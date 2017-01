Adán har spelat allt

Målvakten ende i Real Betis som hittills spelat samtliga 16 omgångar. Officiellt att Charly Musonda Jr lämnar.

År 2016 är slut och under de 16 omgångar av säsongen som spelades förra året är det endast målvakten Adán i Real Betis som deltagit samtliga spelminuter. Adán har varit upptagen. Betis är ett av lagen som släpper in flest mål i La Liga flest avslut mot det egna målet och Adán leder målvaktsligan i La Liga, 136 räddningar.Adán är en av åtta i La Liga som spelat samtligaminuter av 16 omgångar. Övriga är målvakterna Pachecho, Deportivo Alavés; Rulli, Real Sociedad ; Ochoa, Granada CF och Sergio Asenjo Villarreal CF och utespelarna Mario och Víctor Ruiz, Villarreal och Rosales, Málaga CF.I Real Betis har Germán Pezzella, 16 matcher ochminuter samt Petros, 15 matcher ochminuter spelat mest. Nahuel Leiva, 80 minuter och Roman Zozulya 91 har spelat minst.Under Nyårshelgen blev det officiellt att Charly Musonda Jr lämnar Real Betis. Engelska Chelsea FC tar tillbaka anfallaren i förtid då klubben inte såg med blida ögon att belgaren inte fick speltid i Betis. Överenskommelsen ska vara ömsesidig.Charly Musonda Jr spelade mycket lite under säsongen. Här i öppningsmatchen mot Barcelona CF.