- Jag har bättre teknik än Cristiano Ronaldo

Rafael van der Vaart om sig själv efter en fiaskosäsong i FC Midtjylland. Holländaren:

- Det är svårt behålla motivationen när du spelar inför 800 åskådare.

10 000

1 200

Varje gång Rafael van der Vaart öppnar munnen skapar han numera rubriker. Holländaren i FC Midtjylland i danska Superligan har kritiserats starkt av danska ledare och dansk media för sina dåliga prestationer på planen under en säsong anfallaren snabbt borde glömma. Det hindrar inte van der Vaart att jämföra sig med förra årets Guldskon-vinnare och Europamästaren Cristiano Ronaldo i Real Madrid - [Cristiano Ronaldo] är ett fenomen. När jag tränade med honom blev jag imponerad särskilt av hans atletiska kapacitet. När du ser vad han gör på träning blir du varse vilken otrolig fysik han har. Men jag måste säga att jag har bättre teknik än honom.Allt sagt till Deportes Ziggo i en intervju som skapat rubriker och efter vilken holländaren ådragit sig kritik i Spanien.Efter säsongens sista match ådrog sig Rafael van der Vaart kritik efter att inte ha firat FC Midtjyllands fjärdeplats i Superligan vilken ger klubben chansen till Europaspel. Under sista ligamatchen mot Randers FC vilken Midtjylland vann med 3-0 värmde van der Vaart upp under en halvtimme men blev inte inbytt. Efter slutsignal firade inte holländaren med resten av sina lagkamrater på planen utan gick direkt ut till omklädningsrummen. Tränare Jess Thorup sade till danska TV3+:- Alla måste vara del av segrarna. I klubben står ingen över laget, inte heller Rafael. Jag hade hoppats han skulle förbli på planen för att fira men olyckligvis skedde inte det. Nu tar vi semester men jag kommer självklart att prata med honom om detta.Cristiano Ronaldo och Rafael van der Vaart tillsammans i Real Madrid.Jess Thorup medgav han räknar med Rafael van der Vaart, 34 år, nästa säsong men medgav han inte bytte in holländaren under matchen då han behövde en snabbare spelare.Holländarens svar gjorde kritiken än värre:- Att jag inte firade var inte en stjärnas later. Aldrig i mitt liv har jag firat en fjärdeplats. Jag stör mig inte på det som sades om mig efter matchen. Så länge FC Midtjylland betalar mig fortsätter jag här. Ett år till, därefter återvänder jag antagligen till Holland.Holländarens prestationer verkar stå i paritet med hans förväntningar på den danska ligan. I Ekstra Bladet kritiserar Rafael van der Vaart den danska spelkulturen:- Danmark är ett fotbollsland med ett stark liga men ingen kollar på matcherna. I andra ställen där jag spelat är arenorna fyllda men inte här. Det är oroande.Holländaren kritiserar också nivån på den danska ligan:- Det som förvånat min mest är att folk inte verkar vilja komma till matcherna. Det finns många arenor med högre kapacitet änmen det kommerbetalande. Under hösten förlorade vi mot Silkesborg IF och jag tror aldrig jag spelat mot ett sämre lag. Det är inget skämt. Vi hade många målchanser men de vann. Dock, tänkte jag: deras sätt att spela är inte mitt sätt att spela. Allt de gjorde var att slå långbollar och fysiskt spel. Du måste bygga upp spelet, använda tekniken. Och framförallt, vinna.I holländska Bureau Sport var Rafael van der Vaarts kritik ännu fränare:- [Dansk fotbollskultur] är verkligen förfärlig. Ibland spelar du inför 800 åskådare. Mig verkar det som att man i Danmark inte gillar fotboll. Självklart saknar jag de fyllda stadion där jag spelat förut. Det är svårt bibehålla motivationen när du spelar inför halvfulla läktare.Under sin enda säsong i Superligan har Rafael van der Vaart spelat 131 minuter på 14 matcher, ingen av dem komplett. Med några omgångar kvar av säsongen kritiserade FC Midtjyllands sportchef Claus Steinlein holländaren hårt och erkände i dansk media att lånet från Real Betis över två säsonger varit ett fiasko. I danska Canal 9:- Jag tror när [Rafael van der Vaart] slutar här åker han direkt till ålderdomshemmet. Vi lånade honom över två år men han tenderar att skada sig. Hade han inte kontrakt till 2018 hade relationen med oss antagligen avslutats den här sommaren.Sportchef Claus Steinlein under Rafael van der Vaarts presentation i FC Midtjylland.Enligt danska medier svarade Rafael van der Vaart:- Jag flyttar inte på mig ens om de häller hett vatten på mig. Jag bryr mig inte om vad de säger, jag fortsätter här. Det är vad jag har att säga till alla.