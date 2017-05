Adán förblir utan rekord

Real Betis målvakt missar sista omgången på grund av avstängning vilket förhindrar honom att spela samtliga säsongens 38 ligaomgångar.

I söndagens 1-1-match mot Atlético de Madrid på Benito Villamarín fick Real Betis målvakt Antonio Adán av domare Álvarez Izquierdo sin femte varning under säsongen och blir därmed avstängd nästa omgång, sista mot Sporting de Gijón på El Molinón. Det blir första gången under årets säsong som Adán kommer missa spelminuter och därmed kommer Adán inte att kunna fullborda en hel spelsäsong mellan stolparna.Tills i söndags var spanjoren Antonio Adán med argentinaren Gerónimo Rulli i Real Sociedad och mexikanaren Guillermo Ochoa i Granada CF enda spelarna i årets La Liga att ha spelat samtliga spelminuter under säsongen. Alla tre är målvakter. Ochoa har med en omgång kvar satt negativt rekord som den målvakt som enskilt släppt in flest mål, hittills 80, under samma säsong under hela La Ligas historia.Matchen mot Atlético de Madrid var tränare Alexis Trujillos premiär efter att föregångaren Víctor sparkats två omgångar före säsongsslut. Trujillo övergav Víctors 5-3-2, återvände till 4-3-3 med aktiva kantlöpare och ökade Dani Ceballos fria roll till större del av planen. Följden blev att Real Betis under matchen slog 562 passningar, högst under säsongen under en match. Inte under Gustavo Poyet eller Víctor, vilka bägge tränat Betis under året har Betis slagit så många passningar under en match.