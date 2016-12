Skador och avstängningar: Cillessen lårskadad

I denna artikel, som vi hoppas inte ska behöva uppdateras alltför ofta, finner ni information om skadade och avstängda spelare.

blått

2016-12-31:

Under fredagen meddelade klubben att andre-keepern Jasper Cillessen har ådragit sig en lårskada, och att holländaren missar upp till två veckors spel. Därmed kliver Jordi Masip in som ersättare i Cup-matcherna mot Atheltic Bilbao samt ligadrabbningen mot Villarreal.

Jérémy Mathieu

I veckan meddelade klubben att mittbacken åkt på ett bakslag i återhämtningsprocessen, och att fransmannen blir borta ytterligare två till tre veckor...Senare under onsdagen bekräftade klubben att fransmannen kommer att missa tre till fyra veckors spel.Skadehelvetet fortsätter... Under den katalanska supercup-matchen i tisdags tvingades den jättelika, franska mittbacken utgå med en befarad vad-skada. Under onsdagens har åtskilliga rapporter gjort gällande att mittbacken mycket väl kan komma att missa upp mot fyra veckors spel.