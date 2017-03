Av tränare Víctor och medier har Dani Ceballos omskrivits som "benmärgen i Real Betis".

Bara Neymar Jr mottar i La Liga fler förseelser än Dani Ceballos

Utköpsklausulen stigit från tolv till 15 miljoner euro.

2017-03-26 06:00:00

Under Víctor har Dani Ceballos kommit igång ordentligt i La Liga efter att i början av säsongen under Gustavo Poyet ha varit bänkad . I veckan togs Ceballos åter ut till spanska U21-landslaget i 3-1-segern i vänskapsmatchen över Danmark där mittfältaren spelade ordinarie hela matchen. Mot CA Osasuna gjorde Ceballos sin bästa insats någonsin vad gäller slagna passningar i en match i Primera división: 90 procent korrekta passningar, 65 av 72, bäst hittills i år i La Liga. Ceballos gjorde flest bollåtererövningar i matchen: tio. Och blev nedsparkad mest i matchen: sju gånger.Dani Ceballos i fredagens träningsmatch mot Danmark med U21-landslaget.Spanska medier rapporterar att italienska SSC Napoli vill ha Dani Ceballos och kommer i sommar göra ett allvarligt försök att värva spelaren. Likaså Atlético de Madrid vars intresse inte svalnat , om klubben tillåts värva. Spanske förbundskaptenen för stora landslaget Julen Lopetegui observerar Ceballos för kommande matcher.Under Víctor har Dani Ceballos växt ut till en av La Ligas mest utmärkande mittfältare. Här tidigare under säsongen i matchen mot Atlético de Madrid på Vicente Calderón Förutom lagträning en eller två gånger om dagen tränar Dani Ceballos varje dag med personlig tränare bekostad av Ceballos själv, vilken säger sig titta mycket på fotboll:- Jag ser sju eller åtta matcher varje helg. Måndagens ligamatch, tisdag och onsdag Champions League, torsdag Europa League och fredag La Liga. Sen är det helg igen.Kontraktets värde, redan en av de högsta i Real Betis har stigit i samma takt som Dani Ceballos vikt på planen. Mot CA Osasuna fyllde Ceballos tjugo matcher under säsongen i La Liga och utköpsklausulen steg då från tolv till femton miljoner euro.Går det inte med justa medel sparkar motståndarna ner Dani Ceballos. Här i matchen mot Valencia CF.Real Betis motståndare har lärt sig att det inte går att ta bollen från Dani Ceballos med justa medel och stoppar mittfältaren hårt. Ceballos har i rask takt stigit fram som spelaren i La Liga som mottar näst flest förseelser. I medel stoppas Ceballos ojuste 3,4 gånger per match, överträffad endast av Neymar Jr i Barcelona CF, 4,4 gånger. Skillnaden är att Neymar Jr spelat 23 matcher under säsongen medan Ceballos spelat 16 efter att ha tillbringat nästan samtliga elva första omgångarna på bänken Trea på listan är en annan Real Betis-spelare: Petros, vilken länge förde en duell med landsmannen Neymar Jr om vilken av de två som togs hårdast i ligaspelet. Trots att ha tappat sin ordinarie plats är Petros en av de skickligaste i La Liga på att återerövra bollen. Efter duellerna blir Petros alltid nersparkad, i medel tre gånger per match.Utköpsklausulen stigit från tolv till 15 miljoner euro.Jorge Molina går fri.Sportchef Miguel Torrecilla är bergfast men stort missnöje råder att fortsätta med tränaren bland spelare och styrelse.Rafael van der Vaart i De Telegraaf om sig själv under tiden i Real Betis.Bara klubblegendarerna Esnaola och Prats har fler matcher i Primera división.Åtta gånger utan att släppa in mål på Benito Villamarín. Sex av dem med Víctor.Anfallaren gjorde mot CA Osasuna mål igen efter två och en halv månads måltorka.Real Betis sportchef Miguel Torrecilla vill inte uttala sig om hur stundande rättegången kan påverka Rubén Castro.Oväntat bud på 160 miljoner euro för att köpa Real Betis.Två tränare, samma Real Betis. Gustavo Poyets ersättare Víctor har inte löst Betis problem. Betis har inte vunnit två matcher i rad på mer än ett år.