Spelarbetyg 16/17 – Mittfältare och anfallare

Redaktionen betygsätter Barçaspelarna efter säsongen 2016/2017, som resulterade i en Copa del Rey-titel. Defensiven dissekerades i går och nu är det dags att bedöma de mer offensiva krafterna i laget. Även Luis Enriques insats betygsätts.



Ahmed Hassan, Axel Insulander, Emily Ottosson och Ruben Baron delar ut betygen.







Betygskala:



1 = underkänd

2 = godkänd

3 = bra

4 = mycket bra

5 = världsklass







Mittfältare:





Ivan Rakitic



Ahmed



Efter två riktigt bra säsonger i Barcelona tröjan fick vår käre kroat ett tuffare tredje år. Rakitic var en del av det obefintliga mittfältsspel som Barcelona stundtals visade upp. Kroaten bidrar fortfarande med en hel del i defensiven och han är bland våra mest lojala mittfältare däremot märktes det tydligt den här säsongen att ”Barca dna:t” saknas hos honom. Det blev lite mindre speltid i år framförallt under början av säsongen men jag tycker att kroaten sakta men säkert jobbade sig in i säsongen. 7 mål och 6 assist mäktade han med i år och det höjer givetvis betyget en aning då han var poängbäst av alla mittfältare. Klart godkänd men jag förväntar mig mer av vår kroat.



Betyg: 3





Axel



Den 29-årige kroaten började säsongen svagt men har blivit bättre och bättre för var match som gått. I höstas var han både bänkad och på läktaren och rykten florerade om att han skulle lämna för Man City (som då också kändes ganska troliga). Han slutade istället säsongen med att ha gjort fjärde flest mål av alla i ligan (gissa vilka tre som kom före) och med ett fantastiskt mål mot Real Madrid som etsat sig fast på minnet. Hans höst drar ner hans säsong från en fyra till en trea.



Betyg: 3





Emily



Rakitic har varit en oerhört nyttig spelare i Luis Enriques lag då han rör sig över stora ytor och tar defensivt ansvar, vilket låter MSN-trion ha sina fria roller på topp. När Barça spelar med trebackslinje är Rakitic extra viktig med sin löpvillighet och defensiva kvaliteter, vilket är till hjälp för försvaret. Han har även en fin mål- och assistskörd den här säsongen, vilket höjer hans betyg. Hyfsat passningssäker, ett bra skott och en av få offensiva spelare som faktiskt vinner närkamper. Inledde säsongen ganska svagt och kändes stundtals lite lost i Luchos 3-4-3-system, men spelade upp sig allt eftersom säsongen gick. Är inte den där kvicka, tekniska spelaren man gärna vill se på Barçamittfältet. Han har dock ganska fina fötter och är rätt ofta inblandad i anfallen som slutar i mål, även om han inte är den som alltid slår den avgörande passningen. En bra säsong från kroaten, på gränsen till mycket bra under våren.



Betyg: 3





Ruben



Kunde jag, så skulle jag dela ut två betyg till Ivan Rakitic. Ett för säsongens första hälft, ett annat för säsongen från och med kontraktsförlängningen i mars.



Under säsongsupptakten var Rakitic i allra högsta grad delaktigt i Barças kollektiva mittfältshaveri, och undertecknad funderade flera gånger om på huruvida kroaten var på väg att dala.



Kontraktsförlängningen – som något förvånande sträcker sig ända till 2021 – kom därför som något av en överraskning. 29 år och en sviktande formkurva rimmar knappast med en kontraktsförlängning och utköpsklausul på 125 miljoner euro.



Tji fick jag! Effekten var omedelbar, och plötsligt såg Rakitic lika dynamisk ut som för två säsonger sedan. Fungerar alltjämt bäst med två utpräglade boll-spelare bredvid sig, men visade under säsongens sista tredjedel upp fin form.



Allt som allt – väl godkänt.



Betyg: 2+





Sergio Busquets



Ahmed



Det är knepigt att betygsätta Busquets den här säsongen då han är den spelare i laget som är allra mest beroende av sina medspelare. Katalanen har blandat strålande insatser med usla. Då Barcelonas mittfältsspel under stora delar av förra säsongen var uselt blev Busquets lämnad ensam med hav av ytor framför sig vid ett flertal tillfällen. Det gjorde att vi inte alltid fick se det spelgeni som vi har blivit så vana vid. Det märks dock när Busquets saknas i elvan då Barcelona inte har någon som är lika skicklig på att agera spindel i nätet. Busquets är alltid ett passningsalternativ, han är trygg med boll och han bidrar i såväl offensiv som defensiv. I min mening gör Busquets en rätt bra säsong tyvärr sänker det kollektiva mittfältsspelet betyget en aning.



Betyg: 3+





Axel



Ett tufft år för Barcas mittfält innebär ett tufft år för Sergio B. Svag höst men har i vissa matcher varit briljant. Han är alltjämt kanske världens bästa kombination av sopgubbe och spelfördelare, problemet är att han under säsongen inte lyckats bibehålla samma höga nivå under en längre period. I 6-1-matchen mot PSG var han outstanding och lyckades stå precis exakt rätt precis exakt hela tiden. Tyvärr har vi sett för lite av det och mittfältet har varit sårbart under säsongen.



VI får hoppas att Valverde återigen skapar ett mittfält som totalt kontrollerar matchbilden och Sergio bör definitivt fortfarande ha en plats där. Svävar mellan två och tre men landar på två.



Betyg: 2





Emily



Busi är kanske den spelare som, tillsammans med Iniesta, blivit lidande mest i Luchos spelfilosofi. Det är svårt att bedöma hans insats eftersom han ofta är lämnad helt ensam på mitten med sina medspelare allt för långt ifrån sig. Sedan Lucho tog över har Busquets blivit otroligt lidande och det har avspeglats i hans prestationer. De senaste säsongerna har det knappt gått att känna igen pivoten, men den här säsongen har han varit betydligt bättre. Alltid lugn och trygg med bollen, spelar i princip alltid enkelt och på ett tillslag, vet vad som ska hända innan det händer och fullkomligt äger ytan mellan försvar och mittfält. Visst slarvar han lite ibland och då och då är han lite väl arrogant, vilket har straffat sig. Sett över hela säsongen tycker jag dock att Busi har gjort det mycket bra och han är definitivt en av Barças viktigaste spelare.



Betyg: 4-





Ruben



Kan man höja Sergio Busquets till skyarna, och samtidigt såga Barcelonas mittfält vid fotknölarna?



Ja, det kan man faktiskt. Problemet har nämligen varit dynamiken på mittfältet – det vill säga valet av spelare framför Busquets. Med exempelvis Gomes och Rakitic (en konstellation Enrique använde flitigt under säsongsupptakten) blir mittfältet på tok för kantigt, och Busquets inte sällan ensam och utblottad.



Med rätt spelare omkring sig är Busquets alltjämt världens bästa pivote. Fullständigt magisk att titta på. Sulfintar mer än någonsin, och nystar lekande enkelt upp de tightaste av situationer. Ett unikum, kort sagt.



Betyg: 3+





Denis Suárez



Ahmed



Vår unge spanjor började säsongen bra och fick en hel del speltid i form av inhopp och starter. Det kändes verkligen i början av säsongen som att vi fick in någon som skulle bosätta sig i startelvan på sikt. Tyvärr för både Barcelona och Denis Suarez del mattades han av ganska snabbt. Tekniken och bollrullandet finns i hans DNA men beslutsfattandet och spelsinnet är inte på Barca nivå ännu. Katalanen hann under säsongen med att göra 3 mål och 5 assist och det gör att han blir godkänd med lite marginal.



Betyg: 2+





Axel



Kom aldrig riktigt in i säsongen. Det fanns en period i början av året, i januari och februari, då det var många matcher på kort tid och vissa spelare behövde vilas samtidigt som andra då fick chansen. Då tog Denis för sig rejält, visade upp hela sitt register (främst kvicka fötter och modiga djupledslöpningar) och spelade sin absolut bästa fotboll i Barcatröjan. Tyvärr lyfte det aldrig riktigt därifrån utan han fick fortsatt stå i skuggan av resten av mittfältet och återgick till inhopp präglade av intetsägande insatser. Denis Suárez är ingen dålig fotbollsspelare, men han är tyvärr ingen som på allvar kan slåss med en Iniesta, Busquets eller för den delen Rakitic i högform.



Betyg: 2





Emily



Nja, det blev ingen vidare debutsäsong för Denis. Spelar lite valpigt och utan pondus. Direkt dålig på att försvara. Han har dock glimrat till och visat sin potential i det offensiva spelet då och då. Spanjoren verkar inte ha vågat ta för sig ordentligt och kanske känner han pressen, både av att spela i Barcelona och av att inte våga ta plats bland alla stjärnor i laget. Överlag har han inte bidragit med så mycket varken offensivt eller defensivt och tycks inte riktigt ha kommit in i laget och hittat någon tydlig roll på plan, vilket kanske inte är så konstigt eftersom han inte har fått spela regelbundet. Han har dock potential och med regelbunden speltid tror jag att Denis kan bli något stort. En godkänd debut, trots allt.



Betyg: 2





Ruben



En av säsongens besvikelser.



Låt vara att chanserna har varit få, men Denis Suárez har inte fått ut mycket av sitt spel. Något överraskande har han inte kommit till rätta på mitten, och blott vid enstaka tillfällen har Denis visat prov på den teknik och kreativitet han bevilsligen besitter.



Med det sagt har han framtiden för sig, och kan mycket väl komma att slå sig in i laget under Valverde. Det hoppas jag, i alla fall.



Betyg: 2-





Arda Turan



Ahmed



Jag tycker synd om Arda Turan som har hamnat i en väldigt jobbig situation. Turken bidrar oftast med poäng när han spelar men då han trivs bäst på vänsterkanten blir konkurrenssituationen med Neymar alldeles för svår. Han visade under säsongen på prov på väldigt fin teknik och det märks att samspelet med Messi och Suarez ha blivit mycket bättre. När Arda spelar på vänsterkanten gör han det bra däremot gillar jag inte när vi har honom på mitten då jag tycker att Arda är alldeles för boll kär. 13 mål och 7 assist är bra med tanke på den mängd matcher han spelat. Hade Arda varit en startspelare och lyckats hålla samma målsnitt hade betyget varit högre.



Betyg: 3





Axel



Märklig säsong för Arda. Har fått på tok för lite speltid enligt undertecknad. Han gör det ofta bra när han väl får chansen och det finns ett skäl till att han var en ohotad startspelare i Atletico Madrid. Han är inte lika bra som någon av MSN och ska givetvis inte starta framför dem, men att starta Arda i någon form av 10-roll (vilket han fick testa, men inte tillräckligt många gånger) när någon ordinarie mittfältare är skadad känns oerhört mycket mer spännande än att Andre Gomes joggar omkring och slår felpassningar.



Slutade till sist på elva mål i alla tävlingar, fjärde bäst av alla Barca-spelare (återigen – gissa vilka tre som kom före). Blir godkänt för Arda med ett plus för bra mål per match-ratio.



Betyg: 2+





Emily



Arda har inte fått spela så mycket och när han väl har spelat har det inte gjort något direkt avtryck. Förutom den korta period då han ersatte Neymar och gjorde det riktigt bra – så bra att jag gärna hade sett honom peta brassen. I övrigt har han stått för några fina insatser, men överlag han har sett medelmåttig ut. Arda är inte spelartypen Barça behöver på mittfältet och bidrar tyvärr inte med mycket. Som ytter funkar han väl, vilket han visade när han ersatte Neymar, men får jag bestämma är det dags att casha in på Arda den här sommaren. En godkänd säsong, men inte mer än så. Plusset får han för att han trots allt gjorde några riktigt fina matcher på vänsterkanten.



Betyg: 2+





Ruben



Efter en ljummen debutsäsong var det upp till bevis för Arda Turan, och inledningsvis såg säsongen ut att bli hans. I OS-lediga Neymars frånvaro tog Turan plats till vänster i anfallet, vilket skulle visa sig lyckosamt. Under loppet av de följande 3-4 veckor glänste turken, och stod för ett gäng mål och assist. En minst sagt lovande inledning, alltså.



Som dessvärre kom att ebba ut i ett stort ingenting. I takt med att säsongen avlöpte blev speltiden mindre, och under säsongens sista tredjedel har han knappt synts till. Märkligt, med tanke på exempelvis André Gomes ständigt sviktande form…



Betyg: 2+





Andrés Iniesta



Ahmed



Vår kapten är lagets bäste mittfältare när han är i form. Hans bolltouch och spelsinne är av absolut världsklass och när Iniesta spelar är det en fröjd att titta. Dessvärre för vår kapten tar åldern ut sin rätt och skadorna har varit både många och ibland relativt långa. Det har gjort att vi sett en lite blekare Iniesta än tidigare säsonger. När säsongen rann mot sitt slutskede klev dock Iniesta fram och visade vilken klass han besitter. Iniesta flyter igenom försvar och ser passningar som ingen annan ser. Iniesta var under säsongsavslutningen vår bästa mittfältare och det höjer hans slutbetyg.



Betyg: 3+





Axel



Ingen bra säsong av spelgeniet. Mittfältet har inte varit lyckat i år och Iniesta har kanske varit blekare än någonsin (pun intended). Defensivt har givetvis aldrig varit Iniestas starka sida men i år har han inte heller sett så där magiskt bra ut offensivt som han kan göra. Han har naturligtvis haft sina matcher där han glänst, men tyvärr känns det KANSKE som att han börjar bli lite till åren. Vill trycka ordentligt på ordet kanske eftersom det känns som en kollektivt misslyckad säsong mer än individuellt, jag tror många Barca-spelare har mer att ge och jag tror att Iniesta är en av dem.



Endast ett mål och fem assist på 37 matcher är inte tillräckligt bra. Hans stunder av briljans i vissa matcher gör honom godkänd.



Betyg: 2





Emily



Jag älskar Iniesta, men det måste sägas: han har inte varit sig själv den här säsongen. Precis som i fallet med Busquets har Don Andrés blivit lidande av Luis Enriques spelidé, där mittfältet knappt existerat. Iniesta har gjort så gott han har kunnat utifrån förutsättningarna han har haft, men utan mittfältsspel och utan en ordentlig lekkamrat på mittfältet har han haft svårt att dominera så som vi är vana vid. Åldern kanske spelar roll den också, men framför allt tror jag Iniestas prestationer beror på Luchos spelidé. Andrés har inte alls kommit till sin rätt den här säsongen och inte varit lika avgörande som tidigare. Skador har förstås bidragit till att han inte har nått sin normalt enormt höga standard och förhoppningsvis är han tillbaka på topp nästa säsong. Det här har tyvärr varit en säsong som med Iniestamått mätt har varit okej, men inte mer än så.



Betyg: 3-





Ruben



Efter en säsong kantad av skador och (med Iniesta-mått mätt) bleka insatser kan man inte annat än ställa frågan: Har Andrés Iniesta nått vägs ände?



Att vår kapten har förlorat genombrottskraft råder det inga tvivel om, men undertecknad hävdar ändå att Iniesta har mycket kvar att ge. Den smått magiska bolltryggheten har inte försvunnit, och med tanke på den rådande mittfältsbristen är Iniestas närvaro alltjämt ovärderlig.



Något högre betyg är det naturligtvis inte tal om, men även denna säsong har Don Andrés bjudit på magi. Låt vara i mindre mängder.



Betyg: 2+





Rafinha



Ahmed



Rafinha började säsongen på ett mycket fint sätt och gjorde i början av säsongen ett flertal mål och assist. Tyvärr för brassen ådrog han återigen på sig skador som förstörde säsongen. Han missade stora delar av säsongen och hann bara med att starta 18 matcher. Trots skadorna gjorde Rafinha 7 mål och 5 assist och därför får han lite mer en godkänt. Brassen måste dock spela fler matcher för att på allvar kunna konkurrera om en startplats i Barcelona.



Betyg: 2+





Axel



Man bara sitter och väntar på att Rafinha ska få den där säsongen då han verkligen slår sig in i elvan och leker fram mål via trianglar och väggspel med MSN. Tyvärr känns det som att det aldrig riktigt kommer hända, skadorna är där och gör sig påminda mer ofta än sällan och dessutom tror jag dessvärre att Rafinha inte är tillräckligt bra, helt enkelt. Om man ser på de bästa offensiva mittfältarna i världsfotbollen, som Hazard och Coutinho, så finns det där en acceleration och en genombrottsförmåga som Rafinha saknar. Han har ögonen och hjärnan, men saknar kraften för att verkligen bli Barca-bra.



Rafinha hade dock stunder under säsongen då han verkligen gjorde fullgoda insatser och det är verkligen tråkigt att han är så pass skadebenägen. Spelade 16 matcher från start och gjorde 7 mål – helt okej. Får godkänt med plus i kanten.



Betyg: 2+





Emily



En svårbedömd säsong för brassespanjoren, som dragits med en del skador. När han fått spela gör han det oftast bra och är en av få mittfältare i Barça som faktiskt kan hålla i bollen och göra sin gubbe. Tyvärr blir det ibland lite för mycket kladd på bollen, vilket gör att han tappar en del bollar som har lett till omställningar för motståndarna. Rafinha har en härlig teknik, en härlig speluppfattning och ett härligt driv och med regelbunden speltid skulle han nog kunna utvecklas till något riktigt bra i Katalonien. Problemet är att han är så skadebenägen. Har dock gjort det bra när han har varit hel och skulle kanske på sikt kunna vara en fullgod ersättare till Iniesta (i den mån någon nu kan vara det). Det krävs dock att han håller sig skadefri och fortsätter att utvecklas, annars lär han inte bli mer än en inhoppare i Barcelona.



Betyg: 3





Ruben



Oturen fortsätter att drabba Rafinha.



Återigen resulterade säsongen i en korsbandsskada, och återigen tvingas den flinkfotade spansk-brassen till månader och månader av rehabilitering. Tråkigt, minst sagt.



Särskilt med tanke på den form han visade upp. Länge såg Rafinha ut att gå en finfin säsong till mötes, och vore det inte för skadan skulle vi med all säkerhet betrakta denna säsong som något av ett genombrott. Framförallt i 3-4-3-uppställningen kom Rafinha till sin rätt, till höger på mittfältet.



Hann dessutom med att stänka in sex mål i ligan. Godkänt, med råge!



Betyg: 3





André Gomes



Ahmed



Jag hade stora förväntningar på portugisen när han värvades inför denna säsong. Portugisen hade imponerat på mig när han var i Valencia och jag trodde att han skulle kliva in på Barcelonas mittfält och ta en startplats direkt. Dessvärre infriade Andre Gomes inte förväntningarna och portugisen såg stundtals klumpig ut. Andre Gomes har under säsongen haft svårt att hitta sin roll i detta Barca. Han har sett slö och dålig ut i flera matcher. Till portugisens försvar kan man addera att hela mittfältet hade det jobbigt under säsongen men värvas man för stora pengar ska prestationen vara mycket bättre. Han klarar sig med godkänt då avslutningen av säsongen var något starkare än början. Jag hoppas att vi under nästa säsong kan se en bättre version av Andre Gomes.



Betyg: 2





Axel



Misslyckad debutsäsong för Gomes. Det är lätt att bli för hård, jag ska inte såga honom vid fotknölarna, men han känns inte bra nog för att bidra och hota om en startplats. Portugisen spelade upp sig en del under säsongen och i cupfinalen mot Alavés kom han in som högerback och var faktiskt riktigt bra.



Tyvärr har han i allt för många matcher varit för långsam, för oföretagsam och för slarvig. Man kanske ska ge honom en säsong till för att verkligen komma in i det och för att verkligen ge honom en chans, men jag tror beklagligt nog inte att han kommer bli en Barca-legend.



Betyg: 1





Emily



Det är svårt att godkänna André Gomes debutsäsong, men det är lika svårt att underkänna honom. Han har stått för några i det närmsta katastrofala insatser under säsongens gång, men under våren ryckte han upp sig en hel del och det gör ändå att han kommer undan med ett godkänt betyg, om än på håret. Han har inte visat prov på några som helst spetsegenskaper och i det mesta han har tagit sig för har han sett vilsen och tafatt ut. Helt oförståelig värvning, särskilt för den sanslösa summa Barça betalade för honom. Av det han visat upp den här säsongen hör han inte hemma i Katalonien och även om han såg något bättre ut på vårkanten när självförtroendet så smått började hitta tillbaka ställer jag mig frågande till vad han kan tillföra Barcelona, ens som truppspelare. Hårda ord – jag vet – och de rimmar kanske inte med det på håret godkända betyg han får av mig, men jag blir lite blödig när fansen buar ut en egen spelare, som i Gomes fall. Så gör man bara inte, oavsett hur dåligt spelaren i fråga presterar. Portugisen kan bättre, det vet vi sen hans tid i Valencia, men är det nog för att spela i Barcelona? Nja.



Betyg: 2-





Ruben



Säsongens stora flopp.



Portugisen har inte på något sätt levt upp till prislappen, och såhär efter en säsong framstår André Gomes som ett rejält felköp. Emellanåt har hans blotta närvaro skapat kaos på mittfältet, och gjort det nära på omöjligt för katalanerna att spela sitt spel. Inte heller kommer hans kraftfulla genombrottsförmåga till användning i ett lag som Barça…



Malplacerad, misslyckad – underkänd.



Betyg: 1





Anfallare:



Luis Suárez



Ahmed



Uruguayanen hade sin hittills sämsta säsong i Barcelona. Även om Suarez mäktade med smått osannolika 37 mål och 20 assist på 51 matcher tycker jag att han har gått ner sig jämfört med tidigare säsonger. Han springer fortfarande otroligt mycket och är en väldigt jobbig forward att möta för försvararna. Däremot har avslutsmomentet blivit sämre än tidigare säsonger. Suarez är kanske bäst i världen på att komma till frilägen men han missar otroligt mycket för att vara den världsklass anfallare han är. Missarna och att han i år inte var avgörande i de stora matcherna gör att betyget inte blir högre än 3+.



Betyg: 3+





Axel



En briljant säsong av uruguayanen – i ligan. I Champions League däremot, lossnade det aldrig riktigt för Suárez. Mål i massor, precis som man kan vänta sig, men främst i de inhemska tävlingarna. Suárez ÄR fantastisk och han ÄR en pålitlig målskytt, trots det känns det som att han missar relativt mycket målchanser.

Med ännu lite mer skärpa i avsluten, i år framför allt i Champions League (tänker exempelvis på friläget i Turin när han vänder bort sin back och skjuter strax utanför), så är det fem plus utan tvekan. 41 mål och 15 assist på 52 matcher är ett sanslöst facit men han landar på 4 med ett plus.



Betyg: 4+





Emily



Luisito må ha gjort en del viktiga mål och stått för flera avgörande assist, men sett över hela säsongen har han varit oerhört ojämn. I ena matchen snubblar han på sig själv och missar öppet mål, för att i nästa match göra ett overkligt mål. Det är nästan så att man undrar om Suárez har en dålig tvillingbror som ibland får agera nia i Barcelona. Sällan har man skådat en spelare som kan vara rent ut sagt usel i 89 minuter och sedan glimrar till i en minut – eller fem sekunder för den delen – och avgör en match. Det är faktiskt häpnadsväckande. I många matcher han har varit direkt dålig, utan att glimra till och han har allt för ofta sett både tung och trög ut. Med det sagt är det svårt att blunda för de avgörande målen han faktiskt har gjort. Han kan gå från korpenklass till världsklass på en millisekund och även om det i sig är ett störningsmoment är det också det som gör honom ganska spektakulär. Man vet liksom aldrig om han kommer tåpaja bollen ut från arenan när han har öppet mål eller om han kommer sätta en helt omöjlig boll i krysset. Plus för att han alltid kämpar och aldrig ger upp, oavsett hur många situationer som går emot honom. Hans ojämnhet den här säsongen drar dock ner betyget. Skärpning till nästa säsong, Luis.



Betyg: 3+





Ruben



”El Pistolero” skjuter skarpt.



Detta står klart ännu en målrik Suárez-säsong. 37 mål och 17 assist är ett grymt facit, och som om poängskörden inte vore nog är uruguayanen fortsatt obeveklig i sitt presspel. Framstår emellanåt som kantig (för att inte nämna fullständigt galen), men hans eventuella brister vägs upp av den enorma arbetskapaciteten.



Med det sagt är kravbilden extremt hög, och i CL-slutspelet gick Suárez bet. Detta återspeglas i omdömet.



Betyg: 4





Lionel Messi



Ahmed



Motiveringen är egentligen överflödig men jag gör ett försök. Lionel Messi är enligt mig världens bästa spelare. Den lilla argentinaren bidrar inte bara med mål eller assist utan han är stundtals hela Barcelonas anfallsspel. Han är vår speluppbyggare, vår spelfördelare och i år även vår målkung. Det är skrämmande hur bra Lionel Messi är när han vill. Gjorde under säsongen hela 54 mål och 19 assist. Hade det inte varit för att hans lagkamrater hade missat så många lägen hade assistsiffran förmodligen dubblats. Lionel Messi är bäst helt enkelt.



Betyg: 5+





Axel



5 plus. Finns inget annat. Visst, man kan hävda att han inte var tillräckligt bra i CL eller att han inte klev fram i vissa viktiga matcher i ligan. Men Messi har verkligen burit laget på sina axlar i år. Med sanslösa 54 mål på 52 matcher för Barcelona har han lett laget i nästan varje match. Jag tycker dessutom att han är en av de få spelare som har kommit upp i nivå i de matcher där många andra spelare inte gjort det. I båda mötena mot Juventus var han enligt mig Barcelonas bästa spelare. Han missade visserligen en del lägen på Camp Nou, men många av lägena skapade han i stort sett på egen hand och även han måste bli erbjuden möjligheten att få vara mänsklig ibland också.



Betyg: 5





Emily



Messi må inte ha dominerat i samtliga matcher den här säsongen och i vissa matcher har han lyst med sin frånvaro trots att han befunnit sig på plan, men överlag är det Leo – och enbart honom – vi har att tacka för att ligaavslutningen blev så spännande som den blev och att Barça höll hoppet om ligaguldet vid liv ända till den allra sista matchen. Messi har burit laget på sina axlar och har räddat poäng på helt egen hand när resten av laget och Luis Enrique har stått handfallna. Argentinaren har en oerhört press på sina axlar och levererar i princip alltid. Även om han gör en mindre bra match räcker det med en sekunds magi från hans sida så avgör han matchen. Barcelonas bästa spelare den här säsongen enligt mig. Han kanske inte alltid har klivit fram när det behövdes som mest, som i returen mot Juventus till exempel, men så mycket han har gjort för laget den här säsongen går det inte att klandra honom. Barcelona är ett lag, vilket många tycks glömma bort. Messi är inte ensam ansvarig för att se till att Barça vinner, vilket är en roll han ändå i mångt och mycket har åtagit sig. Sen ska vi inte glömma att Messi har skänkt sina medspelare oändligt många frilägen och solklara målchanser, som de har bränt. Hade de lägen han skapat åt andra resulterat i mål hade vi troligtvis summerat säsongen med betydligt gladare miner. Men det är omöjligt för Messi att vara både framspelare och målskytt. Han må vara den bästa fotbollsspelare världen har skådat, men inte ens han kan vara på två ställen samtidigt.



Betyg: 5





Ruben



En fin Messi-upplaga, i ett mindre fint Barça.



En passande sammanfattning, tycker jag. Rent individuellt har Messi återigen varit outstanding, och argentinaren framstår alltmer som komplett. Vinner den europeiska guldskon, samtidigt som han utgör fundamentet i spelet. Insatserna Paris och Turin får betraktas som missräkningar, men i inhemska sammanhang har Messi varit den obestridlige kungen.



Och som om detta inte vore nog har argentinaren denna säsong tagit ett tydligt kliv mot ”Totti-status”. Den tilltagande ilskan och uttrycksfullheten, i kombination med sättet han bär laget, har utan tvekan spätt på kult-statusen ytterligare.



Betyg: 5





Neymar Jr



Ahmed



Brassen tog enligt mig ytterligare ett kliv den här säsongen. Han är snabb och otroligt duktig 1 mot 1. Vidare har brassens spelförståelse utvecklats och han tar fler bra beslut. Hans extra touch mot PSG sitter fortfarande kvar i näthinnan och Neymar bjuder nästan alltid på show. När Neymar är på spelhumör är han omöjlig att stoppa. Det är också spelhumöret som gör att han inte är uppe med Messi ännu. Neymar är fortfarande tämligen enkel att få ur balans. Det är väldigt många gånger som fokus läggs på annat än att spela fotboll t.ex på domaren eller motståndare och så vidare. Där bör brassen ta efter sin argentinska kollega. Gör han det är jag övertygad om att han under nästa säsong kommer att ingå i diskussionen om Ballon d’or tillsammans med Messi och Ronaldo. För att betyget ska vara ännu högre behöver han bli jämnare i prestation sett över en hel säsong. Han gör 20 mål och 27 assist denna säsong och det räcker till ett mycket bra betyg.



Betyg: 4





Axel



Neymar har blandat och gett men har oftast varit riktigt bra. Brasilianaren började inte säsongen särskilt övertygande men i vissa matcher har han gjort precis det som krävts för att låsa upp dödläget. Vi alla minns hur han nästan på egen hand tog Barca vidare mot PSG och i flera matcher har hans vilja att utmana varit ovärderlig för Barca. Det enda som drar ner Neymars betyg är att hans poängskörd alltjämt är skral i jämförelse med sina kollegor och att han den här säsongen inte heller lyckades särskilt väl i CL.



Betyg: 4





Emily



Trots att målskörden lämnar mer att önska gör Neymar sin kanske bästa säsong i Barcelona. Han är oerhört nyttig med sin irrationella spelstil och sina ständiga dribblingsräder och utmaningar mot motståndare, som ofta lyckas. Brassens problem är dock fortfarande att han tar många felbeslut. Istället för att passa en medspelare försöker han med ytterligare en dribbling och blir av med bollen – något som ofta har drivit mig till vansinne den här säsongen. Han har inte varit lika kylig framför mål, vilket hans målskörd också visar. Det är inte så att han inte haft lägen att göra mål, det är bara det att han den här säsongen inte tagit tillvara på lägena lika bra som han gjort tidigare. Han bidrar dock med fart och flärd på vänsterkanten och har under säsongen varit i stort sett oersättlig på sin kant. När han inte har spelat har Barça haft större problem att luckra upp motståndarförsvar. I returen mot PSG var han helt outstanding, men hans allt för många felbeslut och ineffektivitet framför mål drar ner betyget.



Betyg: 4





Ruben



Neymars klättring mot toppen fortsätter.



Men ännu är han inte framme. Effektiviteten kan bli bättre, likaså värderandet av situationer. Med lite bättre skärpa skulle Neymar ha gjort 25 mål i ligan, snarare än 13. Det finns, med andra ord, utvecklingspotential.



Vilket säger allt om hur bra han är. Redan nu tillhör Neymar topp tre i världen, och under stundom är han fullständigt dominant. Brutal, till och med. När Neymar sätter fart är han nära på omöjlig att hala in, och sättet på vilket han bryter mönstret är ovärderligt för Barcelona.



Prestationen mot PSG är argument för en femma. Den allmänna ineffektiviteten – för att inte nämna matchen i matchen mellan Neymar och Dani Alves – fungerar som motargument.



Betyg: 4





Paco Alcácer



Ahmed



Spanjoren fick en usel start på säsongen och man började undra vad det var för spelare som Barcelona hade värvat. Första målet i ligan kom i februari och efter det känns det som att det vände lite för Paco. Han kämpar och sliter varje gång han får chansen och jag tycker att han under slutet av säsongen visade att han har en bra förmåga i att stå på rätt plats vid rätt tillfälle. Han får två plus för det enorma arbete han lägger ner i varje minut som han spelar. Jag har svårt att se att Paco kommer att vara ordinarie i Barcelona i framtiden men han kan komma att fylla en viktig roll som ”impact sub”.



Betyg: 2+





Axel



Kom igång mot slutet av säsongen men känns inte gjuten i Henrik Larsson-rollen. Det känns tryggt att ha en prestigelös spelare som vet att han får finna sig på bänken och njuta av den speltid som dyker upp – på så sätt gillar jag Paco – men han är inte ett tillräckligt vasst komplement för Suárez.

Paco kan göra mål när laget spelar bra och när han blir serverad på silverfat, men när han startar i CdR tillsammans med halva Barca B har han inte den individuella skickligheten att själv göra skillnad. Brände för mycket chanser för att få en trea men gjorde tillräckligt många mål för att inte bli underkänd. En tvåa.



Betyg: 2





Emily



Paco hade det riktigt kämpigt under den första månaderna då han knappt fick speltid och när han väl fick spela gick precis allt emot honom. Visade upp ett fint rörelsemönster, men så fort han fick bollen såg han ut som en korpenlirare. Det var dåliga bollmottagningar, för mycket kladd på bollen, oskärpa framför mål. Nej, spanjoren fick verkligen ingen kul start på Barçakarriären. Allt eftersom säsongen gick började det släppa mer och mer för Paco och då kom också målen. Med begränsad speltid tycker jag ändå att han har gjort en klart godkänd säsong, även om det var lite plågsamt att se honom under hösten. Han har definitivt inte levt upp till sitt höga pris, men det är knappast hans fel utan Barçaledningen som är direkt usla på att förhandla. Vi ska dock komma ihåg att det inte är lätt att komma utifrån och leverera i nummer nio-rollen. Många har försökt och många har misslyckats. Paco har kanske inte haft en lyckad säsong, men sett över hela säsongen har den inte heller varit ett fullständigt misslyckande. Helt okej, skulle jag säga. Men nästa säsong förväntar jag mig mer.



Betyg: 2





Ruben



Livet är inte enkelt om man heter Paco Alcácer.



Med Suárez framför sig i rangordningen har nyförvärvet Alcácer – till ingens överraskning – fått nöja sig med bänken, och inte heller har spanjoren gjort några större avtryck när han väl fått chansen. Inledningsvis gav han ett närmast skräckslaget intryck, och det skulle ta hela sex månader innan anfallaren gjorde sitt första ligamål. Ett föga imponerande facit…



I takt med säsongsavslutningen skulle Alcácer dock komma att spela upp sig en smula, och stänka in lite mål. Bland annat i cupfinalen mot Alaves!



Knappt godkänd, alltså. Därmed inte sagt att Paco Alcácer på något sätt är tillräckligt bra för att spela andrafiol i FC Barcelona…



Betyg: 2-







Tränare:





Luis Enrique



Ahmed



Tvåa i ligan, uttåg i kvarten av CL och en CDR vinst ger Lucho Enrique ett godkänt betyg. Årets säsong har varit en besvikelse för alla Barcelona fans och Lucho har en stor del i detta. Värvningarna har inte lyckats slå sig in i startelvan undantaget Umtiti och spelet har stundtals sett bedrövligt ut. Det som räddar betyget är CDR vinsten och att Barcelona har chans på ligatiteln ända in i det sista. Vi tackar Lucho för den här tiden och resultatmässigt har hans tid som Barca tränare varit lyckad.



Betyg: 2





Axel



Den främsta uppgiften för FC Barcelonas huvudtränare är att få elva världsstjärnor att fungera kollektivt. 2015 och 2016 lyckades Luis Enrique. 2017 gjorde han det inte.



Den individuella kompetensen finns där, det vet vi om, därför handlar det för tränaren om att se bortom Suárez målskytte och Messis genomskärare och istället leta efter mönster och samarbeten spelare emellan – både offensivt och defensivt. Messi och Suárez kommer garanterat göra mål ändå.



Luis Enrique laborerade och försökte, men han la alldeles för stor vikt vid att leka med siffror och laget landade istället i någon diffus formationsdimma som egentligen bara skapade mer förvirring än vad den gjorde gott. Med mer fokus på att få spelarna att verkligen kämpa för varandra och inte utelämna backlinjen vid varje kontring så hade säsongen kunnat sluta annorlunda. Tror jag.



Copa del Rey-titeln lämnar Enrique med ett godkänt beytg, men utan den hade vi hamnat ännu lägre.



Betyg: 2





Emily



Luis Enrique är naturligtvis inte ensam ansvarig för att säsongen slutade i dur, men han bär det största ansvaret. Alldeles för många rotationer vid helt fel tillfällen har gjort att Barça i ligaspelet tappade för många poäng och därmed lät titeln gå till huvudstaden. Givetvis behöver man rotera och vila spelare och under säsongen har jag försvarat Luis Enriques rotationer eftersom samma elva spelare inte kan spela varenda match, men i slutändan blev det för mycket förändringar i startelvan och det kostade Barça ligatiteln. Vad gäller CL är det oförlåtligt att åka till Paris och sedan Turin och ställa ut skorna. Vad som ligger bakom de bottennappen kan vi bara spekulera i, men spelarna har påpekat att förberedelserna inför PSG-matchen i princip var obefintliga. Luis Enrique har gjort mycket bra och mycket dåligt under sin sejour i klubben och under den gångna säsongen har det mest varit mindre bra saker. Han får dock godkänt, med en plus för cuptiteln, som ändå blev ett slags plåster på såren efter att ligaguldet gled oss ur händerna. Tack för den här tiden Lucho och lycka till framöver!



Betyg: 2+





Ruben



Av Luis Enriques tre säsonger på tränarbänken får denna betraktas som minst lyckad.



Inte bara med tanke på antalet titlar. Som bekant har kollektivet Barcelona hackat, och trots att de flesta är överens att den största skulden ligger på den sportsliga ledningens oförmåga till lagbygge, är Enrique inte helt oskyldig.



Emellanåt har laguttagningarna varit katastrofala. Exempelvis tilltron på André Gomes – för att inte nämna valet av Mathieu mot Juventus – är rejäla hack i kurvan.



Med det sagt ska Enrique – och för den delen Juan Carlos Unzue – ha beröm för den taktiska förändringen i mitten av säsongen. Bytet till en 3-4-3-uppställning föll väl ut, och vittnar om taktisk kunnande.



Betyg: 2









Vad tycker du om betygen? Håller du med redaktionen? Diskutera och sätt gärna egna betyg i kommentarsfältet nedan.

ANNONS:

Fler artiklar om Barcelona

