- Sportchefen kände sig inte bekväm i klubben och det har tärt på honom

President Ángel Haro om sportchef Miguel Torrecillas avgång vilken kommer just som Lorenzo Serra Ferrer, Real Betis mest framgångsrike tränare återvänder till klubben.

Sportchef Miguel Torrecilla avgick under söndagen inte oväntat efter Real Betis dåliga säsong och ett år på posten. Torrecilla angav personliga problem och avstod från ersättning som avgångsvederlag eller slutlön för de tre år som återstod av kontraktet. Marca uppger Torrecilla för flera veckor sedan önskade bli entledigad som sportchef men övertalades att fortsätta ett tag av presidenterna Ángel Haro och López Catalán.Miguel Torrecilla, från Salamanca i norra Spanien med familj fick svårt att anpassa sig till Sevilla . Ansvaret som tyngde på posten förvårade Torrecillas situation. I torsdags, samma dag som Real Betis knöt till sig nye tränaren Quique Setién lämnade Torrecilla in sin avskedsansökan och bad om tillstånd att inleda förhandlingar med klubbar som hade visat honom intresse. Under söndagen blev Torrecillas avtal med Sporting de Gijón klar varvid Betis, Torrecilla och Sporting annonserade att sportchefen bytte jobb.Sportsliga resultat talar sitt språk men Miguel Torrecilla jobbade flitigt under dryga året han verkade i Real Betis. Tolv nyförväv: Manu Herrera, Aïssa Mandi, Ryan Donk, Alin Tosca, Riza Durmisi, Jonas Martin, Darko Brašanac, Felipe Gutiérrez, Rubén Pardo, Nahuel Leiva, Roman Zozulya och Tonny Sanabria - fyra förlängningar: Germán Pezzella, Petros, Rubén Castro och Álex Alegría - samt två fullbordade rekryteringar av sedermera sparkade tränarna Gustavo Poyet och Víctor Sánchez del Amo gjordes.Miguel Torrecilla lämnar Benito Villamarín i söndags efter att ha meddelat sitt avsked.Ángel Haro, president i Real Betis tackade under måndagen i Radio Betis den flyktade sportchefen för sin uppriktighet:- Vi visste sedan länge Miguel Torrecilla inte var bekväm i sin roll i klubben. Det räckte med att titta på honom, han hade tappat tolv eller tretton kilo, det var påtagligt. Vi gav honom ett utträde så värdig som möjligt och beaktade hur han hade skött sig i klubben och den generositet han visat för vilken vi är tacksamma och önskar honom lycka till.Torrecillas stab med Juan Antonio Pérez, Augusto Benito, Javi López och brodern Antonio Torrecilla lämnar också då kontrakten var knutna till sportchefen personligen. Vad gäller den uteblivna ekonomiska ersättningen till sportchefen fyllde Ángel Haro i:- Miguel [Torrecilla] har inte hållit fast vid sitt kontrakt, han har varit mycket generös. Uppenbart blev det inget avgångsvederlag. Det måste jag vara tacksam för för inom fotbollen är det sällan folk lämnar utan att hålla fast vid sina kontrakt. Det blev ingen kostnad [för klubben] och vi bidrog till hans avsked. Vi visste han skulle till Sporting de Gijón, från första stund berättade han för oss om alla turer, så tack och lycka till.Vicepresident López Catalán och president Ángel Haro i Real Betis.De usla sportsliga resultaten under säsongen tvingade Real Betis att omorganisera runt det sportsliga i klubben. Att sportchefen så grovt öveskattade spelarmaterialet var en tung bidragande orsak till att Miguel Torrecilla tappade i förtroende. Endast en av Torrecillas nyförvärv motsvarade kraven, dansken Riza Durmisi . Det blev uppenbart att presidenterna Ángel Haro och López Catalán - med bakgrund som affärsmän och begränsad sportslig erfarenhet - och en ensam sportchef inte var tillräckligt för att leda klubben. In lockades Lorenzo Serra Ferrer med just gott om erfarenhet. Med Serra Ferrer annonserades en ledning i form av ett sportsligt råd bestående av president Ángel Haro, vicepresident López Catalán, Serra Ferrer och sportchefen Torrecilla.Miguel Torrecilla 10 maj under sitt sista offentliga upptrände i Real Betis då Lorenzo Serra Ferrer presenterades.Det går anta Miguel Torrecillas förmiskade roll som sportchef bidrog till hans avhopp. Torrecillas frånfälle ändrar inte planerna att skapa ett sportsligt råd bestående av fyra ansvariga, med den skillnaden att troligast ersätter Alexis Trujillo som ny sportchef. Dock blir det ständigt Serra Ferrer som fattar de slutgiltiga sportsliga besluten.Lorenzo Serra Ferrer är en myt i Real Betis och efter två sejourer framgångsrikaste tränaren i Betis historia med vinst i Copa del Rey och kval in till Champions League . Serra Ferrer har lett flest matcher i Betis, totalt 263 fördelade på 210 i La Liga , 33 i Copa del Rey, tio i UEFA-cupen, åtta i Champions League och två i Spanska supercupen. Serra Ferrer tränade Betis mellan 1994 till 1997 och igen 2004 till 2006.Lorenzo Serra Ferrer inleder sin tredje sejour i Real Betis, den här gången i ledningen.Serra Ferrer, vars enda tränarerfarenhet var från Real Mallorca ersatte i februari 1994 Sergije Krešic i ett Real Betis i Segunda división med knappa chanser till uppflyttning. Tio vinster och två oavgjorda senare på de sista tolv var uppflyttningen avklarad.Följade tre säsonger var framgångsrika för Real Betis. 1994/95 slutade Betis som just nyuppflyttade trea. Följande säsong följde spel i UEFA-cupen. Tredje säsongen nådde Betis finalen i Copa del Rey 1997 där Barcelona CF vann i förlängningen. I ligan slutade Betis fyra på samma 77 poäng som trean Deportivo de La Coruña.Vinst i Copa del Rey 2005. Joaquín längst fram i mitten, Serra Ferrer nästan längst upp i vänstra hörnet med mustasch.Andra sejouren för Serra Ferrer i Real Betis inleddes 2004 då tränaren bröt med Betis stämpel att aldrig göra bra andra säsongshalvor. 2005 vann Betis finalen i Copa del Rey på Vicente Calderón mot CA Osasuna och slutade fyra i La Liga. Betis kvalade in till Champions League efter att ha slagit ut AS Monaco FC. Väl i turneringen åkte Betis ur men inte före att ha satt stopp för Chelsea FC:s och José Mourinhos rekord av förslustfria matcher i Europa. Serra Ferrer är också den tränare som vunnit flest derbyn mot Sevilla CF, bland annat 0-3 i december 1996 på Ramón Sánchez-Pizjuán.Víctor under matchen mot Deportivo Alavés.Miguel Torrecillas avsked följer en serie av avverkade ledare i Real Betis. Sedan 2013 är Torrecilla femte sportchefen i Betis och Alexis Trujillo lär bli den sjätte. Ett ödets ironi gör att sparkade Víctor uppträdde och sparkades från Betis under samma säsong som Serra Ferrer återvände. Víctor är Betis sämsta tränare i klubbens historia av samtliga tränare som lett laget mer än 25 matcher. Med Quique Setién har Betis på fyrtio månader haft nio tränare i klubben där en tränare i medel varar 150 dagar