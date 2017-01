Ännu inga nyförvärv under januari

Real Betis förbättrar sig marginellt jämfört med förra året men bortaspelet sätter hinder.

800 000

Efter arton omgångar har Real Betis 21 poäng, en mer än förra säsongen så här års, 20 poäng efter nitton omgångar. Vinner Betis på söndag mot Sporting de Gijón kommer Betis järmfört med förra året ha förbättrat sig med fyra poäng.I nittonde omgången förra säsongen förlorade Real Betis med 1-0 mot Getafe CF och tränaren Pepe Mel fick sparken varvid Juan Merino tillsattes. Betis låg då på femtonde plats i La Liga , i år upptar laget en fjortonde placering.På bortaplan har Real Betis två vinster, inga oavgjorda och sju förluster. Vinsterna mot årets bottenlag Valencia CF 2-3 och CA Osasuna 1-2 innebär inga värdefulla värdemätare. Betis har tre poäng till tiondeplatsen vilken ledningen med president Ángel Haro, vice López Catalán och sportchef Miguel Torrecilla satt som mål att överträffa den här säsongen.Vicepresident López Catalán, sportchef Miguel Torrecilla och president Ángel Haro i Real Betis under en presskonferens tidigare i år.På hemmaplan har spelet förbättrats . Sedan Víctors ankomst har efter fyra matcher i La Liga bara Celta de Vigo hämtat en poäng. Till det ska läggas en vinst i Copa del Rey. På söndag mot Sporting de Gijón har Real Betis efter vinster mot Athletic Club de Bilbao och CD Leganés möjlighet att bryta förbannelsen klubben inte varit förmögen att bryta på tio år: vinna tre raka matcher på Benito Villamarín i La Liga. Vinner Betis mot Sporting blir det svårt att följa upp med en fjärde vinst då Barcelona CF väntar.Real Betis mot CD Leganés, senaste vinsten på Benito Villamarín. Bruno i duell med venezolanske anfallaren Machís.Inte sen säsongen 2004/05 har Real Betis vunnit tre raka matcher då laget vann åtta. Vid tillfället besegrades Barcelona CF, Villarreal CF, Racing de Santander, Atlético de Madrid, Real Mallorca, CD Numancia, CA Osasuna och Deportivo de La Coruña.Adán kan mot Athlético de Madrid inte stoppa skottet från Gaitán, Real Betis senaste förlust på bortaplan Inför söndagens möte har Sporting de Gijóns tränare Abelardo sagt upp sig. Ett av nya tränarnamnen det spekulerades om var Pepe Mel som i så fall skulle ha fått debutera mot Real Betis på Benito Villamarín. Så blir det inte, Joan Francesc Ferrer "Rubi" tillsattes. Abelardo och Benito Villamarín har ett kärt förhållande efter att i Sevilla 2015 Abelardo och Sporting vunnit uppflyttning till La Liga efter att Betis förlorat med 0-3.Abelardo med Sporting de Gijón under en match på Benito Villamarín. I bakgrunden Pepe Mel.Spelarfönstret under januari har nu varit öppen i en halv månad och sportchefen Miguel Torrecilla har ännu inte presenterat ett nyförvärv. I tidningen El Desmarques enkät svarade 80 procent läsare att de ansåg truppen måste förstärkas. 19 procent ansåg att inga förstärkningar behövs då årets mål långt från bottenstriden är uppfyllt.Real Betis har avsatteuro för nyförvärv under januarifönstret där Miguel Torrecilla uppgett laget behöver förstärka med en central försvarare och en mittfältare.