Rafael van der Vaart under match i danska FC Midtjylland.

- När jag var som mest spelduglig i Betis var jag bäst på planen

Rafael van der Vaart i De Telegraaf om sig själv under tiden i Real Betis.

0 KOMMENTARER 66 VISNINGAR 0 KOMMENTARER66 VISNINGAR PABLO LIZAMA FARIAS

2017-03-23 17:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Real Betis

Real Betis

2017-03-23 17:00:00

Real Betis

2017-03-23 06:00:00

Real Betis

2017-03-20 06:00:00

Real Betis

2017-03-19 19:00:00

Real Betis

2017-03-17 09:00:00

Real Betis

2017-03-10 16:00:00

Real Betis

2017-03-10 06:00:00

Real Betis

2017-03-09 19:30:00

Real Betis

2017-03-09 09:00:00

Real Betis

2017-02-23 12:00:00

ANNONS:

Trots att Rafael van der Vaart lämnade Real Betis för snart en säsong sedan slutar holländaren inte prata illa om sin enda säsong i Sevilla . I holländska De Telegraaf bedyrade anfallaren igen att han aldrig förstod varför han i Betis inte fick speltid.- Jag spelade praktiskt taget ingenting under ett år i Real Betis. Trots att i de matcher där jag var som mest spelduglig var jag bäst på planen.Rafael van der Vaart kom till Real Betis inför säsongen 2015/16 och fick i La Liga spela nio matcher, ingen av dem komplett. Fyra gånger startade van der Vaart som ordinarie och spelade i ingen match längre än 67 minuter. Sammanlagt spelade van der Vaart 298 minuter, gav en assist och inga mål. Efter viktproblem sattes holländaren att banta och lämnade i somras för danska FC Midtjylland. Holländaren fortsätter:- Jag kan inte förstå att jag fick spela nittio minuter ett par gånger för att i nästa ögonblick bli ställd utanför. Det hade inget att göra med min fysiska status.Anfallaren i Real Betis förra säsongen.Rafael van der Vaart säger sig ha gjort allt för ta en plats och uttalar ingen mea culpa:- Jag granskade mig i spegeln och frågade mig: vad gör jag fel? Jag fann inga svar. En gång presterade jag mycket bra på träning under en vecka men fick ändå inte spela. Det skapade stress hos mig och jag kom fram till att det bästa var att säga adjö.Under det halvår Rafael van der Vaart spelat i FC Midtjylland har han fått spela tolv matcher i danska Superligan utan att fullfölja en enda. Tre gånger har holländaren bytts ut före halvtidsvilan och i ingen har han spelat mer än 70 minuter. Sedan Superligan startat igen efter vinteruppehållet har van der Vaart inte fått spela Rafael van der Vaart i De Telegraaf om sig själv under tiden i Real Betis.Bara klubblegendarerna Esnaola och Prats har fler matcher i Primera división.Åtta gånger utan att släppa in mål på Benito Villamarín. Sex av dem med Víctor.Anfallaren gjorde mot CA Osasuna mål igen efter två och en halv månads måltorka.Real Betis sportchef Miguel Torrecilla vill inte uttala sig om hur stundande rättegången kan påverka Rubén Castro.Oväntat bud på 160 miljoner euro för att köpa Real Betis.Två tränare, samma Real Betis. Gustavo Poyets ersättare Víctor har inte löst Betis problem. Betis har inte vunnit två matcher i rad på mer än ett år.Holländaren är utlånad från Real Betis till juni 2018 men danska Superligaklubben tar inte ens ut spelaren till match längre.Omedelbart efter att årets ligaspel avslutas. Åklagaren begär fyra års fängelse och den anklagande sidan nästan nio.Málagas och Valencias segrar i veckan gör att Víctors resultat efter lika många matcher är sämre än Gustavo Poyets.