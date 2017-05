Silly Season 2017

Barcelona har de senaste åren varit väldigt aktiva på marknaden och värvat friskt under sommarmånaderna. I den här artikeln kan ni följa alla rykten i sommarens transferkarusell. Håll i er, för det lär svänga ordentligt…

Senaste uppdatering i, tränare, kontrakt går ut: Barça ryktades vara sugna på sin forna canterano redan förra sommaren, men då blev det ingen affär. Under våren ska klubben ha scoutat Bellerín vid flera tillfällen och uppges nu vara ute efter att plocka hem högerbacken i sommar. Det ser dock inte ut att bli en enkel affär. Även Manchester City vill ha Bellerín och ska vara redo med ett bud snart. Sport skriver att affären inte lär gå loss på mindre än 40 miljoner euro, då Bellerín skrev på ett långtidskontrakt med Arsenal i höstas. Med tanke på Londonklubbens situation med Wengers vara eller icke-vara i klubben kan det dock öppna sig en möjlighet för Barça att hämta hem högerbacken. Enligt rykten ska hans familj redan ha köpt ett hus i Barcelona. Sport rapporterar dock att Barcelona inte har gjort några framsteg gällande övergången och att klubben inte har tagit kontakt med varken Arsenal eller Belleríns agent eller ens har planer på att lägga ett bud på honom just nu.: Italienska medier rapporterar att Barcelona är ute efter Lazios försvarare De Vrij. Trots att holländaren har varit skadad har han imponerat i Lazio under säsongen och både Barça, Inter och Milan sägs vara sugna på att värva honom.: Mycket tyder på att Valverde tar över tränarrollen i Barcelona nästa säsong och han uppges vilja lösa Barças mittfältsproblem genom att värva Ander Herrera. Valverde tränade Herrera under en säsong i Athletic Bilbao och Barcelona har ryktats vara intresserade av basken tidigare. Nu rapporterar Sport att Barcelona kanske kommer att nöja sig med Herrera då deras högst prioriterade mittfältsvärvningar – Verratti eller Coutinho – troligtvis kommer att vara omöjliga att värva. Herrera sitter på ett utgående kontrakt och har bara ett år kvar innan han kan lämna gratis. Mourinho vill ha kvar sin mittfältare, men om han inte förnyar sitt kontrakt kan det bli en hyfsat smidig affär för Barcelona. Enligt The Independent kommer United dock göra allt de kan för att behålla sin guldklimp, som sägs vara en vital del i Mourinhos lagbygge.: Don Andrés har flera gånger under den gångna säsongen svarat ganska vagt på frågan om en kontraktsförlängning och hintat om att han skulle kunna lämna Barcelona. Hans nuvarande kontrakt går ut nästa sommar och även om han så sent som i onsdags sa att hans intention är att fullfölja sitt kontrakt verkar det inte pågå några förhandlingar om ett nytt kontrakt för Barçakaptenen. La Gazzetta dello Sport rapporterar att Juventus bevakar Iniestas situation och är mycket sugna på att locka spanjoren till Turin. De hoppas att Dani Alves ska hjälpa dem att övertala Iniesta att skriva på för den gamla damen.: Fransmannen har fått snålt med speltid den här säsongen och har knappast lämnat några större avtryck på sin vänsterbacksposition. Digne uppges vilja ha mer speltid för att kunna konkurrera om en plats i Frankrikes landslag inför VM nästa sommar och enligt Tuttomercato ska Inter vara sugna på att värva fransosen.: Mathieu har inte spelat en minut sedan 3-0-förlusten mot Juventus och officiellt är han skadad, men mycket pekar på att Luis Enrique helt enkelt tröttnat på fransmannens misstag och fryst ut honom under säsongsavslutningen. Mathieu har ett år kvar på kontraktet och trots att Lucho inte kommer träna Barça nästa säsong uppges klubben vilja bli av med honom i sommar. Fransosen ska dock vilja vara kvar i Barcelona, så det blir kanske inte lätt att försöka sälja en spelare som inte vill lämna.: Marlon har inte officiellt skrivit på för Barcelona efter den gångna säsongens lånekontrakt, men enligt hans agent ska allt vara klart och Marlon kommer officiellt vara en Barçaspelare inom kort. Det återstår att bestämma huruvida brassen ska stanna i B-laget, flyttas upp till A-laget eller lånas ut nästa säsong. Betis uppges vilja låna Marlon under nästa säsong, vilket åtminstone skulle innebär Primeraspel för den unge försvararen.: Enligt rapporter i Italien ska Juventus vara väldigt intresserade av Rafinha och ska redan ha lagt ett bud på brassespanjoren. Även andra klubbar är ute efter Rafinhas signatur. Barça uppges vara redo att släppa lillebror Alcántara för 30-40 miljoner euro. Mazinho, Rafinhas pappa och agent, har dock förnekat att han eller hans son ska ha haft kontakt med Juventus. Enligt honom ska Rafinha vilja stanna i Barcelona och kämpa om en plats i startelvan.