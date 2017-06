Hur skötte sig försvaret under den gångna säsongen?

Spelarbetyg 16/17 – Målvakter och försvarare

Redaktionen betygsätter Barçaspelarna efter säsongen 2016/2017, som resulterade i en Copa del Rey-titel. Först ut att bedömas är de defensiva pjäserna.



Ahmed Hassan, Axel Insulander, Emily Ottosson och Ruben Baron delar ut betygen.







Betygskala:



1 = underkänd

2 = godkänd

3 = bra

4 = mycket bra

5 = världsklass





Jordi Masip spelade för lite för att betygsättas.







Målvakter:





Marc-André ter Stegen



Ahmed



Med chilenaren Claudio Bravo utkonkurrerad/såld kunde Ter Stegen se framemot en säsong som förstemålvakt. Den unge tysken har blandat och gett under den gångna säsongen. Varje gång det känns som att han ska ta klivet till att bli den världsmålvakt vi vill att han ska vara, bjuder han på en mindre bra insats och det sista steget tas därmed inte. Tysken spelade 47 matcher och svarade för 17 hållna nollor. Utöver räddningar har Ter Stegen visat otrolig kvalité när det kommer till spelet med fötterna. För att nästa säsongsbetyg ska bli högre krävs det att Ter Stegen blir jämnare i sitt spel och sprider större ro till sina lagkamrater.



Betyg: 3+





Axel



Upp och ner, ner och upp. Har under säsongen blandat fantomräddningar med slarviga uppspel. Är fortfarande relativt ung, det finns potential så än ska man inte ge upp på ter Stegen, han kritade dessutom nyligen på nytt kontrakt så han blir kvar i klubben en tid framöver. Tycker ofta att han väljer håll alldeles för tidigt, två av målen mot PSG (Draxler och Cavanis) hade han kunnat rädda om han hade avvaktat och gått efter att avslutet togs. I viktiga matcher var han tyvärr oftare dålig än bra, därför blir det inte mer än 2.



Betyg: 2





Emily



Tysken har blandat och gett en del under säsongens gång och varvat strålande räddningar med riktiga juniormisstag. Han agerar ibland ganska nonchalant och allt för ofta står han som fastfrusen i marken och tittar på när en motståndares skott går i mål bakom honom. Med det sagt har han också gjort många väldigt bra matcher där han har varit helt avgörande för att Barça har avgått med segern. Ter Stegen har haft en hel del att göra den här säsongen, kanske mer än någon annan Barçamålvakt de senaste åren. Även om han har gjort några misstag har han – tillsammans med Messi – varit den spelaren som gjort de avgörande sakerna för Barcelonas del. Visst har han en del detaljer att slipa på och visst är han ibland på gränsen till för kylig, men han är ung och definitivt en målvakt värd att satsa på i det långa loppet.



Betyg: 3+





Ruben



Ter Stegen blandar och ger.



Detta kan vi konstatera efter tyskens första år som ordinarie målvakt i Barça. Å ena sidan en grym linjemålvakt med katalanska fötter, å andra sidan valpig och ojämn. Om vårens klassiker var ett argument för Ter Stegen, var förlusten mot Juventus motsatsen…



Mönchengladbach-sonen kan mycket väl komma att växa ut till en världsmålvakt, men i skrivande stund lämnar han en del i övrigt att önska. Framförallt vad gäller det ”traditionella” målvaktsspelet.



Godkänd – inte mer.



Betyg: 2





Jasper Cillessen



Ahmed



Cillessen agerade andre spade bakom Ter Stegen i ligan och CL där han endast mäktade med en match. Däremot fick Cillessen chansen som första målvakt i copan och gjorde det helt okej. Med tanke på hur lite han spelade är det svårt att ge honom ett rättvist betyg. Copan var det enda som Barcelona vann denna säsong och därför är det svårt att ge Cillessen något annat än godkänt. Det man däremot kan fråga sig är varför ledningen valde att hämta in Cillessen. Det är inte en målvakt som är tillräckligt bra för att konkurrera ut Ter Stegen, däremot är han ”för” bra att agera andra målvakt.



Betyg: 3-





Axel



Cillesen har den här säsongen totalt spelat 10 tävlingsmatcher, åtta i cupen, en i CL och en i ligan. Totalt släppte Cillesen in 11 mål på 10 matcher, alltså mer än ett mål per match - inget bländande facit. Trots det har han sett helt okej ut, det har inte handlat om några tabbar utan snarare dåligt försvarsspel. Hemmaförlusten mot Alavés, då Cillesen stod i mål, är ett exempel på två mål där det är svårt att lasta honom.



Betyg: 2+





Emily



Cillessen har gjort det riktigt bra i cupen och känns väldigt säker mellan stolparna. Han har gjort några riktigt fina räddningar och har underbara fötter för en målvakt. Känns som en mycket bra backup till Ter Stegen och kanske den bästa andremålvakt (bortsett från Ter Stegen när Bravo var nummer ett) som Barça har haft på bra länge. Utifrån den gångna säsongen att döma är Cillessen kanske egentligen för bra för att agera andrafiol, men det är ett lyxproblem för Valverde. Holländaren utstrålar säkerhet och självförtroende och trots att han har spelat sporadiskt har han alltid kunna kliva av plan med huvudet högt efter ständigt fina prestationer.



Betyg: 3+





Ruben



Lagets utpräglade Copa del Rey-målvakt. Svårbedömd i och med antalet framträdanden, men Jasper Cillessen stod likafullt för en imponerande debutsäsong i Katalonien.



Ett par, tre imponerande insatser i cupspelet, oväntat fina fötter, CdR-mästare – Cillessen gör en finfin säsong i rollen som andrekeeper.



Betyg: 3







Försvarare:





Gerard Piqué



Ahmed



Ännu en säsong visar Pique vilken världsback han är. I många matcher håller han ensam upp backlinjen och det är roligt att se vilken ledare han utvecklats till. I ett defensivt blekt Barcelona har Pique varit en av få ljusglimtar. Har ett enormt lugn och sitter fast som ett plåster på våra motståndare. Det enda minuset är egentligen att han ibland lämnar sina försvarsuppgifter och ger sig ut på offensiva räder. Detta är dock en liten parentes och hade säsongen slutat på ett bättre sätt och skadorna varit mindre, hade betyget kunnat vara högre. En ledare på och utanför planen och undertecknad hade blivit glad om Pique fick kaptensbindeln.



Betyg: 4





Axel



Såg bra ut i höstas men har inte varit som bäst när det gällt som mest. Har stundtals känts nonchalant och rent ut sagt ointresserad. Dybalas första mål mot Barcelona är ett exempel på alldeles för passivt försvarsspel. Jämför det med Chiellnis briljanta undanstyrning i samma match och man ser skillnaderna i aktivt och passivt försvarsspel. Man har höga förväntningar på Piqué, därför blir man extra besviken när han inte lever upp till sin egen kapacitet.



Betyg: 2





Emily



Piqué har varit lite svajig till och från de senaste åren, men den här säsongen har Geri skärpt till sig och lett sin backlinje med en tydlig och säker hand. Agerar allt som oftast säkert i försvarsspelet, även om det ibland har sett lite lojt ut från försvarsgeneralen. Några mindre bra ageranden har han stått för under säsongens gång, men överlag har han hållit en hög och jämn nivå. Att försvaret stundtals har läckt är knappast Piqués fel utan snarare det faktum att motståndarna har tillåtits passera mittfältet utan ett hinder. Försvaret – och då ofta mittbackarna – har ofta funnit sig själva ensamma och även om det absolut finns tillfällen då Piqué hade kunnat göra bättre ifrån sig tycker jag att han sett till hela säsongen gjorde det mycket bra.



Betyg: 4





Ruben



Att spela mittback i Barcelona är ingen lek. Ofta blir man lämnad ensam, med oceaner av yta att på egen hand stänga ned.



Ingen barnlek, alltså. Ändå lyckas Gerard Piqué med det mesta han företar sig. Kombinationen fysik, fart och finess är ovanlig, och undertecknad hävdar med bestämdhet att endast ett fingertal mittbackar i världen skulle sköta rollen lika bra som vårt twittrande fyrton.



Att Barça, rent kollektivt, inte har fungerat i år kan man knappast klandra Piqué för. Rent individuellt har han återigen skött sig fint, och förtjänar ett relativt högt betyg.



Betyg: 3+





Javier Mascherano



Ahmed



Den evigt lojale argentinaren Mascherano är en dröm för varje tränare att ha i sitt lag. Alltid laglojal och väldigt nyttig då han kan användas på flera olika positioner. Eftersom han börjar bli till åren märks det att farten inte riktigt finns där hos Mascherano. Dock verkar det som att det han tappat i förmåga har kompenserats med ännu mer kämpaglöd och hjärnvilja. Mascherano är en av få Barcelona spelare som alltid gör en 100%-ig insats oavsett om motståndet heter Granada eller Real Madrid. Han har blivit omsprungen av Umtiti i rangordningen men jag hoppas att argentinaren blir kvar då årets säsong har varit klart godkänd!



Betyg: 3





Axel



Långt ifrån hans bästa säsong men jag tycker ofta att han är nyttig för laget. Mångsidig och har kunnat fylla ut både som innermittfältare och högerback under säsongen. Lite samma symptom som Piqué under säsongen, slarvig och felplacerad. Kan återigen lyfta upp Juventusmatchen – Dybalas andra mål kommer efter att Mascherano inte hinner komma på rätt sida och hamnar bakom Dybala.



Betyg: 3-





Emily



Argentinaren har en rätt bra säsong bakom sig, även om han inte har fått spela så mycket som han har gjort tidigare. Har agerat både mittback, högerback och ett fåtal gånger även mittfältare. Gör det i stort sett alltid bra oavsett var han placeras, även om han har sett lite osäker ut ute till höger – vilket inte är så konstigt med tanke på att det är en helt ny position för honom. Sedan Pep skolade om Masche till mittback har han utvecklats mycket och även om han fortfarande brister lite i positionsspelet och ibland är lite för brysk vad gäller tacklingar och pressar i lite fel situationer är han en bra backup i mittlåset. Man vet vad man får med Mascherano och han känns fortfarande pålitlig, även om han inte bör vara förstavalet bakom Piqué och Umtiti i mittlåset nästa säsong – den platsen bör gå till Marlon.



Betyg: 3





Ruben



Den lilla chefen är sig lik.



Med sin mångsidighet och hårdföra spelstil spelar Mascherano alltjämt en viktig roll i Barcelona, och levererar tillbörligt även denna säsong. Aningen som mittback, eller som i pivote i Busquets frånvaro.



Inte heller har bristerna försvunnit. Tekniken, kvickheten och stötbrytningarna till trots lämnar han, föga överraskande, en del i övrigt att önska vad gäller det kollektiva, traditionella försvarsspelet.



Frågan Valverde behöver ställa sig själv är huruvida Umtiti har sprungit förbi Mascherano, och var på plan ”El Jefecito” egentligen bör husera.



Betyg: 3





Jordi Alba



Ahmed



Vår speedster på vänsterkanten gör i hans mått mätt en blek säsong. Alba är väldigt duktig på att fylla på offensivt men han har den här säsongen stundtals haft det riktigt tufft defensivt. Under hela hans Barcelona karriär har formkurvan pekat spikrakt uppåt men i år känns det som att Alba tog ett steg tillbaka i sin utveckling. Han har varit skadad en del och det kan givetvis ha lämnat sina spår. Spanjoren får godkänt precis på håret av mig. Jag hoppas att vi till nästa säsong kan få se en Alba som äger sin kant såväl offensivt som defensivt.



Betyg: 3-





Axel



Trots att han under en kort period faktiskt petades spelade han näst flest matcher av alla försvarare (Sergi Roberto spelade flest). Inte hans bästa säsong men tycker ändå att han tillför så pass mycket offensivt att han alltid ger något extra till laget. Har bara gjort ett mål den här säsongen men hans offensivlusta ger Messi alternativ och skapar ytor för andra spelare. Viktig för Barcelona.



Betyg: 3





Emily



Alba hade en halvdan säsong i fjol och den här säsongen har inte varit mycket bättre för katalanen. I och med Luchos experimenterande med olika uppställningar har Alba inte haft en gjuten plats i startelvan, även om han har spelat en hel del. Vänsterbacken har dock sett irriterad ut på plan och har inte kommit upp i sin vanliga standard. Offensivt samarbetar han bra med Neymar, men defensivt har det sett rätt svajigt ut. Att han har svårt att kontrollera sitt humör stärker inte hans aktier precis. Han kan definitivt bättre.



Betyg: 2





Ruben



Efter en säsong präglad av muskelskador och petningar kan man inte annat än ifrågasätta Jordi Alba. Är alltjämt vindsnabb och löpvillig, men har under säsongens lopp hamnat litegrann i periferin – dels på grund av de nämnda skadeproblemen, dels på grund av osämja med Enrique.



Med det sagt både tror och hoppas jag att Alba blir kvitt sina skadeproblem, och kommer tillbaka starkt nästa säsong. Ännu finns det spring i duracellkaninen Jordi Alba.



Betyg: 2





Lucas Digne



Ahmed



Fransosen värvades till Barcelona inför denna säsong för att konkurrera med Jordi Alba. Efter en hyfsad start på säsongen har det egentligen bara blivit sämre och sämre. Digne är en helt okej ersättare i ”mindre” matcher men jag tycker inte att han visat Barca klass i år. Han har varit osäker i positionsspelet och inte lyckats färga offensivt. Fransmannen har inte gjort en godkänd säsong och bör bli bättre om det ska bli fler år i Barcelona.



Betyg: 2





Axel



I mina ögon en sämre version av Jordi Alba. Inte nödvändigtvis någon dålig debutsäsong av Digne men inte heller världsklass. Har gjort det helt okej när han har fått chansen men är fortfarande nummer två på vänsterbackspositionen. 17 matcher totalt, varav 14 från start, mestadels i matcher mot sämre motstånd och i cupen.



Betyg: 2





Emily



Digne har inte fått särskilt mycket speltid och när han väl har spelat har han inte gjort något större väsen av sig. Har vissa brister i defensiven och verkar inte heller trivas jättebra med att ta klivet upp. Han har varit helt okej när han har fått spela och har inte direkt gjort bort sig, men det känns inte som om fransmannen är – eller kan bli – något annat än en backup på vänsterkanten. En godkänd första säsong, men inte mer än så.



Betyg: 2





Ruben



Redan på förhand var många tveksamma till köpet av Lucas Digne, och med facit i hand är man knappast klokare.



Fransmannen är såväl hyfsat snabb som någorlunda offensivt duglig, men gör inte på något vis Barça till ett bättre fotbollslag. På sin höjd en truppspelare, med andra ord.



Vilket har återspeglats under säsongen. Speltiden har varit knapp, och avtrycken små. 3-backslinjen och/eller Jordi Alba har, med all rätt, gått före. Väl på plan har han dock inte gjort bort sig, och förtjänar därför – om än med nöd och näppe – godkänt.



Betyg: 2-







Sergi Roberto



Ahmed



Det är svårt att inte bli sentimental när man betygsätter Sergi Robertos säsong. En egen produkt som tagit den långa vägen genom alla ungdomslag för att sedan spela regelbundet för A-laget. Han gjorde 6-1 målet mot PSG och hela förarbetet till Messi’s 3-2 mål i klassikern. Med de känslorna färskt i minnet hade jag kunnat ge en 5:a men sett över hela säsongen är det svårt att motivera det betyget. I hans nya position som högerback har Roberto blandat och gett. Kombinationsspelet med Messi går inte att klaga på men det defensiva lämnar en hel del att önska speciellt mot de större lagen. Han är en otrolig bollbegåvning och stora delar av hans styrkor förloras när han spelar som ytterback. Däremot gör han det bra utifrån förutsättningarna och det är en spelare vi bör värna om. Till nästa säsong vill jag att han flyttas upp på mittfältet och att högerbacksplatsen lämnas till någon annan.



Betyg: 3+





Axel



Ett av säsongens utropstecken i backlinjen, enligt mig. Håller fortfarande Dani Alves betydligt högre, det var dumt att sälja honom, men Sergi har gjort det bra, speciellt med tanke på att han från början är innermittfältare. Han spelar ofta med passion och det känns som att hans hjärta för klubben genomsyras i allt han gör (målet mot PSG och förspelet till Messis andra mål på Bernabeu är väldigt signifikativt för det jag menar). Spelat flest matcher av alla försvarare den här säsongen.



Betyg: 4





Emily



Sergi förtjänar egentligen en femma bara för det där fantastiska målet mot PSG. Har fått den tuffa uppgiften att ta över efter Dani Alves och även om han inte glänst fullt lika mycket den här säsongen som i fjol kan man alltid lita på att canteranon gör allt han kan för laget. Han har sina brister i defensiven, vilket inte är så konstigt eftersom han i grunden är mittfältare och ständigt får spela på ”fel” position. Det har blivit några individuella misstag för katalanen, men allt som oftast gör han dock stabila insatser, både offensivt och defensivt. Har som sagt haft lite problem i defensiven till och från, men när han får lite yta på sin kant offensivt har han ett oerhört härligt driv. Borde få en ärlig chans på mittfältet nästa säsong.



Betyg: 3+





Ruben



Bra, men inte tillräckligt bra.



Ungefär så skulle jag vilja sammanfatta Sergi Roberto och hans säsong, Precis som i fjol har han gång efter annan visat upp en imponerande genombrottsförmåga, och i händelse av en böljande matchbild är Reus-sonen rätt man för jobbet. Detta gjorde sig tydligt inte minst i vårens El Clásico.



Med det sagt gör klubben rätt i att leta efter högerbacksalternativ. Robertos många fina egenskaper till trots saknar han tekniken för att nysta upp låga försvar/lire sig ur en hög, intensiv motståndarpress.



Kort sagt spelar det ingen roll hur många mirakelvändningar han fullbordar – Sergi Roberto blir aldrig någon Dani Alves…



Betyg: 3





Aleix Vidal



Ahmed



En märklig säsong för Aleix som började säsongen i Luchos frysbox. Han fick dock chansen tätt inpå årsskiftet och som han tog den(!). Tråkigt för hela laget att han blev skadad när han spelat in sig i laget. Eftersom han bara han med 12 matcher under säsongen kan jag inte ge honom godkänt. Kan han bygga vidare på den form som han visade under den tid han spelade in sig i startelvan kan nästa säsong bli rolig för katalanens del. 2 mål och 5 assist på 12 matcher är dock väldigt bra men med tanke på den lilla betydelse den hade för säsongen i helhet landar jag i betyget precis under godkänt.



Betyg: 2+





Axel



Fick tyvärr säsongen förstörd av en rejäl ledbandsskada i foten. Hann med att spela sju matcher och var faktiskt riktigt bra stundtals. Mäktade med två mål på sina sju matcher, fler än vad både Jordi Alba och Sergi Roberto gjorde på hela säsongen.



Betyg: 3





Emily



Det är svårt att sätta betyg på katalanen, som under första halvan av säsongen var helt utfryst av Lucho och inte fick någon speltid alls. När han väl fick spela gjorde han det bra och efter ett par matcher såg det till och med riktigt bra ut på högerkanten. Defensivt hade han lite problem ibland, men det är inget som han inte kan träna upp. När Aleix väl hade blivit varm i kläderna och började se bekväm ut på sin kant åkte han tyvärr på en allvarlig skada och missade resten av säsongen. Hade han fått vara skadefri hade han nog kunnat ge Sergi Roberto en hård match om högerbacksplatsen och förhoppningsvis får han en chans att visa vad han går för på riktigt nästa säsong. Under veckorna efter årsskiftet när han fick spela mer regelbundet, innan han skadade sig, såg han faktiskt riktigt bra ut.



Betyg: 3





Ruben



Efter fjolårets missräkning till säsong var det nu som Aleix Vidal skulle ta för sig, och på allvar slå sig in i Barcelona.



Och visst – ungefär halvvägs in i säsongen såg genombrottet ut att komma. Under loppet av ett par månader gick Vidal från klarhet till klarhet, och fick till och med stänka dit ett par bollar. Plötsligt kunde man räkna med högerspringaren som en verklig tillgång, vilket man naturligtvis unnade honom.



Sedan kom fotledsskadan, och vips – så var säsongen i spillror.



Sjukt tråkig, såklart. Mini-sagan Aleix Vidal förtjänade ett bättre slut. Med det sagt förtjänar han ett godkänt betyg. Dels för sitt tålamod och kämpaglöd, dels för den ovan nämnda formtoppen.



Betyg: 2





Samuel Umtiti



Ahmed



Vilken debutsäsong av vår nya fransman! Jag minns att jag i EM följde honom med extra spänning och förväntningarna från min sida var skyhöga efter det EM-slutspelet. Umtiti konkurrerade ganska tidigt ut Mascherano ur startelvan och var tillsammans med Pique den som höll upp försvarsspelet. Umtiti är ett perfekt exempel på den moderna försvararen. Han är stark, snabb, positionssäker och har en bra passnings fot. Han mattades av lite mot slutet av säsongen men det är i min mening snarare ett oerfarenhetstecken än något annat. Det finns en anledning till att Barcelona förlorade väldigt få matcher med honom på plan. För mig visade Umtiti att han kommer vara en viktig del i vår backlinje många år framöver.



Betyg: 4





Axel



Riktigt fin debutsäsong av fransmannen. Det är inte lätt att kliva rakt in i Barcas mittlås och prestera från minut ett, men Umtiti har varit bra redan från start. Inte briljant rakt igenom men överlag har han känts stabil och väldigt rejäl i sitt försvarsspel. Det är främst i det offensiva spelet som det finns utrymme för förbättring, fler träffsäkra bollar direkt upp på Messi och Neymar kan ge ytterligare en dimension i Barcas spel och framför allt förbättra kontringsspelet.



Betyg: 3+





Emily



En mycket imponerande debutsäsong från unge Umtiti, som nästan direkt befäste en plats i startelvan. Trots sin unga ålder har fransmannen spelat med en oerhörd mognad. Han är lugn med bollen vid fötterna, pressar mycket bra (om än ibland lite väl högt upp i fel situationer), är väldigt brytsäker och har känts som en mur framför eget mål. Visst, det har blivit något misstag då och då, särskilt nu under säsongsavslutningen, men överlag har Umtiti varit Barcelonas bästa försvarare den här säsongen. Ofta rätt placerad och läser spelet bra. Tycks spela hela utan nerver och verkar aldrig känna press, har en fin passningsfot och känns trots sin ålder både trygg och rutinerad i försvarslinjen. Lätt Barças bästa värvning på länge. Det känns som om han kan bli hur bra som helst.



Betyg: 4





Ruben



Säsongens nyförvärv.



Med sin fysik och eminenta uppspelsfot har ”Big Sam” på kort tidt växt ut till en viktig kugge i Barças försvar. Länge såg det ut som att Barça inte kunde förlora med Umtiti i mittlåset – gång efter annan bromsade fransmannen upp omställningar med sin snabbhet, och tog för sig i speluppbyggnaden. Därefter mattades säsongen av, och bland andra Umtiti föll offer för lagets kollektiva oförmåga…



Eventuellt behöver Umtiti en mer taktisk utpräglad mittback bredvid sig, men att Big Sam har en framtid i Katalonien råder det inga somhelst tvivel om.



Betyg: 4





Jérémy Mathieu



Ahmed



Efter en helt okej fjolårssäsong gör Mathieu en direkt underkänd säsong enligt mig. Har tappat lite av den snabbhet som kännetecknade honom och utvecklats till en säkerhetsrisk. Fransmannen spelade väldigt lite och när han väl spelade gjorde han inget större avtryck. Jag har alltid tyckt att fransmannen varit underskattad men i år fick hans belackare rätt. Mathieu bör ha gjort sin sista säsong i Barcelona.



Betyg: 1





Axel



Tyvärr ingen lyckad säsong för fransmannen. Personligen har jag alltid tyckt att Mathieu fått oförtjänt mycket skit, men i år har han inte direkt rosat marknaden. Totalt gjort 15 matcher under säsongen och startade i förlusterna mot Alavés, Celta Vigo och Málaga. Har dessutom gjort lika många mål framåt som i eget mål (ett av varje). Har givetvis gjort fina insatser också, höll totalt sju nollor på 15 matcher, men säsongen får ändå betecknas som undermålig. Utbytt i halvtid mot Málaga och Juventus. Ryktas bort i sommar.



Betyg: 1





Emily



Nej, det här har inte varit fransmannens säsong. Mathieu har varit ojämn ända sedan han anslöt till Katalonien, men i år har han nog gjort sin jämnaste – och sämsta – säsong nånsin. Nån bra match har fransosen fått till, men överlag har han varit en säkerhetsrisk så fort han har spelat och varje gång han har haft bollen har hjärtat åkt upp i halsgropen. Mathieu må vara snabb och rätt bra på huvudet tack vare sin längd, men hans positionsspel, beslutstagande och fotbollshjärna lämnar mycket att önska. Har fått utstå en hel del obefogad kritik sedan han anslöt till Katalonien, men den här säsongen har han tyvärr levt upp till varje kritiskt ord som yttrats om honom.



Betyg: 1





Ruben



Slutstation.



Efter tre år av blandad kompott har Jérémy Mathieu – av allt att döma – gjort sitt i Barcelona. Speltiden har varit knapp, och väl på plan har det franska fyrtornet knappast imponerat. Är alltjämt snabb – och därför användbar i det defensiva omställningsspelet – men saknar de mest grundläggande, taktiska bitarna.



Det sistnämnda blev plågsamt uppenbart på Juventus Stadium. Mathieu fick chansen från start, och visade upp sig från sin absolut sämsta sida. Där och då grävde fransmannen sin egna Barça-grav…



Betyg: 1









Vad tycker du om betygen? Håller du med redaktionen? Diskutera och sätt gärna egna betyg i kommentarsfältet nedan.

2017-06-05 09:00:00

