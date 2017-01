Villareal CF – FC Barcelona 1-1 (0-0)

Barcelona tappade två viktiga poäng under söndagens möte med Villareal i en svängig tillställning på El Madrigal. Enriques mannar missade chansen att knappa in på Real Madrid i toppstriden och länge såg det ut att inte bli några pinnar alls mot de gula ubåtarna.

Som väntat ställde Lucho upp med en stark elva mot Villareal. I backlinjen var det inga större överraskningar utöver att Alba vilades till förmån för Lucas Digne. Mittfältet bestod som väntat av Iniesta och Busquets men ingen Rakitic kom till spel. Faktum är att mittfältsmotorn, enligt kroatiska medier, ska vara väldigt nära en flytt till Manchester City och att det var därför han inte följde med till El Madrigal. Istället fick André Gomes chansen från start. På topp spelade i vanlig ordning Messi, Suarez och Neymar. Såhär såg den fullständiga elvan ut:



FC Barcelona (4-3-3)

Ter Stegen

Roberto – Piqué – Mascherano – Digne (71)

Gomes (68) – Busquets – Iniesta

Messi – Suaréz – Neymar



Avbytare:

Masip, Alba, Umtiti, Turan (71), Denis Suaréz (68), Rafinha och Alcácer.





Villareal CF (4-4-2)

Fran Escribá ställde upp med i stort sett samma lag som i den senaste ligamatchen mot Sporting Gijón. Den endra förändringen i backlinjen var att Musacchio tog platsen med Ruiz i mittlåset istället för Alvaro. Villareals elva i sin helhet:



Asenjo

Gaspar – Musacchio (87) – Ruiz – Costa

Dos Santos – Trigueros – Bruno – Soriano (83)

Sasone – Pato (76)



Avbytare: Alvaro (87), Borré, Castillejo (76), Fernández, Hernández (83), N´Diaye och Rukavina.



Första halvlek:

Det blev en svängig inledning under söndagens drabbning mellan Villareal och Barcelona. Redan i den tredje matchminuten avlossar Iniesta matchens första skott. Avslutet blir tamt och kan enkelt plockas av Asenjo i hemmamålet. De kommande minuterna präglas av en hög press från Villareal men det är Barcelona som håller i taktpinnen de inledande minuterna. Sergi Roberto kommer till inspel tidigt mot en löpande Luis Suarez men dessvärre blir det ingen utdelning. I den åttonden minuten väggar Iniesta och Messi innan argentinaren läckert chippar bollen över hemmalagets backlinje. Neymar möter och kommer till avslut men Asenjo gör sig stor och har kontroll på skottet från brassen. Strax före den tionde matchminuten får Villareal sin bästa chans för halvleken.

Jonathan Dos Santos möter Jaume Costas inlägg med en bredsidevolley men avslutet går över Ter Stegen. De kommande minuterna växer en tydlig matchbild fram. Barcelona har ett visst bollövertag och Villareal satsar på sina omställningar och på att pressa högt.



I den 18:e matchminuten kommer ett nytt Barca-avslut när André Gomes testar skott utifrån men inte heller den här gången orsakar avslutet några större problem för Asenjo i hemmamålet. I sekvensen efteråt kommer ett snabbt gensvar när Sasone bryter igenom under en omställning men Ter Stegen har inga problem och plockar enkelt upp bollen. Spelet präglas av böljande anfallsfotboll och i den 23:e minuten skjuter Neymar men skottet går strax utanför krysset. Barcelona håller boll och på kanterna stormar Digne och Roberto med inspel mot både Suaréz och Messi men den sista tredjedelen saknas. Villareal stöter framåt under sina omställningar men trots viss oreda i Barcas backlinje kommer inte ubåtarna till några större farligheter. När Iniestas djupledsboll mot Suaréz några minuter senare inte leder till något avslut på mål är känslan att lagen helt enkelt inte är vassa nog i avsluten. Strax innan paus får Messi till en farlig nick på Neymars hörna men Asenjo visar goda reflexer och lagen går till halvtidsvila med 0-0 på resultattavlan.



Andra halvlek:

Det är ett inspirerat Barcelona som entrar planen i den andra halvleken. Mycket av spelet i de första minuterna går via vänsterkanten där Digne och Neymar hotar men Villareal försvarar sig väl. Som en blixt från klar himmel kommer Villareal till anfall i den 49:e minuten och tar ledningen på en omställning. Pato driver bollen och slår under kontringsspelet en perfekt genomskärare igenom Barcelonas backlinje. Sasone möter bollen perfekt och placerar bollen i Ter Stegens högra hörn. 1-0 till hemmalaget och sett till chanserna och andra halvlekens inledning är det något överraskande som ubåtarna tar ledningen. Barcelona inleder jakten på en kvittering men trots bra kombinationsspel och rörliga ytterbackar har katalanerna svårt att pentetrera bortaförsvaret. Iniesta prövar från distans men utan problem för Asenjo och Villareal. I den 71 minuten får Mascherano en bra möjlighet när han nickar ett inspel från en frispark men bollen går över och bollen hamnar i hemmalagets ägo. Strax därinnan byter Enrique in Denis Suarez för Andre Gomes och yngligen bidrar i vanlig ordning med mycket röresle, även om Gomes också gör en bra match under kvällen. Turan kommer också in i samma skede istället för Digne och nu är det tydligt att Enrique satsar allt för att gå framåt. I den 73:e minuten får Messi Barcelonas bästa målchans för kvällen men hans välplacerade skott studsar retfullt in i Asensjos vänstra stolpe och kvitteringen uteblir.



De kommande minuterna präglas av en stark press från bortalaget men avsluten och inspelen hanteras fortsatt väl av Villareals försvar. Desperationen blir påtaglig och när klockan närmar sig fulltid får Barcelona en gyllene möjlighet att kvittera. Messi fälls strax utanför straffområdet och frisparksläget blir perfekt för argentinaren. Från 18 meter gör inte världens bäste något misstag och placerar bollen klockrent i Asenjos högra kryss. 1-1. Skottet är helt otagbart för spanjoren och nu ökar trycket inför slutminuterna. Domaren Ignacio Iglesias Villanueva visar 4 minuter stopptid och Barcelona gör vad de kan för att hitta ledningsmålet. Dessvärre rinner möjligheterna ut i sanden och även fast man avslutar matchen med en man mer efter att Jaume Costa dragit på sig sitt andra gula kort lämnar man El Madrigal med en ny, svidande, poängtapp.



Kommentar:

Underhållsmässigt sett är det en fantastiskt fotbollsmatch. Ett inspirerat hemmalag försvarar sig bra mot ett bollrullande Barcelona som har kommandot under stora delar av matchen. Villareal följer en tydlig matchbild. Hög press, snabba omställningar och uppoffrande försvarsspel gör att man tar poäng mot katalanerna ikväll. Barcelona skapar mycket och borde kanske fått mer utdelning men samtidigt är det svårt att säga att 1-1 känns helt orättvist med tanke på hur takiskt skickliga, Fran Escribas mannar är under kvällen. Barcelona dominerar spelmässigt under stora delar av matchen och M-S-N hotade ständigt. Men trots vackra dribblingar och fina kombinationer mellan mittfällt och supertrion på topp är inte den riktiga skärpan där.

Enrique använder sina jokrar så gott han kan när han sätter in Turan och Denis Suaréz. De bidrar till ett snabbare och mer inspirerat spel men det räcker helt enkelt inte. Messis kvittering känns rättvis och kanske får man som Barca-supporter tacka för att han räddar åtminstone en poäng ikväll. Men det blir ett besviket bortalag som får åka hem till Katalonien med hängande huvuden. Real Madrid med en match mindre spelad har vid seger i sin nästa match chansen att förlänga avståndet till åtta poäng framför Barca.





Matchfakta

Publik: 22 893.

Bolleinnehav: 30-70.

Skott: 6-20.

Skott på mål: 3-7.

Hörnor: 2-4.

Offside: 2-2.

Regelbrott: 16-13.

Gula kort: 3-2.

Röda kort: 1-0.