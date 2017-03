Var på mirakelmatchen - lämnade för tidigt

Johan Stjernberg från Stockholm var på Champions Leaguematchen mellan Barcelona och PSG. Lämnade arenan vid 3-1 då de trodde att matchen var över.







Johan Stjernberg på väg ut när Barcelona gör 4-1.



Ni var på plats på en av fotbollshistoriens värsta vändning men lämnade i förväg. Hur känns det beslutet idag?

- Lite ångest är det ändå fast jag håller inte på Barcelona så det är ok ändå. Det är värre för de jag gick med, där kan vi snacka ångest. Hade jag varit inbiten supporter hade jag fan hoppat, säger Johan när SvenskaFans ringer upp honom.



Hur har reaktionerna varit efter detta?

- Min telefon har inte varit tyst en enda minut och alla tycker att det är sjukt kul.



Ni hade antagligen en rolig kväll på stan istället.

- Hahaha, ja det blev en bra fest. Många som var kvar på hela matchen var ute och firade.







Detta misstag lär Johan inte göra om i första taget. Det är som de säger i hockey, det är inte över förrän den feta damen sjunger.

