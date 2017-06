Betis på 64:e plats på UEFA:s ranking

Trots att inte ha deltagit i Europaspel på tre år. Petros femte skickligaste tacklaren i Europa.

Real Betis upptar plats 64 på europeiska topplista medpoäng trots att inte ha deltagit i någon av UEFA:s internationella tävlingar under de senaste tre säsongerna. UEFA:s toppranking baseras på klubbarnas resultat de senaste fem säsongerna i Champions League och Europa League . Senast Betis deltog i någon av UEFA:s internationella turneringar var säsongen 2013/14 i Europa League då Betis förlorade i åttondelen på straffar mot Sevilla CF vilka sedermera vann hela turneringen.UEFA:s ranking toppas av Real Madrid medpoäng. Bland de femtio första finns de spanska klubbarna på plats 3: Barcelona CF,poäng; plats 4: Atlético de Madrid,8: Sevilla CF,21: Valencia CF,27: Villarreal CF,30: Athletic Club de Bilbao,samt 47: Málaga CF,poäng.Real Betis defensive mittfältare Petros Matheus är enligt CIES Football Observatory , ett institut för studier av statistik inom internationell fotboll med bas i Schweiz på femte plats bland de skickligaste spelarna som tacklas bland de fem stora europeiska ligorna. Poängen räknas genom att multiplicera antalet tacklingar spelaren genomför under nittio minuter med antalet lyckade tacklingar. Endast spelare som deltagit mer änspelminuter i sin inhemska liga är medtagna i uträkningen. En lyckad tackling definieras som att spelaren erövrar bollen eller bollhållaren blir av med bollen.Domare Hérnandez Hérnandez och Petros.Petros hamnar på femte plats med 4,6 eller 71 procent lyckade tacklingar per match vilket ger brasilianaren ett index på 84,2. Petros var länge La Liga s bäste mittfältare och var första halvan av säsongen den spelare som flest gånger återerövrade bollen.I hårda siffror är Europas skickligaste tacklare fransmannen Valentin Rongier i FC Nantes. Förste spelaren från spanska ligan på listan är brasilianaren Casemiro i Real Madrid med index 92,4. Spelaren som tacklade oftast är Sergio Álvarez i Sporting de Gijón med 138. Idrissa Gueye i Everton FC lyckades oftast med 99 tacklingar. Högst andel lyckade tacklingar har Pedro Obiang i West Ham United FC med 89 procent.Dani Ceballos mot CA Osasuna då denne slog rekord i antal korrekta passningar under en match i Primera división: 90 procent, 65 av 72.På topp-100 finns också Dani Ceballos på plats 30, spelaren vilken efter halva säsongen petade Petros och förpassade brasilianaren till bänken. Petros tävlade under säsongen med Neymar Jr i Barcelona CF om vilken spelare i La Liga som mottog flest förseelser. Efter säsongen mottog endast Neymar Jr fler förseelser än Ceballos vilken dock satte rekord i antalet mottagna förseelser under samma match