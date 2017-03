Sportchef Miguel Torrecilla, tränare Víctor och president Ángel Haro under tränarens presentation i november förra året.

- Real Betis tränare säsongen 2017/18 är Víctor

Sportchef Miguel Torrecilla är bergfast men stort missnöje råder att fortsätta med tränaren bland spelare och styrelse.

0 KOMMENTARER 198 VISNINGAR 0 KOMMENTARER198 VISNINGAR PABLO LIZAMA FARIAS

2017-03-24 06:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Real Betis

Real Betis

2017-03-24 06:00:00

Real Betis

2017-03-23 19:00:00

Real Betis

2017-03-23 06:00:00

Real Betis

2017-03-20 06:00:00

Real Betis

2017-03-19 19:00:00

Real Betis

2017-03-17 09:00:00

Real Betis

2017-03-10 16:00:00

Real Betis

2017-03-10 06:00:00

Real Betis

2017-03-09 19:30:00

Real Betis

2017-03-09 09:00:00

ANNONS:

Förra veckan bekräftade sportchef Miguel Torrecilla att Real Betis också nästa år kommer tränas av nuvarande Víctor. Tränare Víctor kom till Betis 11 november förra året sedan Gustavo Poyet efter elva omgångar och elva poäng sparkats . Torrecilla:- Real Betis tränare säsongen 2017/18 är Víctor, det finns inget mer att säga. Det är tränaren vilken kommer avsluta årets projekt och påbörja den som kommer. Det är en person vi tror på både vad gäller det personliga och det sportsliga och som förmedlar stabilitet. Vi kommer att gå i döden för den personen.Sedan orden uttalats förra veckan har flera medier rapporterat om missnöje med Miguel Torrecillas beslut och i förlängningen med själva sportchefen. Radio Sevilla påstår att uttalandet inte fallit i god jord bland styrelsemedlemar där dessa efterlyste en fränare kritik från Torrecilla gentemot Víctor. Enligt radiokanalen hänger det nu på resultaten under säsongens tio återstående matcher för att se om Víctor får vara kvar.Sportchef Miguel Torrecilla under förra veckans presskonferens då denne meddelade tränare Víctors fortsatta anställning.Till en början presterade Víctor bättre siffror än Gustavo Poyet men resultaten har dalat. Víctor fick bukt på Real Betis defensiv genom att spela med fem försvarare men vinner inga matcher . Av de senaste elva matcherna har Betis vunnit två. Den fästning Víctor förvandlade Benito Villamarín till finns inte mera. Klubbens målsättning att sluta sämst tia verkar bli svår att uppfylla. Spelet Betis presterade mot Granada CF och Sevilla CF i El Derbi, samt oförmågan att vinna matchen mot Deportivo de La Coruña trots sju försvarare är hårt kritiserat. Víctors resultat i siffror är idag sämre än Poyets Víctor under en träning med Real Betis.El Desmarque rapporterar om kritik från både spelare och styrelse. Styrelsen må vara kritisk mot sportchefens beröm av tränaren men rapporteras ändå anse att Víctor förtjänar att få starta en ny säsong. Enligt tidningen består spelartruppens kritik att Víctor trots dåliga resultat fortsätter spela ett fåtal spelare utan att byta ut dessa. Särskilt petningen av Rubén Castro vilken Gustavo Puyet inledde anses vara hårt kritiserat av spelarna. Vilka de kritiserade eller kritiserande spelarna är framgår inte.Sparkas Víctor blir resultatet en dominoeffekt. Gustavo Poyet var Miguel Torrecillas tränare vilken sportchefen efter påtryckningar från styrelse och supportrar efter elva omgångar tvingades sparka. Det kostade Torrecilla förtroendekapital. In kom Víctor, värvad av Torrecilla. Sparkar sportchefen också Víctor lär Torrecilla sitta löst. Går sportchefen sitter presidenten Ángel Haro löst. Det gör Haro redan om Víctor sparkas då presidenten var den som satsade på Víctor då vicepresident López Catalán och Torrecilla ursprungligen var överens med annan tränare. Nödgas presidenterna sparka Torrecilla lär styrelsen sitta löst. I veckan tvingades Haro gå ut i media och bekräfta:- Miguel Torrecilla kommer inte sparkas.Sportchef Miguel Torrecilla tvingades i sin tur i tisdags igen i media bekräfta:- Jag är fullständigt övertygad om Víctors fortsättning som tränare.Sportchef Miguel Torrecilla är bergfast men stort missnöje råder att fortsätta med tränaren bland spelare och styrelse.Rafael van der Vaart i De Telegraaf om sig själv under tiden i Real Betis.Bara klubblegendarerna Esnaola och Prats har fler matcher i Primera división.Åtta gånger utan att släppa in mål på Benito Villamarín. Sex av dem med Víctor.Anfallaren gjorde mot CA Osasuna mål igen efter två och en halv månads måltorka.Real Betis sportchef Miguel Torrecilla vill inte uttala sig om hur stundande rättegången kan påverka Rubén Castro.Oväntat bud på 160 miljoner euro för att köpa Real Betis.Två tränare, samma Real Betis. Gustavo Poyets ersättare Víctor har inte löst Betis problem. Betis har inte vunnit två matcher i rad på mer än ett år.Holländaren är utlånad från Real Betis till juni 2018 men danska Superligaklubben tar inte ens ut spelaren till match längre.Omedelbart efter att årets ligaspel avslutas. Åklagaren begär fyra års fängelse och den anklagande sidan nästan nio.