- Vi visar att vi alltid borde spelat

Rubén Castro om sin och Dani Ceballos insatser på planen.

Repliken från Dani Ceballos om Rubén Castro:

- Den här killen spelar på en annan nivå.

Importantísima victoria frente al Leganés... este joven está a otro nivel #RC24 ??????????? pic.twitter.com/WdsKcmorgW — Daniel Ceballos (@DaniCeballos46) 8 januari 2017

7??1?? goals ? 1??9?? assists...



Ruben Castro has been involved in 46% Betis’ goals in LaLiga Santander since the striker's arrival! pic.twitter.com/TKlelzS8Ed — LaLiga (@LaLigaEN) 8 januari 2017

Efter 2-0-vinsten i söndags på Benito Villamarín mot CD Leganés går superlativen höga i spansk press om Rubén Castro och Dani Ceballos.- Rubén Castro är levande legend i Real Betis . Hoppas han fortsätter spela på den här nivån länge till. Trots sin ålder presterar han som vorde det första dagen, sade Dani Ceballos efter matchen till media om kollegan Rubén Castro.Efter att ha marginaliserats av förre tränaren Gustavo Poyet har Dani Ceballos numera en ordinarie plats i laget. Det första beslutet nye tränaren Víctor tog var att återinsätta Ceballos i startelvan. Mot CD Leganés gjorde Ceballos sin bästa match för säsongen. Förutom målassist till Rubén Castros 1-0 i 51:a minuten stod Ceballos för flest bollkontakter i matchen, 58 med 86 procents träffsäkerhet; flest återerövringar, 13 med matchens högsta andel 75 procent lyckade ingripanden; var spelaren som med 11,89 kilometer sprang näst längts efter Jonas Martin med 12,09; och hyllas i pressen för sin defensiva roll. El Desmarque gör det enkelt och titulerar "Súper Ceballos".Dani Ceballos under matchen mot CD Leganés. På bilden längst ner också Jonas Martin.Matchens prestation var Dani Ceballos 25-meterspassning förbi två defensiva linjer och fem försvarare vilken ställde Rubén Castro fri med målvakten Champagne till 1-0. Enligt Rubén Castro övades spelsekvensen in ihop med Ceballos under veckan.Marcas grafik över Dani Ceballos passning till Rubén Castro vid 1-0-målet.Om Rubén Castro skrev Dani Ceballos efter matchen på sitt privata konto på Twitter:- Den här killen spelar på en annan nivå.Nytt år men vissa saker förändras inte, som att Rubén Castro gör mål. 1-0-målet mot CD Leganés betydde 71 totalt i Real Betis och sju ifrån rekordet i Betis i La Primera på 78 av Poli Rincón. Med mål varannan match kommer Rubén Castro slå rekordet i år.Rubén Castro inleder målskyttet mot CD Leganés.Rubén Castro firar sitt mål med Dani Ceballos.Rubén Castro och Dani Ceballos under matchen.För varje mål Rubén Castro vid 35 års ålder gör slår anfallaren två rekord . Dels utökar Rubén Castro sitt eget som meste målgörare i Betis, nu 141, dels rekordet som äldste målgörare i klubben. Mot Deportivo Alavés tidigare under säsongen spelade Rubén Castro sin 500:e match sammanlagt i La Primera och La Segunda.Också Rubén Castro var marginaliserad av förre tränaren Gustavo Poyet under vilken anfallaren genomlevde sin längsta måltorka i Real Betis, nio matcher utan mål . Poyet placerade inte Rubén Castro längts fram närmast målet utan på vänsterkanten för att därefter inte spela honom alls . Det ändrades när Poyet sparkades och Víctor kom in.Rubén Castro har varit delaktig i nästan hälften av Real Betis mål sedan anfallarens ankomst säsongen 2010/11.Med åtta mål har Rubén Castro varit avgörande i tio av de 21 poäng Real Betis i år hittills spelat in. Rubén Castro gav erkännande också till Dani Ceballos efter matchen:- Vi visar att vi alltid borde spelat. Jag vet vad jag ser på träningar och matcher. Förra veckan slog vi nästan exakt samma sekvens som nu i matchen där det räknas. I början hade vi svårt att föra matcherna men med tiden och publikens stöd blir allt lättare.I helgen uttalade sig Gustavo Poyet om att hans upplevelse som tränare i Real Betis varit den värsta i karriären . Betis supportrar accepterade aldrig att Poyet inte spelade med Dani Ceballos eller Rubén Castro och vände sig mot tränaren. Rubén Castros och Ceballos uttalanden efter matchen mot CD Leganés ska ses mot den bakgrunden.Víctor är obesegrad på Benito Villamarín.En som också övertygar är nye tränaren Víctor. Efter att ha tagit över efter Gustavo Poyet som tyckte det var ett problem att spela på Benito Villamarín och på fem matcher på hemmaplan inkasserade fem poäng har Víctor på hemmaplan på fyra matcher spelat in tio poäng. Víctor vann även en match i Copa del Rey. Inga förluster.