Adán under matchen mot Celta de Vigo tidigare under säsongen.

Adán nu trea bland Real Betis målvakter

Bara klubblegendarerna Esnaola och Prats har fler matcher i Primera división.

0 KOMMENTARER 118 VISNINGAR 0 KOMMENTARER118 VISNINGAR PABLO LIZAMA FARIAS

2017-03-23 06:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Real Betis

Real Betis

2017-03-23 06:00:00

Real Betis

2017-03-20 06:00:00

Real Betis

2017-03-19 19:00:00

Real Betis

2017-03-17 09:00:00

Real Betis

2017-03-10 16:00:00

Real Betis

2017-03-10 06:00:00

Real Betis

2017-03-09 19:30:00

Real Betis

2017-03-09 09:00:00

Real Betis

2017-02-23 12:00:00

Real Betis

2017-02-23 06:00:00

ANNONS:

Antonio Adán har nu tillräckligt många matcher i Real Betis för att platsa i topp-tre i klubbens historia. I helgen på Benito Villamarín mot CA Osasuna spelade Adán match 126 och gick förbi Pedro Jaro, vilken släppte in minst mål säsongen 1994/95. Med 81 matcher i högsta divisionen är Adán också tredje meste målvakten i årets La Liga Framför Adán i Real Betis finns José Ramón Esnaola och Toni Prats . Esnaola har flest matcher i Betis, 407 och vann bland annat Copa del Rey 1977. Prats var med i en av de bästa uppställningarna i Betis historia på nittiotalet med vinst i Copa del Rey 2005 och spelade 311 matcher. Adán blir på grund av sitt spel ofta jämförd med just Prats.Adán har två år kvar på kontraktet med Real Betis till juni 2019 och är ende spelaren i laget som spelat samtliga minuter i årets La Liga.Bara klubblegendarerna Esnaola och Prats har fler matcher i Primera división.Åtta gånger utan att släppa in mål på Benito Villamarín. Sex av dem med Víctor.Anfallaren gjorde mot CA Osasuna mål igen efter två och en halv månads måltorka.Real Betis sportchef Miguel Torrecilla vill inte uttala sig om hur stundande rättegången kan påverka Rubén Castro.Oväntat bud på 160 miljoner euro för att köpa Real Betis.Två tränare, samma Real Betis. Gustavo Poyets ersättare Víctor har inte löst Betis problem. Betis har inte vunnit två matcher i rad på mer än ett år.Holländaren är utlånad från Real Betis till juni 2018 men danska Superligaklubben tar inte ens ut spelaren till match längre.Omedelbart efter att årets ligaspel avslutas. Åklagaren begär fyra års fängelse och den anklagande sidan nästan nio.Málagas och Valencias segrar i veckan gör att Víctors resultat efter lika många matcher är sämre än Gustavo Poyets.Real Betis tränare har rutin på derbyn och vana av att besegra Sevilla CF.