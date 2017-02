- Vi måste be supportrarna om ursäkt

Real Betis åker på en stjärnsmäll mot nedflyttningskandidaten och Víctor straffar spelarna med indragen ledighet. På lördag väntar El Derbi mot Sevilla CF.





Spelarna kommer nu träna på Luis del Sol, Real Betis träningsanläggning både lördag och söndag. Mot Granada CF spelade Betis en av sina sämsta matcher i mannaminne, mot ett lag som under hela säsongen tidigare endast vunnit två matcher. Omedelbart efter matchens slut beordrade Víctor sina spelare att ställa sig framför Betis supportrar och under flera minuter utsätta sig för supportrarnas ilska i ett försök att be om ursäkt. Betissupportrarna, runt tusen bevittnade Betis



Tränare Víctor Sánchez del Amo efter matchen:



- Vi ber supportrarna om ursäkt, vi har förstört erat veckoslut. Vi kom inte upp i normal standard. Vi ber om ursäkt till de som kom till Granada och i förlängningen till de som stannade kvar i Sevilla. Vi ändrar den planering vi hade. Vi stannar hemma och tränar.









Tränare Víctor tvingar kvar spelarna på planen efter matchen för att under flera minuter utstå Real Betis-supportrarnas reaktioner.



Då nämnde Víctor inte Nahuel Leiva som blev inbytt i 60:e minuten och fem minuter senare fick sig själv utvisad med direkt rött kort efter att ha smällt till Andreas Pereira i ansiktet. En matchsituation där Nahuel inte ens var inblandad utan gällde ett bråk mellan Wakaso Mubarak och Cristiano Piccini. Samma Nahuel som för två omgångar sedan kostade Betis segern mot





Mehdi Carcela-González förbereder skott medan fyra Real Betis spelare tittar på.



ABC de Sevilla skriver att Real Betis borde lämna tillbaka entrépengen till de Betis-supportrar som reste till Nuevo Los Cármenes. Inte ens vetskapen om att på lördag väntar Sevilla CF kan urskulda ett lag som "uppenbart var på utflykt" i Granada. Marca benämner Betis uppträdande som ett "upprörande spektakel" och El Desmarque att Betis gett Granada CF livet åter, sex av 21 mål denna säsong har kommit mot Betis.

2017-02-18 11:00:00

