra halvlek går det inte att blunda för att allt slarv och alla felpassningar grundar sig i den spelidé – eller brist på spelidé – som Lucho förespråkar. Att ständigt söka MSN med längre bollar istället för att bygga upp spelet bakifrån genom att använda sig av mittfältare som kan hålla i bollen resulterar i att motståndarna lättare kan bryta, erövra boll och själva starta anfall.Förvisso lyckades Barça med ett och annat mer traditionellt uppbyggt anfall, ofta regisserade av Messi, men det är knappast en slump att två av målen tillkom efter kontringar, ett av målen tillkom efter ett misstag av en försvarare och att det första målet tillkom ganska slumpmässigt. Barcelonas nuvarande spelfilosofi gör laget sårbara defensivt då den i princip går ut på att få bollen till någon i anfallstrion så fort som möjligt. Detta leder i sin tur till att motståndarna enklare kan erövra bollen och bygga upp egna anfall, vilket tvingar ner Barcelona i banan – särskilt mittfältarna som måste lägga massa tid på defensivt arbete – och gör att avståndet till anfallstrion ökar mer. Alternativt att Messi eller Neymar själva måste komma ner och hämta boll på egen planhalva och därifrån försöka starta en kontring.Visst, nu blev det 4-0 och det hade kunnat bli ännu större siffror om inte Suárez, Neymar och Arda (bland annat) bränt flera solklara målchanser. Det är givetvis positivt att Barça gör fyra mål mot Eibar och dessutom ”borde” ha gjort fler. Resultatmässigt gjorde Barcelona en bra match, trots alla missade chanser, men spelmässigt är det svårt att säga att det ser bra ut, mer än stundtals.Det vi kan ta med oss från kvällens match är såklart segern, att Neymar fick göra ett spelmål för första gången på länge och att Denis Suárez satte sin första balja i Barçatröjan. Dessutom gjorde Ter Stegen en mycket bra match för första gången på länge och Rakitic, vars form inte varit på topp, stod för en stabil insats på Busis position. Det tråkiga är givetvis Busquets skada, som enligt tidiga rapporter dock inte verkar vara så allvarlig. Förhoppningsvis missar han inte mer än två veckor, för trots att han varit något ojämn den här säsongen är han fortfarande vital för Barcelona.Bäst i kväll:+++ Messi. Startar och styr Barcelonas anfall i princip helt själv. Agerar kreatör och målskytt samtidigt och serverar som vanligt sina medspelare den ena delikata passningen efter den andra. Försätter sina kollegor i målchanser på löpande band, bara för att få se dem bränna läget. I princip omöjlig att stoppa med schyssta – och ibland oschyssta – medel och gör som vanligt skillnaden för Barcelona.++ Ter Stegen. Står för en väldigt stabil insats och gör flera fina räddningar, framför allt i första halvlek när Eibar testar honom ett antal gånger. I andra halvlek gör han en strålande räddning på Pedro Leóns skott. Ter Stegen har sett lite vilsen ut under säsongens gång och har ofta blivit helt stillastående och bolltittande vid flera baklängesmål, vilket har varit oroväckande. Det här var definitivt tyskens bästa match på mycket länge och förhoppningsvis får hans självförtroende en boost efter de fina räddningarna han radade upp i kväll.+ Luis Suárez. Egentligen är Neymar lika förtjänt av den här platsen som Suárez, men hans beslutsfattande lämnar fortfarande en del att önska så det blir ändå uruguayanen som får platsen. Luisito gör absolut, ingen strålande match spelmässigt och missar ett solklart mål i början av matchen, på ett sätt som bara han kan. Hans assist till Messis mål är dock inget annat än världsklass och hans ständiga kämpande och hårda slit resulterar i att han själv fick skriva in sig i målprotokollet. Trots de mängder av missar Suárez har stått för på sistone slutar han aldrig att kämpa och som vi fick se i dag ger det utdelning.Mål:0-1 Denis Suárez, min 320-2 Messi, min 500-3 Luis Suárez, min 680-4 Neymar, min 91Gula kort: Escalante, Capa, Enrich (Eibar) Arda (BarcelonaBollinnehav: 38% – 62%Skott: 14 – 14Skott på mål: 6 – 7Hörnor: 8 – 5Offside: 3 – 2Regelbrott: 12 – 4