Bara tre har spelat allt i årets La Liga

Samtliga är målvakter: Rulli i Real Sociedad, Adán i Real Betis och Ochoa i Granada CF är enda som spelat 2 880 minuter av 32 omgångar.

2 880

2 698

Med sex omgångar kvar har alla lag och tränare roterat spelare. Efter 32 omgångar ochspelminuter har endast tre spelare - samtliga målvakter - spelat allt:Femte målvakten att ha gjort flest räddningar i La Liga , 99 stycken med 68,8 procents träffsäkerhet. Släppt in 45 mål på 32 matcher med en koefficient på 1,41 per match.Andre målvakten i ligan att ha gjort flest räddningar, 114. Släppt in 51 mål på 32 matcher med koefficient 1,61 per match.Adán är oftast lagkapten i Real Betis.I Real Betis är argentiske försvararen Germán Pezzella andre att ha spelat mest med 30 matcher i La Liga ochspelade minuter.Gjort flest räddningar i La Liga, 135, fler än fyra per match. Släppt in 68 mål på 32 omgångar med koefficient 2,13 per match.